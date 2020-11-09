Неожиданно: прохожий облил кассира экскрементами и убежал

В Нижнем Тагиле камеры зафиксировали дурнопахнущее происшествие.
Неизвестный встал в дверях одного из магазинов сети "Магнит", достал бутылку и выплеснул её содержимое на ничего не подозревающего кассира.
После сотрудники магазина бросились за злоумышленником в погоню, но ему удалось скрыться. Мотивы зловонной атаки неизвестны. На место происшествия была вызвана полиция, а магазин временно закрыли.
Фото для любителей подробностей:
В соцсетях стала расходиться информация, что продукты, на которые попали фекалии, просто протёрли тряпкой без дезсредств и поставили на место.
Местные жители теперь не хотят ходить в этот "Магнит" и шутят в интернете:
– Знак протеста против американского народа, который прокатил Трампа;
– Можно закрывать магазин - ну кто теперь туда пойдёт?!
– Говноэкстримизм;
– Скрепыши не достались ))
– Вот это по нашему-по тагильски! Байден победил выборы вот чел и расстроился!
– Мне вот интересно чисто технически - у него была заготовлена эта бутылка или его обидели, он сходил домой, насрал, разбавил водой и пришёл))? Он же и на улице любого так может облить фекалиями!
Местные жители теперь не хотят ходить в этот "Магнит" и шутят в интернете:
– Знак протеста против американского народа, который прокатил Трампа;
– Можно закрывать магазин - ну кто теперь туда пойдёт?!
– Говноэкстримизм;
– Скрепыши не достались ))
– Вот это по нашему-по тагильски! Байден победил выборы вот чел и расстроился!
– Мне вот интересно чисто технически - у него была заготовлена эта бутылка или его обидели, он сходил домой, насрал, разбавил водой и пришёл))? Он же и на улице любого так может облить фекалиями!
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Да половина магнитов так выглядят ежедневно и без диверсй!
У нас бы закрыли на дезинфекцию. И говнометчику штраф €4000
Оказалось там фекалии, что для меня лично, не сюрприз в этом магазине.