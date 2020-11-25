В Польше открылся самый глубокий в мире бассейн

Джерси Новацки, 30-летний служащий польского лесного ведомства, - новичок в дайвинге. Для него посещение бассейна стало очень ярким событием. "Я впервые в жизни погрузился на глубину 5 метров и оттуда разглядывал то, что находится глубже, - рассказывает он. - Пещеры, затопленный корабль - просто фантастика!"

Действительно, чтобы дайверам не скучно было нырять, бассейн оборудован целым рядом подводных украшений и развлечений. На стенах бассейна - фрески в стиле майя, туннели и пещеры оформлены сталактитами и стилизованы под храмы майя, а на дне расположился затопленный катер, который можно изучать тем, кто сумеет до него добраться.

47-летний директор центра Михаль Бражински, энтузиаст дайвинга, рассказал, что на базе центра будут тренироваться военные и пожарные. "У нас готово много сценариев тренировок, - говорит он. - Также мы будем испытывать различное оборудование".