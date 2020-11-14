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Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер

Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер (15 фото)

Автор:
14 ноября 2020 09:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   ynews   Ариэль Кейл   конкурс красоты   королева красоты   новая зеландия   новости   удивительное рядом   
369
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26-летняя Ариэль Кейл получила титул королевы красоты Новой Зеландии "Miss Intercontinental New Zealand". Ариэль родилась мужчиной, но сменила пол несколько лет назад, и даже отлучение от семьи не остановило ее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: transgender   ynews   Ариэль Кейл   конкурс красоты   королева красоты   новая зеландия   новости   удивительное рядом   
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14  комментариев
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Сергей Час назад
Сейчас скрепоносцы возбудятся. Раз 10 зайдут глянуть, и написать фууу
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2k
Том Сойер Сергей Час назад
А ты то, небось, уже вовсю дзюбишь на эту "красотку"......
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460
Moon24 2 минуты назад
Наглая реклама педерастии
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−24
ШАЛОМЫ БЬЮ 3 минуты назад
вконец охренели ...
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9k
Павел Бреусов 11 минут назад
Силикон и пластика, толерантность головного мозга!
Силикон и пластика, толерантность головного мозга!
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31k
Антон 11 минут назад
Ещё одно ОНО
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3k
mukado 38 минут назад
Качественно получилось
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4k
Александр 42 минуты назад
Так такие педики или полупедики?
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32
Andrey 58 минут назад
Парад уродов. В кино на главные роли подбирают по цвету кожи, на Евровидении победитель должен быть какой нибудь неформал, медиа пространства предоставляют всяким греттам с тундры. Ну и как венец уродства, на женском конкурсе красоты побеждает мужик с отрезаными яйцами.
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3k
Parus59 58 минут назад
Как не крути, как не отрезай все лишнее и не пей гормоны, по факту, оно, все равно мужик. Почему автор упорно называет его - она не понятно, наверное сам такой.
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21k
Е-Лена Час назад
А почему у этого существа нет всего того, всего, что на этом сайте уже продвигалось - окромя педерастии? Почему оно не даун? Не карлик? Не инвалид? Не "обладатель" витилиго? Не "бодипозитив"? Ломать устои - так до конца!
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48
Саша Час назад
Кисти рук мужские... Совсем не красиво для "девушки".
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150k
Alf Час назад
Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер
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Болонка королевы

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