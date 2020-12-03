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12 лучших рецептов творожной запеканки в духовке, мультиварке, микроволновке и на сковороде

12 лучших рецептов творожной запеканки в духовке, мультиварке, микроволновке и на сковороде (13 фото)

Автор:
03 декабря 2020 10:13
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: вкусно   готовка   еда   запеканка   подборка   рецепты   фото   
148
13

С манкой или мукой, с яблоками, тыквой и даже рисом — среди множества вариантов точно найдётся ваш.

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Метки: вкусно   готовка   еда   запеканка   подборка   рецепты   фото   
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5  комментариев
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20k
Vazari 2 часа назад
[мат], когда ты уже эту кулинарию долистаешь. Все фишки заспамил.
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14k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
раз уж превращаете этот сайт в кулинарный, давайте хотя бы побольше рыбных блюд, это же fishki
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2k
Агасфер 2 часа назад
Кухнедрочер, ты уже задолбал
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