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Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов

Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов (4 фото)

Автор:
11 ноября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Оксфордский словарь   гендерное равенство   напрасные слова   новости   сексизм   толковый словарь   язык   
295
4
Редакция Оксфордского толкового словаря английского языка решил изменить содержание нескольких статей, в тм числе, "женщина", "мужчина" и "домашнее хозяйство". Такое решение было принято после открытого письма группы фем-активисток, обвинивших словарь в сексизме.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Оксфордский словарь   гендерное равенство   напрасные слова   новости   сексизм   толковый словарь   язык   
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7  комментариев
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644
Серый Мех 51 минуту назад
На заводы этих феминисток, на фермы. Пускай повпахивают, может меньше х...ни в бошки лезть будет.
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434
Moon24 3 секунды назад
Если у них толерастия и демократия то и нормальные люди должны открыто говорить что всякие фемки это [мат] тупые и затыкать им рты (кто чем сможет )
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2k
B7243 13 минут назад
На западе, сейчас, активное, крикливое меньшинство управляет большинством. И не важно, что все их требования противоречат здравому смыслу - большинство, всё равно, подчиняется.
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4k
Roman Полчаса назад
Это полумеры. Надо запретить воздух, который подло распространяет звуки сексистских слов!
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13k
homerchik Полчаса назад
Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов
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1k
Игорь 41 минуту назад
ДБ!!! (с)
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