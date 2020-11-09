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Неожиданно: прохожий облил кассира экскрементами и убежал

Неожиданно: прохожий облил кассира экскрементами и убежал (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 13:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижний Тагил   бутылка   магазин   магнит   происшествие   фекалии   
682
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В Нижнем Тагиле камеры зафиксировали дурнопахнущее происшествие.

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Метки: Нижний Тагил   бутылка   магазин   магнит   происшествие   фекалии   
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13  комментариев
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139
Dorell 57 минут назад
Прям предупреждения на фото, 18 +!
Да половина магнитов так выглядят ежедневно и без диверсй!
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−18
ру$$кий патриот 9 минут назад
путинист наверное
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312
Андрей Полчаса назад
Обиделся видимо, что ему не продали пивка без одной копейки. И не впадлу же было садиться на бутылку и гадить туда...
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−16
Круглый Квадрат Полчаса назад
По мощам и елей
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−16
Круглый Квадрат Полчаса назад
Видно пропоносило с их продуктов. Или обсчитали, причём возможно и не его.
У нас бы закрыли на дезинфекцию. И говнометчику штраф €4000
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40k
Andrey Полчаса назад
Думаю, просто вернул ранее купленный товар. Это же МАГНИТ!
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37k
Сергей 41 минуту назад
Они что его не догнали. Он что чемпион по бегу?
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11k
Yasen_Perec 50 минут назад
Этот?
Этот?
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292
евгений 55 минут назад
это что-то новенькое
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29k
Головасыр коричнештанник 58 минут назад
наКал страстей по тагильски )))
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139
Dorell 59 минут назад
Да он просто взял первую попавшуюся бутылку с прилавка

Оказалось там фекалии, что для меня лично, не сюрприз в этом магазине.
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4k
кот базилий Час назад
Теракт по тагиловски
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44k
Albert GER Час назад
бывшая?
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