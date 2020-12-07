"Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травмата

Тем вечером 33-летний сотрудник ППС заглянул в гости к соседям. Глава знакомой семьи 25 лет отслужил в правоохранительных органах и коллегам было о чем поговорить. После веселых посиделок тот самый патрульный и 13-летняя дочь соседей оказались на улице. В какой-то момент по словам девочки, которые сейчас проверяет следствие, полицейский стал лезть к подростку с поцелуями, она стала отбиваться. Тут-то отвергнутый и выстрелил, попав в колено девочки.