Солянка мясная сборная самые вкусные пошаговые рецепты

Солянка это у нас такой «суп после праздника». Догадываетесь почему? 😊

Конечно, потому что на любом праздничном столе присутствует целый ассортимент колбас, нарезок, копченостей, которые не всегда оказываются полностью съеденными.

И вот, чтобы добро не пропадало, была придумана солянка. Поэтому этот суп обычно состоит из мясного ассорти, которое оказалось под рукой.

А рецептов-то великое множество! Можно сказать, что каждая хозяйка готовит солянку по-своему из того, что набралось в холодильнике. И это здорово.

И все-таки я рискну предложить вам несколько вкусных вариантов.

Классическая густая сборная солянка

Всеми любимое первое блюдо! Действительно много мяса. Копчености, колбасы, маслины, огурцы — все присутствует и прекрасно сочетается.