Неожиданно: прохожий облил кассира экскрементами и убежал

В соцсетях стала расходиться информация, что продукты, на которые попали фекалии, просто протёрли тряпкой без дезсредств и поставили на место.



Местные жители теперь не хотят ходить в этот "Магнит" и шутят в интернете:



– Знак протеста против американского народа, который прокатил Трампа;



– Можно закрывать магазин - ну кто теперь туда пойдёт?!



– Говноэкстримизм;



– Скрепыши не достались ))



– Вот это по нашему-по тагильски! Байден победил выборы вот чел и расстроился!



– Мне вот интересно чисто технически - у него была заготовлена эта бутылка или его обидели, он сходил домой, насрал, разбавил водой и пришёл))? Он же и на улице любого так может облить фекалиями!