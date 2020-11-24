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Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения

Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения (5 фото)

Автор:
24 ноября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Бельгия   Оденбург   Фландрия   конфуз вышел   новости   рождество   украшения   
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Мэр города Оденбург в Западной Фландрии вынужден был извиниться перед жителями за то, что по недосмотру городской администрации город украсили рождественской иллюминацией несколько, гм, неприличного вида.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Бельгия   Оденбург   Фландрия   конфуз вышел   новости   рождество   украшения   
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10  комментариев
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18k
SerGProS Час назад
Этому мэру надо было цитировать З Фрейда: "..Иногда сигары - это просто сигары".
А что себе на воображали жители, так это их личные проблемы.
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3k
ишты 5 минут назад
Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения
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27k
Peacemaker1873 24 минуты назад
Парижская ёлочка была круче.
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695
Дамир Саражаков 42 минуты назад
Ну я бы еще понимал если бы фаллический образ был дополнен образом мошонки, а так, мэр все правильно говорит, зачем убирать? Это не античные статуи с неприкрытыми гениталиями даже. А если людям х*и везде мерещатся, то может начать с того что лечить людей надо, а декорации непричем?)
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11k
робт 58 минут назад
лошара, мог сказать что это толерантные гейские члены, тогда бы жителям пришлось самим извинятся
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Федор Медведев робт 8 минут назад
тогда уж что это члены черных геев инвалидов беженцев
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37k
Александр Час назад
Есть хорошая поговорка - стыдно, кому видно. Не все понимают ее. Если кто то в украшениях видит члены - это его личные тараканы.. не стоило извиняться перед озабоченными
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9k
Сережа Час назад
Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения
Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения
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33k
AGM Час назад
А мне кажется что мэр просто тролль и падонак и сделал это специально. А извинится ему надо было за то что они белые не чёрные.
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