Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения

Мэр города Оденбург в Западной Фландрии вынужден был извиниться перед жителями за то, что по недосмотру городской администрации город украсили рождественской иллюминацией несколько, гм, неприличного вида.
Мэр бельгийского города Оденбург извинился перед горожанами после массовых обвинений в том, что устоенная мэрией рождественская подсветка похожа на мужские гениталии.
Энтони Дюмари заявил, что "не имел намерения" придавать уличным светильникам форму пениса - задумка заключалась в том, чтобы сделать их в форме свечей.
Энтони Дюмари заявил, что "не имел намерения" придавать уличным светильникам форму пениса - задумка заключалась в том, чтобы сделать их в форме свечей.
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Вызвавшие скандал рождественские светильники были установлены в муниципалитете Оденбург в бельгийской провинции Западная Фландрия, а также в нескольких пригородах Оденбурга. По словам дизайнеров городского пространства, светящиеся конструкции должны были походить на большие свечи, однако, чтобы они не бывли шаблонными, вместо оранжевых ламп в форме пламени на них нахлобучили полукруглые светильники. Местные жители сразу же хором заявили, что рождественская подсветка напоминает толпу заполивших город фаллосов. "Конечно, мы не собирались ставить декорации с фаллической символикой, - говорит Дюмари. - Когда фонари еще не были зажжены, они не были похожи на фаллосы. Эффект получился, когда их включили. Но, в принципе, это даже забавно".
Дизайном рождественских украшений занимался технический отдел мэрии. "Если бы мы их покупали, это обошлось бы втрое дороже, - говорит мэр. - Что касается расцветки - мы выбрали цвета нашего города, потому что оранжевое пламя показалось нам слишком банальным".
"Конечно, многие на это отреалировали, - признается мэр. - Но, конечно, мы ничего такого заранее не задумывали. Когда я впервые увидел их, был день, и я не заметил ничего такого. Но когда вечером их зажгли, я, конечно, тоже сразу обратил внимание. Но я лично не вижу причин убирать эту подсветку. Мне лично кажется, что это даже забавно. Нам не помешает посмеяться в эти темные времена. В конце концов, о нашей иллюминации сейчас говорят по всей стране - когда еще такое будет?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А что себе на воображали жители, так это их личные проблемы.