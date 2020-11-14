Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер

Кстати, по словам Ариэль, победа в конкурсе помогла ей наладить отношения с отцом. "Я доказала ему, что мои намерения серьезны, что это не каприз, и что ради исполнения своей мечты я готова потратить сколько угодно сил, - говорит она. - Теперь между нами установились отношения, какие бывают между родителем и ребенком, основанные на взаимоуважении и куда более здоровые, чем раньше".