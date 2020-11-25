FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6390 постов • 1141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Польше открылся самый глубокий в мире бассейн

В Польше открылся самый глубокий в мире бассейн (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 12:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Мщонуве   Польша   бассейн   глубина   дайвинг   новости   спорт   
399
4
1
В городе Мщонуве в 40 километрах от Варшавы после двух лет строительства открыли самый глубокий бассейн в мире Deepspot. Его глубина - 45 метров: это на три метра больше нынешнего рекорда, который держит бассейн в итальянском Монтегротто Терме.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Мщонуве   Польша   бассейн   глубина   дайвинг   новости   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Yasen_Perec Час назад
Можно фильмы снимать, а кораллы с рыбами потом на компьютере добавить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 37 минут назад
Интересно, как уши закладывает на такой глубине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй В Лондоне откроют первый в мире «бассейн в небе» В Лондоне откроют первый в мире «бассейн в небе» Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер Польская пара год за годом убивала своих новорожденных детей Польская пара год за годом убивала своих новорожденных детей Полячки обвиняют церковь в запрете абортов Полячки обвиняют церковь в запрете абортов
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

230569



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дом-памятник человеческой глупости и жадности
3
214
Дом-памятник человеческой глупости и жадности
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
3
460
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему испанское слово mundial прочно вошло в спортивный лексикон?
1
12
Почему испанское слово mundial прочно вошло в спортивный лексикон?
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
0
41
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото)
Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#факты#интересное#автомир#картинки#позитив#автомобили#люди#знаменитости
#интересно#история#сша#подборка#авария#кино#прикольные#дети#новости#настроение
#прикол#животные#россия#СССР#еда#москва#авто авария#дтп#природа#санкт-петербург

На что жалуетесь?

Вернуться