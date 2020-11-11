Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов

Петиция Джованарди появилась почти год назад. В ней активистка требовала убрать из оксфордского словаря оскорбительные синонимы к слову "женщина", а также включить термин "трансгендерная женщина" для надлежащей представленности меньшинств. Она требовала убрать как сексистские такие примеры, как "Мисс Сентябрь" воплотит собой профессиональную, образованную, но все же сексапильную женщину-карьеристку", "Мужчина-рыбак несет свою добычу домой, чтобы насытить свою подружку" или "Я сказал тебе быть дома к моему возвращению, малышка". "Эти примеры представляют женщину как секс-объект, подчиненное существо, вызывающее раздражение у мужчин". Кроме того, ее недовольство вызвал тот факт, что слово "мужчина" в словаре было гораздо более распространенным: к нему прилагались 25 примеров употребления, тогда как к слову "женщина" - только 5. "Это совершенно неприемлемо для такого уважаемого источника, - говорит она. - Более трети молодых женщин в возрасте от 18 до 24 лет подвергались абьюзу в интернете. Эти мизогинные определения распространились потому, что поисковики Google, Bing и Yahoo используют эти слова, поскольку они есть в Оксфордском словаре. Мы должны предпринять шаги по снижению вреда для женщин, очистив язык - и начинать надо со словарей".