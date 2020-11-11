Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов

Редакция Оксфордского толкового словаря английского языка решил изменить содержание нескольких статей, в тм числе, "женщина", "мужчина" и "домашнее хозяйство". Такое решение было принято после открытого письма группы фем-активисток, обвинивших словарь в сексизме.
Оксфордский толковый словарь английского языка изменил содержание десятков статей, в том числе, "мужчина", "женщина", "домашнее хозяйство". Это было сделано в результате петиции, подписанной 30 000 активистов во главе с PR-консультантом Марией Беатрис Джованарди, где утверждалось, что словарь проявляет сексизм и содержит сексистские определения. После анализа редакция словаря решила провести большую часть требуемых изменений.
В частности, в определение слова "женщина" вместо фразы "жена, подруга, возлюбленная мужчины" была включена фраза "жена, подруга, возлюбленная человека", чтобы убрать гендерно окрашенную часть из определения. Из списка синонимов к слову "женщина" было убрано возмутившее феминисток слово "wench" ("девка", "шлюха"), а слова "bint" ("чувиха") и "bitch" были отмечены как оскорбительные. К выражениям "man of the moment" ("герой дня") и "man of the match" ("лучший игрок") добавились аналогичные, но относящиеся к женскому полу "woman of the moment" ("героиня для") и "woman of the match" ("лучшая участница матча"). В список примеров добавилось предложение "На такие деньги женщина может купить дом и отправить двух детей в колледж".
В частности, в определение слова "женщина" вместо фразы "жена, подруга, возлюбленная мужчины" была включена фраза "жена, подруга, возлюбленная человека", чтобы убрать гендерно окрашенную часть из определения. Из списка синонимов к слову "женщина" было убрано возмутившее феминисток слово "wench" ("девка", "шлюха"), а слова "bint" ("чувиха") и "bitch" были отмечены как оскорбительные. К выражениям "man of the moment" ("герой дня") и "man of the match" ("лучший игрок") добавились аналогичные, но относящиеся к женскому полу "woman of the moment" ("героиня для") и "woman of the match" ("лучшая участница матча"). В список примеров добавилось предложение "На такие деньги женщина может купить дом и отправить двух детей в колледж".
Определение слова "мужчина" претерпело аналогичные изменения - вместо "мужа, друга, возлюбленного женщины" мужчину теперь определяют как "мужа, друга, возлюбленного человека". Изменился состав примеров к слову "работа по хозяйству" (в английском - "housework") - вместо примера "Она по-прежнему делает всю работу по хозяйству" использована другая фраза: "Я занимаюсь работой по хозяйству, и тут вдруг звонят в дверь". Из списка примеров к слову "требовательный" было исключено предложение "Если Мартин смог ублажить такую требовательную девушку как Таня, значит, он все делает как надо". Его место заняла фраза: "Да, я человек требовательный".
"Мы подробно изучили все определения и примеры, связанные со словом "женщина" и связанными с ней, - заявил представитель издательства. - Мы добавили к слову "женщина" новые примеры и идиомы, которые описывают женщину в позитивной и активной манере. Мы позаботились о том, чтобы оскобительные и грубые синонимы были соответствующим образом обозначены и использовались в словаре, только если присутствуют неопровержимые свидетельства активного использования этих слов в языке".
"Мы подробно изучили все определения и примеры, связанные со словом "женщина" и связанными с ней, - заявил представитель издательства. - Мы добавили к слову "женщина" новые примеры и идиомы, которые описывают женщину в позитивной и активной манере. Мы позаботились о том, чтобы оскобительные и грубые синонимы были соответствующим образом обозначены и использовались в словаре, только если присутствуют неопровержимые свидетельства активного использования этих слов в языке".
Петиция Джованарди появилась почти год назад. В ней активистка требовала убрать из оксфордского словаря оскорбительные синонимы к слову "женщина", а также включить термин "трансгендерная женщина" для надлежащей представленности меньшинств. Она требовала убрать как сексистские такие примеры, как "Мисс Сентябрь" воплотит собой профессиональную, образованную, но все же сексапильную женщину-карьеристку", "Мужчина-рыбак несет свою добычу домой, чтобы насытить свою подружку" или "Я сказал тебе быть дома к моему возвращению, малышка". "Эти примеры представляют женщину как секс-объект, подчиненное существо, вызывающее раздражение у мужчин". Кроме того, ее недовольство вызвал тот факт, что слово "мужчина" в словаре было гораздо более распространенным: к нему прилагались 25 примеров употребления, тогда как к слову "женщина" - только 5. "Это совершенно неприемлемо для такого уважаемого источника, - говорит она. - Более трети молодых женщин в возрасте от 18 до 24 лет подвергались абьюзу в интернете. Эти мизогинные определения распространились потому, что поисковики Google, Bing и Yahoo используют эти слова, поскольку они есть в Оксфордском словаре. Мы должны предпринять шаги по снижению вреда для женщин, очистив язык - и начинать надо со словарей".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Оксфордский словарь гендерное равенство напрасные слова новости сексизм толковый словарь язык
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