Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения

"Конечно, многие на это отреалировали, - признается мэр. - Но, конечно, мы ничего такого заранее не задумывали. Когда я впервые увидел их, был день, и я не заметил ничего такого. Но когда вечером их зажгли, я, конечно, тоже сразу обратил внимание. Но я лично не вижу причин убирать эту подсветку. Мне лично кажется, что это даже забавно. Нам не помешает посмеяться в эти темные времена. В конце концов, о нашей иллюминации сейчас говорят по всей стране - когда еще такое будет?"