Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер

26-летняя Ариэль Кейл получила титул королевы красоты Новой Зеландии "Miss Intercontinental New Zealand". Ариэль родилась мужчиной, но сменила пол несколько лет назад, и даже отлучение от семьи не остановило ее.
Ариэль Кейл всю жизнь ощущала себя женщиной в мужском теле. Достигнув совершеннолетия, она решила сделать операцию по смене пола, но родители заявили, что в этом случае выгонят ее из дома. Но и это ее не остановило, и она ушла из родного дома.
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"Когда я узнала, что стала королевой красоты, это было невероятное чувство! - говорит Ариэль. - Я с детства смотрела на себя в зеркало и думала: "Маленькая Ари - королева красоты". Но я даже не представляла себе, что это может случиться в реальности!"
Кстати, по словам Ариэль, победа в конкурсе помогла ей наладить отношения с отцом. "Я доказала ему, что мои намерения серьезны, что это не каприз, и что ради исполнения своей мечты я готова потратить сколько угодно сил, - говорит она. - Теперь между нами установились отношения, какие бывают между родителем и ребенком, основанные на взаимоуважении и куда более здоровые, чем раньше".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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