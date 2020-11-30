"Люфтганза" позволит пассажирам эконом-класса доплатить за спальное место

Новшество в правилах перевозок авиакомпании "Люфтганза" наверняка порадует пассажиров эконом-класса. Теперь у них будет возможность, доплатив, получить в свое распоряжение целое спальное место. Нет, не в первом классе: просто, если на рейсе мало народа, они смогут доплатить за пользование соседними креслами и укладываться на них поперек.
Авиакомпания "Люфтганза" объявила об изменениях в правилах пассажирских перевозок. Теперь пассажиры эконом-класса, доплатив $260 (около 20000 рублей), смогут получить в свое распорядение целый ряд кресел и спокойно спать на нем в полете. Немецкая авиакомпания вводит новшество с 18 ноября на рейсах из Франкфурта в Сан-Паулу и обратно. Эксперимент продлится до середины декабря. По словам экспертов, таким образом авиакомпания привлекает пассажиров в преддверии массовой вакцинации от коронавируса, после которой можно будет открывать воздушное сообщение.
Услугу "Спальный ряд" необходимо оплатить в аэропорту, пассажиру могут достаться как три, так и четыре кресла, в зависимости от длины ряда. В общей сложности, размеры спального места почти соответствуют бизнес-классу. Покупателям услуги "Спальный ряд" выдадут покрывало на сиденье, подушку и одеяло. В качестве бонуса они иолучат право на приоритетную посадку и высадку, как пассажиры бизнес- и первого класса.
"Люфтганза" не первой вводит такую услугу - спальные места на соседних креслах предлагала новозеландская компания Economy Skycoach в 2011 году. Сейчас, однако, она гораздо более актуальна из-за эелания большинства людей соблюдать социальную дистанцию, в том числе, в самолетах.
Услугу "Спальный ряд" необходимо оплатить в аэропорту, пассажиру могут достаться как три, так и четыре кресла, в зависимости от длины ряда. В общей сложности, размеры спального места почти соответствуют бизнес-классу. Покупателям услуги "Спальный ряд" выдадут покрывало на сиденье, подушку и одеяло. В качестве бонуса они иолучат право на приоритетную посадку и высадку, как пассажиры бизнес- и первого класса.
"Люфтганза" не первой вводит такую услугу - спальные места на соседних креслах предлагала новозеландская компания Economy Skycoach в 2011 году. Сейчас, однако, она гораздо более актуальна из-за эелания большинства людей соблюдать социальную дистанцию, в том числе, в самолетах.
В 2019 дополнительное место для пассажиров эконом-класса предложил Airbus: его услуга Settee Corner - жто специальная складная софа для салона. А удобство от Air New Zealand называется Economy Skynest - то действительно некое подобие гнезда для отдыха, собранного из шести специальных подушек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения
- Студенты Оксфорда отказываются от мяса ради сохранения планеты
- Трехлетнюю девочку достали живой из-под завалов Измира
- Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер
- Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов
Метки: lufthansa ynews Люфиганза новости новшества авиакомпаний спальное место удобства в полете эконом-класс
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...