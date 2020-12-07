"Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травмата

Правоохранитель был в гостях у родителей 13-летней школьницы и "по пьяной лавочке" вышел подышать воздухом вместе с девочкой.
В ночь на 6 декабря на юге Москвы у подъезда многоэтажного дома на Судостроительной улице полицейский из травмата прострелил ногу 13-летней девочки. Пострадавшая говорит, что отказала ему во взаимности и тот разозлился.
Тем вечером 33-летний сотрудник ППС заглянул в гости к соседям. Глава знакомой семьи 25 лет отслужил в правоохранительных органах и коллегам было о чем поговорить. После веселых посиделок тот самый патрульный и 13-летняя дочь соседей оказались на улице. В какой-то момент по словам девочки, которые сейчас проверяет следствие, полицейский стал лезть к подростку с поцелуями, она стала отбиваться. Тут-то отвергнутый и выстрелил, попав в колено девочки.
Все в тот момент находились в состоянии опьянения, потому вспоминают подробности вечера сбивчиво и неточно. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении следствия, подросток тоже была пьяна, а патрульный предварительно стрелял в воздух и потом, еле стоя на ногах, выстрелил в ногу девочки.
Девочку спас прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию. На этом видео он звонит по телефону, а мать подростка, выбежавшая на крики у подъезда, пытается затащить дочь домой.
Пострадавшего ребенка увезли в Филатовскую больницу, где извлекли пулю из ноги. По словам медиков, хорошо, что пистолет был травматическим, а не боевым, иначе подросток бы осталась инвалидом.
Пострадавшего ребенка увезли в Филатовскую больницу, где извлекли пулю из ноги. По словам медиков, хорошо, что пистолет был травматическим, а не боевым, иначе подросток бы осталась инвалидом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Сейчас проводится служебная проверка, но уже известно, что 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание.
Остался,, правда, незакрытым вопрос о состоянии девочки в момент выстрела. Если окажется, что она выпивала вместе со взрослыми, то к ее родителям у следствия также будут вопросы.
Остался,, правда, незакрытым вопрос о состоянии девочки в момент выстрела. Если окажется, что она выпивала вместе со взрослыми, то к ее родителям у следствия также будут вопросы.
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Девушке стало плохо от выпитого. Бравый страж порядка пытался привести её в чувство предупредительными выстрелами в воздух, потом заметил затруднено дыхание подростка и сделал искусственное дыхание рот в рот, когда принятые меры не возымели результата, попытался вывести пациента из комы болевым шоком. Когда это не сработало, позвонил в домофон, а сам побежал за помощью.
Пс. Если эту версию будет использовать защита в суде, прошу учесть мои авторские права
Тут точно все правильно?
Девочка тоже будет полицайкой
Требовать секса от ребёнка может только педофил, какого чёрта он состоял на службе в полиции?
А всё потому что нынешние силовики нужны не для того чтоб оберегать народ, а для того чтоб правительство оборонять от народа и в стойле всех держать, чтоб не быковали, когда налоги растут, пенсионный возраст меняют, конституцию правят, коррупцию разводят, богаство страны по карманам распихивают. Правительству нужны полицаи и опричники, которые будут бить дубинками всех несогласных и в камеры кидать. А если сильно буйные, то можно и здоровье у человека отнять, или нарокту подкинуть, чтоб уехал на долго. Типичного представителя этой профессии мы видим на видео.
Гнать на мусор легко, только почему то забывается простая херня, кто то "его бросает".
В диком Западе оружие было у всех.
И почему малолетка сама пьяная в хлам?
Тут тоже 100% виноват Обама, а может Трамп или же они оба.