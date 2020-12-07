FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3782 поста • 691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травмата

"Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травмата (5 фото + 2 видео)

Автор:
07 декабря 2020 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: выстрел   дети   москва   полиция   происшествие   травмат   
9190
5
2
Правоохранитель был в гостях у родителей 13-летней школьницы и "по пьяной лавочке" вышел подышать воздухом вместе с девочкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: выстрел   дети   москва   полиция   происшествие   травмат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
49
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
668
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Не увидел момент выстрела в ногу. Ну да ладно. Моя версия.

Девушке стало плохо от выпитого. Бравый страж порядка пытался привести её в чувство предупредительными выстрелами в воздух, потом заметил затруднено дыхание подростка и сделал искусственное дыхание рот в рот, когда принятые меры не возымели результата, попытался вывести пациента из комы болевым шоком. Когда это не сработало, позвонил в домофон, а сам побежал за помощью.

Пс. Если эту версию будет использовать защита в суде, прошу учесть мои авторские права
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
20k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Прострелил ногу несовершеннолетней девочке из травмата = хулиганство.
Тут точно все правильно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Князь Курбский 24 минуты назад
Путинская полиция во всей красе
Девочка тоже будет полицайкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110k
arek14 Полчаса назад
https://zona.media/article/2020/12/06/rampagehttps://zona.media/article/2020/12/06/rampage
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
skandere 45 минут назад
Ну если в ППС работают педофилы беспредельщики, то что же в росгвардии у нас работает?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Князь Курбский skandere 23 минуты назад
Гестаповцы из местных коллаборантов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110k
arek14 46 минут назад
Очевидцы инцидента с полицейским в Москве, который прострелил 13-летней девочке колено, рассказали, что мужчина был сильно пьян. Он лез к девочке целоваться и требовал секса.

Требовать секса от ребёнка может только педофил, какого чёрта он состоял на службе в полиции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 47 минут назад
Шурыгина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
... 52 минуты назад
днище бл.я!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
cana61s Час назад
"Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травматаПосмотреть
"Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травмата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter Час назад
они там все в хлам что ли??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
652
Asmodeus Kruzenshtern Час назад
От жеж гнида легавая!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Example 6.2.6 Час назад
Вот оно лицо современной полиции. Идёт туда в соновной массе тупое быдло, которое ничего другого делать не умеет, кроме как махать дубинкой, и на гражданке тупо помёрт с голодухи , либо подастся в криминал (по сути уже нет большой разницы между МВД и криминалом). Адекватные люди там не задерживаются по морально-этическим соображениям.. да и кому они там нужны, их даже выживают, чтоб не мешали крышевать, получать взятки, заводить липовые дела и тупо красть пользуясь служебными полномочиями.
А всё потому что нынешние силовики нужны не для того чтоб оберегать народ, а для того чтоб правительство оборонять от народа и в стойле всех держать, чтоб не быковали, когда налоги растут, пенсионный возраст меняют, конституцию правят, коррупцию разводят, богаство страны по карманам распихивают. Правительству нужны полицаи и опричники, которые будут бить дубинками всех несогласных и в камеры кидать. А если сильно буйные, то можно и здоровье у человека отнять, или нарокту подкинуть, чтоб уехал на долго. Типичного представителя этой профессии мы видим на видео.
Вот оно лицо современной полиции. Идёт туда в соновной массе тупое быдло, которое ничего другого делать не умеет, кроме как махать дубинкой, и на гражданке тупо помёрт с голодухи , либо подастся в криминал (по сути уже нет большой разницы между МВД и криминалом). Адекватные люди там не задерживаются по морально-этическим соображениям.. да и кому они там нужны, их даже выживают, чтоб не мешали крышевать, получать взятки, заводить липовые дела и тупо красть пользуясь служебными полномочиями. А всё потому что нынешние силовики нужны не для того чтоб оберегать народ, а для того чтоб правительство оборонять от народа и в стойле всех держать, чтоб не быковали, когда налоги растут, пенсионный возраст меняют, конституцию правят, коррупцию разводят, богаство страны по карманам распихивают. Правительству нужны полицаи и опричники, которые будут бить дубинками всех несогласных и в камеры кидать. А если сильно буйные, то можно и здоровье у человека отнять, или нарокту подкинуть, чтоб уехал на долго. Типичного представителя этой профессии мы видим на видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RRK Example 6.2.6 41 минуту назад
Да ладно. Раньше тоже хватало. просто сор из избы не выносили и не было такой доступности СМИ как сейчас. Но конечно все равно, такого беспредела как сейчас не было. Валотька силовикам дал картбланш...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Example 6.2.6 Полчаса назад
А как по мне этот мент, истинный кандидат "от народа"- посмотри на его окружение- синие дети и синие родители синячили все вместе, разве эти аватары достойны других служителей правопорядка?

Гнать на мусор легко, только почему то забывается простая херня, кто то "его бросает".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Евгений Час назад
С такими мусорами, и бандитов не надо. Судя по видео девочка тоже вхламину - но это уже к родителям вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
В мире животных. Быдлота и гопота развлекаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
974
Murych 2 часа назад
Он уволился за неделю до инцидента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Енот Потаскун Murych 39 минут назад
ну подписать заявление задним числом - обычная практика, дабы отвести негатив от своей структуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Юрец 2 часа назад
Читаю комментарии и офигеваю здесь над комментаторами, мол подросток пошел бухать со взрослыми, чего она еще ожидала? Это же в порядке вещей, нажраться и полезть приставать к ребенку. Нужно быть конченым моральным уродом, чтобы даже одна мысль такая возникла. Искренне надеюсь, что у вас нет своих детей. И да, синька зло только для неуравновешенных идиотов, не умеющих себя контролировать. Для всех остальных это просто хороший способ расслабиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 2 часа назад
И у таких при себе оружие. Дикий запад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus leto2016 58 минут назад
Аааа, не путать.

В диком Западе оружие было у всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 fraxinus 4 минуты назад
Аххх, точно:)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Danil Sochin 2 часа назад
Вот ублюдок! За это одного увольнения мало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
858
Alex Belarus 2 часа назад
Статья "Хулиганство" а не "Действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом" и "Умышленно причинение вреда здоровью"?? Ах да - это же мент... Своих нельзя раскручивать по статьям - не поймут-с.
И почему малолетка сама пьяная в хлам?
Тут тоже 100% виноват Обама, а может Трамп или же они оба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 2 часа назад
О, Малахову повезло. Ожидается новая Санта-Барбара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 часа назад
Биомусор какой-то!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex Александр 2 часа назад
Нет, Putin's pride!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 15 комментариев
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию Малыши опрокинули массивный комод на себя Малыши опрокинули массивный комод на себя Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

613689



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Рассекреченные секреты ЦРУ
6
69
Рассекреченные секреты ЦРУ
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
6
53
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Банановый кекс: лучший рецепт постной выпечки
7
2
Банановый кекс: лучший рецепт постной выпечки
Закрывая глаза друг у друга
2
10
Закрывая глаза друг у друга
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
В Питере своя атмосфера
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#кино#на различный вкус#картинки#пандемия#люди#природа#дети
#интересно#прикол#прикольные#настроение#в мире#позитив#познавательно#наука#фотографии#еда
#юмор#факты#россия#смешные#война#СССР#девушки#подборка#gif#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться