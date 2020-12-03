12 лучших рецептов творожной запеканки в духовке, мультиварке, микроволновке и на сковороде

С манкой или мукой, с яблоками, тыквой и даже рисом — среди множества вариантов точно найдётся ваш.
1. Творожная запеканка без манки
Ингредиенты
- 5 яиц;
- 120 г сахара;
- 500 г творога;
- 100 г сметаны;
- немного растительного масла;
- немного манной крупы.
Приготовление
Миксером взбейте яйца до однородной консистенции. Всыпьте сахар и взбейте ещё раз. Добавьте творог и сметану и хорошенько перемешайте.
Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте манкой. Выложите творожную смесь и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–60 минут, пока запеканка не подрумянится.
2. Творожная запеканка с манкой как в детском саду
Ингредиенты
- 500 г творога;
- 100 г сахара;
- 50 мл молока;
- 50 г сливочного масла + немного для смазывания;
- 2 яйца;
- щепотка ванилина;
- 100 г манной крупы.
Приготовление
Взбейте миксером творог, сахар, молоко, размягчённое масло, яйца и ванилин до однородной консистенции. Продолжая взбивать, постепенно всыпьте в смесь манку.
Выложите творожную массу в форму, смазанную маслом. Оставьте на 40 минут, чтобы крупа разбухла. Затем поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут.
3. Творожная запеканка с мукой
Ингредиенты
- 250 г творога;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 2 столовые ложки сахара;
- щепотка соли;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка муки + немного для посыпки;
- немного сливочного масла.
Приготовление
Смешайте творог, сметану, сахар, соль, яйцо и 1 ложку муки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и присыпьте мукой.
Выложите творожную массу в форму и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут .
4. Творожная запеканка с тыквой
Ингредиенты
- 125 мл молока;
- 5 столовых ложек манной крупы;
- 250 г мякоти тыквы;
- 3 столовые ложки сахара;
- 100 г творога;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 2 яйца;
- немного сливочного масла.
Приготовление
Влейте молоко в кастрюлю и всыпьте туда манку. Поставьте на медленный огонь и варите, помешивая, до загустения. Слегка остудите получившуюся кашу.
Нарежьте тыкву небольшими кубиками и переложите в жаростойкую посуду. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 5–7 минут, чтобы тыква смягчилась.
Пюрируйте тыкву погружным блендером. Выложите к ней манную кашу и взбейте блендером ещё раз. Добавьте сахар, творог и сметану и снова перемешайте. Введите яйца и взбейте до однородной консистенции.
Смажьте форму маслом и выложите туда творожно-тыквенную смесь. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 25 минут.
5. Творожная запеканка с карамелизированными грушами
Ингредиенты
- 500 г творога;
- 2 яйца;
- 7 столовых ложек сахара;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 4 столовые ложки манной крупы;
- щепотка ванилина;
- 1–2 груши;
- 1 столовая ложка мёда;
- 1 столовая ложка сливочного масла.
Приготовление
Миксером взбейте творог, яйца, 3 ложки сахара, сметану, манку и ванилин до однородной консистенции.
Нарежьте груши тонкими дольками, предварительно удалив сердцевину. Выложите в сковороду оставшиеся сахар, мёд и масло и готовьте на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится.
Перелейте карамель в форму для выпечки и выложите по кругу груши. Если сковорода подходит для приготовления в духовке, можно делать запеканку сразу в ней.
Аккуратно распределите по грушам творожную массу. Выпекайте примерно 40 минут при температуре 180 °C. Затем резко переверните горячую запеканку на сервировочное блюдо, накрыв им форму для выпечки.
6. Творожно-рисовая запеканка
Ингредиенты
- 50 г белого риса;
- 2 яйца;
- 1½ столовые ложки сахара;
- щепотка ванилина;
- 1 столовая ложка сливочного масла + немного для смазывания;
- щепотка соли;
- 125 г творога.
Приготовление
Отварите рис и слегка остудите. Взбейте яичные желтки, сахар, ванилин, размягчённое масло и соль. Добавьте творог и тщательно перемешайте.
Отдельно взбейте белки в пышную пену. Добавьте их к творожной смеси и хорошенько перемешайте. Затем выложите рис и ещё раз перемешайте.
Смажьте маслом форму для выпечки. Переложите туда творожно-рисовую массу и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.
7. Творожная запеканка без яиц
Ингредиенты
- 450 г творога;
- 4 столовые ложки манной крупы;
- 3 столовые ложки сахара;
- ½ чайной ложки соды;
- ½ чайной ложки соли;
- немного растительного масла;
- 3–4 столовые ложки сливок или молока.
Приготовление
Добавьте в творог манку, сахар, соду и соль и хорошенько перетрите массу ложкой или вилкой. Накройте плёнкой и оставьте на полчаса, чтобы крупа набухла.
Смажьте форму для выпечки маслом и переложите туда творожную массу. Полейте её сливками или молоком. Запекайте около 30 минут при температуре 180 °C до золотистого цвета.
8. Творожная запеканка с бананом без яиц
Ингредиенты
- 1 кг творога;
- 100 г + 3 столовые ложки сметаны;
- 50 г сливочного масла;
- 6 столовых ложек сахара;
- щепотка ванилина;
- щепотка соли;
- 6 столовых ложек манной крупы + немного для посыпки;
- 1 банан;
- немного растительного масла.
Приготовление
Соедините творог, 100 г сметаны, размягчённое масло, сахар, ванилин и соль. Добавьте манку и хорошенько перемешайте. Нарежьте банан небольшими кусочками, добавьте в творожную смесь и перемешайте ещё раз.
Смажьте форму растительным маслом и присыпьте мукой. Выложите туда творожную массу, разровняйте и смажьте оставшейся сметаной. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 40–45 минут. Перед нарезкой остудите запеканку.
9. Диетическая творожная запеканка с яблоками
Ингредиенты
- 180 г обезжиренного творога;
- 1 столовая ложка овсяных отрубей;
- 1–2 яблока;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка натурального йогурта.
Приготовление
Смешайте творог и отруби. Очистите яблоки от кожуры и семян и натрите на тёрке или нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к творогу яблоки и яйцо и тщательно перемешайте.
Выложите массу в форму для выпечки и смажьте сверху йогуртом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке в течение 20–25 минут до золотистой корочки.
10. Пышная творожная запеканка в мультиварке
Ингредиенты
- 600 г творога;
- 3 столовые ложки муки;
- 3 яйца;
- 6 столовых ложек сахара;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина;
- немного сливочного масла.
Приготовление
Выложите все ингредиенты, кроме масла, в миску и тщательно взбейте миксером до кремообразной консистенции. Чтобы запеканка получилась пышной, придётся долго взбивать её — около 20 минут.
Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и выложите туда творожную смесь. Готовьте запеканку под крышкой в режиме «Выпечка» в течение часа. После приготовления оставьте её под крышкой ещё на 15–20 минут.
11. Творожная запеканка на сковороде
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 5 столовых ложек сахара;
- 4 столовые ложки манной крупы;
- 500 г творога;
- 1 чайная ложка тёртой лимонной цедры;
- 1–2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление
Миксером взбейте яйца и сахар. Всыпьте манку и взбейте до кремообразной консистенции. Добавьте в творог лимонную цедру и яичную смесь и тщательно перемешайте миксером.
Смажьте сковороду растительным маслом. Поставьте её на сильный огонь и прогревайте около 40 секунд. Убавьте огонь до минимума, выложите на сковороду творожную массу и разровняйте.
Накройте сковороду крышкой и готовьте в течение 30 минут. В процессе середина запеканки поднимется, но осядет после остывания.
12. Творожная запеканка в микроволновке
Ингредиенты
- 200 г творога;
- 2 столовые ложки манной крупы;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 столовая ложка сливочного масла + немного для смазывания;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина.
Приготовление
Разотрите вилкой творог, манку, сахар и масло. Добавьте яйца, разрыхлитель, соль и ванилин и перемешайте миксером до однородной консистенции.
Смажьте небольшую форму для выпечки маслом. Выложите туда творожную смесь, накройте форму пищевой плёнкой и сделайте в ней несколько проколов ножом.
Поставьте запеканку в микроволновку на мощность 800 Вт примерно на 5–7 минут.
Источник:
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