Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие

Не все дети любят историю, кто-то откровенно на неё «забивает». А проблемы от такой лени возникают не только у нерадивого ученика.
Так, в городе Нальчик, в минувшую пятницу учебный процесс в одной из школ был прекращён после выстрелов. Восьмиклассник, не выучив урок, схлопотал двойку, но вместо её исправления натравил на учителя своего дядю и его товарища. Оскорблённые плохой отметкой мужчины решили выяснить отношения с педагогом и «героически» с ним подраться. Они вытащили учителя из класса во время урока и принялись избивать, 7 раз выстрелили в него из травматического пистолета . Драку разнимал директор и завуч.
Педагог же не растерялся, сбегал до своей машины и взял свой травматический пистолет. После чего он открыл огонь в воздух. В результате конфликта учитель, в состоянии средней тяжести, и одного из нападавших доставили в реанимацию. Последнему тоже досталось.
Уполномоченный по правам ребёнка в КБР Светлана Тлинова взяла ситуацию под личный контроль. По факту инцидента в УВД Нальчика возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.
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Ничёсе хулиганство с травматом и нанесением тяжких. У них там мусора за десяток овец продаются? А если еще десяток овец мусорам загнать - учителя сделают виноватым? Здец...
Учителям там головы резать? Тоже будет.
Нальчик? Ах,да ставлю на черное.
Знает ведь где работает, так почему его пушка в машине, а не в оперативной или набедренной кобуре?!
Ау, "либерасты" и "патриоты-кремлеботы", объясните каждые со своей стороны, как так получилось? Есть какая-то третья сила? Которая гадит вам обоим?