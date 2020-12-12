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Солянка мясная сборная самые вкусные пошаговые рецепты

Солянка мясная сборная самые вкусные пошаговые рецепты (20 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2020 10:04
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   вкусно   готовка   еда   рецепты   солянка   суп   фото   
875
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Я собрал для вас самые вкусные, классические и не очень рецепты мясной сборной солянки.

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Метки: видео   вкусно   готовка   еда   рецепты   солянка   суп   фото   
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58k
Доктор Джонс 49 минут назад
А что, автор, второй том кулинарной книги нашел?
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26k
Nataly 2 секунды назад
Хорошие рецепты. Мне ближе всего первый, только без лавра, зато с каперсами. А тушеную капусту и картофельное пюре - на второе, с кусочком рыбы или ложкой грибов. И морс! Все это летом, когда семья на даче соберется. На себя так заморачиваться не будешь.
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667
Дмитрий Полчаса назад
лучшее блюдо на похмельный завтрак
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12k
aalexey3 Час назад
Вот объясните мне, как это у поста шесть просмотров - и уже пять лайков? В предыдущем посте этого автора - тоже самое!
P.S. Против солянки ничего не имею.
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