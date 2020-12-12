Солянка мясная сборная самые вкусные пошаговые рецепты

Я собрал для вас самые вкусные, классические и не очень рецепты мясной сборной солянки.
Солянка это у нас такой «суп после праздника». Догадываетесь почему? 😊
Конечно, потому что на любом праздничном столе присутствует целый ассортимент колбас, нарезок, копченостей, которые не всегда оказываются полностью съеденными.
И вот, чтобы добро не пропадало, была придумана солянка. Поэтому этот суп обычно состоит из мясного ассорти, которое оказалось под рукой.
А рецептов-то великое множество! Можно сказать, что каждая хозяйка готовит солянку по-своему из того, что набралось в холодильнике. И это здорово.
И все-таки я рискну предложить вам несколько вкусных вариантов.
Классическая густая сборная солянка
Всеми любимое первое блюдо! Действительно много мяса. Копчености, колбасы, маслины, огурцы — все присутствует и прекрасно сочетается.
Ингредиенты:
- Мясо свинина или говядина — 600 гр.
- Колбасы вареные, сырокопченые и т.д.
- Куриное бедро — 2 шт.
- Охотничьи (можно другие) сосиски.
- Копченый бекон (или любые копчености).
- Вода — 2-2,5 л.
- Лук — 1 шт.
- Огурчики соленые — 150 гр.
- Маслины черные — произвольно.
- Томатная паста — 3 ст. л
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — тонкий ломтик.
- Лимонный сок — 1,5 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль, черный перец — по вкусу.
- Сметана, зелень, дольки одного лимона, маслины — для подачи.
По рецепту нам потребуется бульон, для него можно отварить говядину и курицу вместе. Готовим по всем правилам — варим 1,5-2 часа, убираем пенку, чтобы бульон был золотистым, прозрачным и красивым. Можно положить луковицу для лучшего вкуса.
Подсолите, но немного. Когда суп будет готов, если будет недостаточно соленый можно будет добавить. Поскольку у нас планируется еще много кислых и соленых ингредиентов, соль лучше добавлять в конце.
Дальше нужно будет подготовить начинку для нашей солянки. Мясо, которое варилось в бульоне, нужно снять с кости (если она есть) и нарезать кусками, можно оставить покрупнее.
Колбасы, копчености и прочее режем некрупным кубиком или соломкой. У меня здесь копченая индейка, филейные сосиски, колбаса сервелат, отварное куриное бедро и говядина огузок) отварной. Словом, берите то, что есть в холодильнике, на то она и солянка. Но обязательно должны присутствовать копчености.
Нарежем лучок и обжарим его на сковороде до «золотинки» на оливковом масле с добавлением сливочного. Вкус благодаря этому будет невероятный! Следом отправляем наше мясное ассорти.
Сильно обжаривать мясо не нужно, пусть останется сочным, просто чуть подрумянится. Добавляем томатную пасту и все хорошо перемешиваем.
Получается красивая и яркая мясная зажарка, которая пахнет просто сногсшибательно. Она очень густая.
Сюда же добавим нарезанные огурцы. Пусть они немного потомятся вместе с зажаркой и размякнут, тогда они будут более мягкими.
Если вам в солянке нравятся хрустящие огурчики, то можно этот шаг пропустить и сразу же закинуть их в суп после нарезки.
Готовую насыщенную мясную зажарку выкладываем в бульон. Размешиваем.
Также кладем лавровый лист, сухой стручок перца чили и черный молотый перчик. Вливаем лимонный сок. Он придаст солянке интересную кислинку.
И также сейчас, когда все кислые ингредиенты мы добавили, самое время продегустировать на соль и подправить этот параметр по своему вкусу.
Даем супу покипеть 5 минут.
Маслины можно нарезать колечками, а можно оставить целыми. Я нарезала на колечки, но оставила несколько целых для подачи.
Маслины так же кладем в солянку. Можно влить в солянку полстакана той темной водички, в которой были законсервированы маслины, но это очень на любителя, поэтому добавляйте по вкусу.
После добавления маслин, ждем, пока суп снова уверенно закипит и выключаем.
Солянка готова! Подаем в порционных тарелках, с ломтиком лимона, украсив маслинами и любимой зеленью. Можно добавлять сметану или майонез по вкусу.
Как видите, солянка готовится очень просто. Невероятный аромат и вкус! Приятнейшего вам аппетита!
Солянка мясная сборная с копченостями
Очень вкусная соляночка, смотрите видео-урок:
Источник:
Очень красивый и вкусный супчик получился!
Суп солянка мясная с картошкой
Вариант с картошкой. Почему бы не попробовать, если нравится?
На самом деле картошкой этот суп не испортишь, он вытерпит любые вкусовые вариации и все равно будет очень вкусным!
Ингредиенты
- Говядина на косточке — 500г
- Копчености — 1кг
- Картошка — 4шт
- Лук — 1шт
- Морковка — 1-2шт
- Огурцы соленые — 400г+рассол
- Помидоры соленые — 1-2шт
- Маслины — 200 г
- Томатная паста — 3 ст. л
- Лимон
- Зелень для подачи
- Лавровый лист — 2 шт
- Соль,перец — по вкусу
- Масло растительное
Приготовление
Отварить насыщенный говяжий бульон. Варите примерно 1,5 — 2 часа, снимая пену.
После чего из готового бульона вынимаем отварное мясо, снимаем с кости и разрезаем. Кусочки возвращаем в бульон.
Картофель чистим, режем и тоже кладем в бульон.
Лук с морковью измельчаем и обжариваем на сковороде до золотистости, смешиваем с томатной пастой.
Огурчики нарезаем и тоже кладем в сковородку, все перемешаем и обжарим 1 минуту.
После чего заливаем в сковороду рассол, кладем нарезанные соленые помидоры без кожи и тушим все вместе 10 минут.
Готовые овощи выкладываем в мясной бульон.
Теперь очередь копченостей, их нужно измельчить на произвольные кусочки, обжарить до румяности и тоже отправить в суп.
Проверяем на соль/перец и варим до готовности картофеля. Маслинки и лавровый лист кладем за две минуты до готовности.
Приятнейшего аппетита!
Солянка сборная мясная с каперсами
Отличный рецепт, не совсем классический, но очень вкусный!
Ингредиенты
- Говядина — 200 гр
- Индейка — 200 гр
- Копченые куриные окорочка — 2 шт
- Колбаски охотничьи — 3 шт
- Сосиски молочные — 2 шт
- Окорок, варено-копченый — 50 гр
- Сардельки копченые — 2 шт
- Огурцы соленые, бочковые — 300 гр
- Морковь средних размеров — 1 шт
- Лук репчатый — 3 шт
- Паста томатная — 50 гр
- Паста из паприки — 10 гр
- Лавровый лист — 2 шт.
- Горошек черного перца — 1 ч.л.
- Масло растительное — 1 ч.л.
- Оливки, без косточек — 50 гр
- Маслины, без косточек — 50 гр
- Каперсы — 2 ч.л.
- Сахар — 1 ч.л.
- Сметана, для сервировки
- Лимон — 1 шт
- Зелень петрушки, для сервировки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
Начнем с бульона. Для этого говядину и индейку кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.
Туда же кладем очищенную луковицу, морковь и перец горошком. Солить не нужно.
Варим бульон на медленном огне полтора часа. Не забываем убирать пенку, чтобы бульон получится прозрачным.
Пока бульон готовиться, есть время подготовить начинку для солянки.
Лук измельчим и отправим на разогретую сковороду (а лучше в глубокий сотейник), обжариваем до прозрачности.
Огурчики также режем мелким кубиком и добавляем к луку, а также смешиваем их с томатной пастой.
Обжариваем все вместе еще 2-3 минуты.
На этом этапе к луку и огурцам можно добавить примерно 100 мл рассола (это по желанию). А также добавляем туда же два половника бульона, чтобы содержимое кастрюльки не жарилось, а тушилось. Вносим сахар и хорошо размешаем.
Оставляем тушиться на медленном огне 15 минут.
За это время все мясные ингредиенты измельчаем кубиками, сосиски и колбаски — кружочками. С копченой курицы снимаем кожу и разрезаем ее на кусочки.
Из готового бульона вынимаем вареное мясо и так же режем его кусочками.
В бульон поочередно добавляем сначала томатно-огуречную заправку, лавровый лист, потом мясо.
Даем солянке закипеть, варим 2 минуты и выключаем.
Оливки и маслины нарезаем произвольно и кладем в уже готовый суп.
Солим и перчим в конце. Желательно дать супчику настояться 20 минут.
Подаем со сметаной, лимоном и зеленью! Вкуснятина!
Солянка мясная с капустой и грибами
Очень аппетитная вариация солянки, густая и насыщенная с вкуснейшими солеными грибами и капустой. Попробуйте!
Ингредиенты
- Говядина – 1кг
- Куриные бедрышки без кожи – 0,5кг
- Ветчина – 150г
- Сосиски любые – 150г
- Свежая капустка – 300г
- Грибы соленые – 100-150г
- Соленые огурчики – 150-200г
- Рассол огуречный 200-300мл
- Томатная паста — 2 ст. л
- Небольшой помидор- 50-70г
- Лук — 1 шт
- Маслины – 50-100г
- Каперсы – 1 ст.ложка
- Соль/черный перец/душистый перец – по вкусу
Приготовление
Сначала варим 1,5 часа на слабом огне бульон из говядины. Будет вкусно если говядина будет с жирком.
Курицу добавляем за 40 минут до готовности бульона.
Когда бульон готов, вынимаем мясо и разбираем его на аппетитные кусочки.
Измельчаем также ветчину и сосиски (вместо них можно взять любые другие мясные продукты — колбасу вареную или сырокопченую, копчености, сардельки).
Обжарим их с томатной пастой и луком и добавим к отварному мясу.
Капусту нарезаем не очень мелко и тоже кладем в кастрюлю.
Следом кладем соленые грибы. Если они не слишком крупные, то можно их не разрезать.
Огурчики нарежьте кружочками, положите ложку каперсов, маслины без косточки, мелко порезанный помидор.
Наш бульон доводим до кипения, вливаем в него рассол.
Заливаем все ингредиенты бульоном. Солянка уже выглядит обалденно, она действительно очень густая и аппетитная.
Осталось только проверить на соль, поперчить по вкусу.
Доводим солянку до кипения, уменьшаем огонь до минимума и томим 15 минут пока не сварится капуста.
Подаем со сметаной, зеленью, лимоном. Вот такой смелый рецепт для тех, кто любит эксперименты!
Вот такая подборочка рецептов солянки, чем-то они похожи, а в чем-то совершенно разные.
Любой рецепт можно модернизировать и добавить или исключить нужные вам составляющие.
Источник:
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P.S. Против солянки ничего не имею.