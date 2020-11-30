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"Люфтганза" позволит пассажирам эконом-класса доплатить за спальное место

"Люфтганза" позволит пассажирам эконом-класса доплатить за спальное место (3 фото)

Автор:
30 ноября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: lufthansa   ynews   Люфиганза   новости   новшества авиакомпаний   спальное место   удобства в полете   эконом-класс   
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Новшество в правилах перевозок авиакомпании "Люфтганза" наверняка порадует пассажиров эконом-класса. Теперь у них будет возможность, доплатив, получить в свое распоряжение целое спальное место. Нет, не в первом классе: просто, если на рейсе мало народа, они смогут доплатить за пользование соседними креслами и укладываться на них поперек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: lufthansa   ynews   Люфиганза   новости   новшества авиакомпаний   спальное место   удобства в полете   эконом-класс   
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4  комментария
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23k
семён 53 минуты назад
Редкостные твари. Обычно, если нет народа- спокойно пересел и располагаешься себе без проблем (если успел). А они просекли тему и теперь за это бабки хотят...
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982
☣️Месть печенегов☣️ 5 минут назад
Охренеть. То есть за то, чтобы положить ноги на пустующее место надо доплачивать двадцатку? Тем более, на таком "спальном" месте можно поместиться только с ростом 1,50
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4k
Летучий Мыш 18 минут назад
Нормальная такая акция. Теперь то, что раньше было бесплатным, требуется оплатить. Вот прямо сразу захотелось слетать куда-нибудь
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3k
Горожанин Час назад
Вот жалобы. В России, если свободные места в самолетах - кладись на эшелоне, никто слова не скажет.
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