12 лучших рецептов творожной запеканки в духовке, мультиварке, микроволновке и на сковороде

Ингредиенты

125 мл молока;

5 столовых ложек манной крупы;

250 г мякоти тыквы;

3 столовые ложки сахара;

100 г творога;

2 столовые ложки сметаны;

2 яйца;

немного сливочного масла.

Приготовление

Влейте молоко в кастрюлю и всыпьте туда манку. Поставьте на медленный огонь и варите, помешивая, до загустения. Слегка остудите получившуюся кашу.

Нарежьте тыкву небольшими кубиками и переложите в жаростойкую посуду. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 5–7 минут, чтобы тыква смягчилась.

Пюрируйте тыкву погружным блендером. Выложите к ней манную кашу и взбейте блендером ещё раз. Добавьте сахар, творог и сметану и снова перемешайте. Введите яйца и взбейте до однородной консистенции.

Смажьте форму маслом и выложите туда творожно-тыквенную смесь. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 25 минут.

5. Творожная запеканка с карамелизированными грушами