Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов

Оксфордский толковый словарь английского языка изменил содержание десятков статей, в том числе, "мужчина", "женщина", "домашнее хозяйство". Это было сделано в результате петиции, подписанной 30 000 активистов во главе с PR-консультантом Марией Беатрис Джованарди, где утверждалось, что словарь проявляет сексизм и содержит сексистские определения. После анализа редакция словаря решила провести большую часть требуемых изменений.

В частности, в определение слова "женщина" вместо фразы "жена, подруга, возлюбленная мужчины" была включена фраза "жена, подруга, возлюбленная человека", чтобы убрать гендерно окрашенную часть из определения. Из списка синонимов к слову "женщина" было убрано возмутившее феминисток слово "wench" ("девка", "шлюха"), а слова "bint" ("чувиха") и "bitch" были отмечены как оскорбительные. К выражениям "man of the moment" ("герой дня") и "man of the match" ("лучший игрок") добавились аналогичные, но относящиеся к женскому полу "woman of the moment" ("героиня для") и "woman of the match" ("лучшая участница матча"). В список примеров добавилось предложение "На такие деньги женщина может купить дом и отправить двух детей в колледж".