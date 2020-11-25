В Польше открылся самый глубокий в мире бассейн

В городе Мщонуве в 40 километрах от Варшавы после двух лет строительства открыли самый глубокий бассейн в мире Deepspot. Его глубина - 45 метров: это на три метра больше нынешнего рекорда, который держит бассейн в итальянском Монтегротто Терме.
В Польше, в плучасе езды от Варшавы, открылся самый глубокий бассейн в мире Deepspot. Его глубина - 45 метров, что на 3 метра больше, чем в бассейне Y-40 Deep Joy в итальянском городе Монтегротто Терме: его глубина составляет 42 метра. Бассейн открылся как школа дайвинга, однако сюда смогут попасть и те, кто хочет понырять самостоятельно. В бассейне будут работать несколько ресторанов и гостиница, причем и из-за ресторанных столиков, и из номеров отедя будет открываться вид на басейн.
Инструктор по дайвингу, 39-летний Пшемыслав Каспржак, посетивший бассейн в первый же день работы, остался очень доволен. "Здесь нет красивых рыб и кораллов, так что это точно не замена морю, - говорит он. - Но это отличное место для того, чтобы тренироваться и освоиться под водой, чтобы потом в море чувствовать себя уверенно. Отличный детский сад для дайверов!"
Джерси Новацки, 30-летний служащий польского лесного ведомства, - новичок в дайвинге. Для него посещение бассейна стало очень ярким событием. "Я впервые в жизни погрузился на глубину 5 метров и оттуда разглядывал то, что находится глубже, - рассказывает он. - Пещеры, затопленный корабль - просто фантастика!"
Действительно, чтобы дайверам не скучно было нырять, бассейн оборудован целым рядом подводных украшений и развлечений. На стенах бассейна - фрески в стиле майя, туннели и пещеры оформлены сталактитами и стилизованы под храмы майя, а на дне расположился затопленный катер, который можно изучать тем, кто сумеет до него добраться.
47-летний директор центра Михаль Бражински, энтузиаст дайвинга, рассказал, что на базе центра будут тренироваться военные и пожарные. "У нас готово много сценариев тренировок, - говорит он. - Также мы будем испытывать различное оборудование".
Действительно, чтобы дайверам не скучно было нырять, бассейн оборудован целым рядом подводных украшений и развлечений. На стенах бассейна - фрески в стиле майя, туннели и пещеры оформлены сталактитами и стилизованы под храмы майя, а на дне расположился затопленный катер, который можно изучать тем, кто сумеет до него добраться.
47-летний директор центра Михаль Бражински, энтузиаст дайвинга, рассказал, что на базе центра будут тренироваться военные и пожарные. "У нас готово много сценариев тренировок, - говорит он. - Также мы будем испытывать различное оборудование".
Звание самого глубокого бассейна в мире за Deepspot останется, скорее всего, ненадолго: в британском Колчестере уже строится бассейн Blue Abyss глубиной 50 метров, который должен открыться в следующем году. У владельцев британского бассейна тоже большие планы на проведение тренировочных программ: так, они планируют организовать на базе своего подводного центра обучение астронавтов НАСА.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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