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Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие

Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 ноября 2020 13:49
Сообщество : Жить в России
Метки: двойка   нальчик   нападение   стрельба   учитель   школа   
2365
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Не все дети любят историю, кто-то откровенно на неё «забивает». А проблемы от такой лени возникают не только у нерадивого ученика.

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Метки: двойка   нальчик   нападение   стрельба   учитель   школа   
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26  комментариев
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111k
сэмён Час назад
кто знает, нахера родители сдают деньги на баранов числящимися охранниками в школе????
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3k
Владимир 6 минут назад
вчера говорили по телеку,что это элитная школа.так вот,скоро эта чёрная элита со 100 баллами по ЭГЭ полезет во все ветки власти.
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13k
Юрий 8 минут назад
В Америке "Симпсоны" предсказывают будущее, у нас "Ералаш"...

В Америке "Симпсоны" предсказывают будущее, у нас "Ералаш"...
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210
Fatal Mistake 9 минут назад
Фото из школьной библиотеки
Фото из школьной библиотеки
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560
Nane First NameLast 15 минут назад
Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору
--------------
Ничёсе хулиганство с травматом и нанесением тяжких. У них там мусора за десяток овец продаются? А если еще десяток овец мусорам загнать - учителя сделают виноватым? Здец...
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3k
aleksei 16 минут назад
Систему ценностей разволили, а теперь что хотим? Всякой мрази дали свободу действий
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2k
Denis 20 минут назад
Этим обезьянам в горах овец сношать только. Как можно догадаться учителя избивать..... животные
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558
Stalkerreklats 24 минуты назад
Скоро учителя забьют на учеников. Осталось подождать пока старые кадры вымрут. Вот тогда мы похохочем.
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760
zu4ara Полчаса назад
этот восьмиклассник мелкий сучий потрох
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807
Traki Полчаса назад
Судя по всему снова мусульмане. Что за скотская религия? Почему они такие сволочи?
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16k
Марина Полчаса назад
Вы прочитали краткий репортаж на тему: "Как кавказоиды получают свои 100 баллов на экзаменах".
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1k
Mellivora Полчаса назад
Как скоро дойдем до массовых расстрелов в школах? А ведь обязательно дойдем.
Учителям там головы резать? Тоже будет.
Нальчик? Ах,да ставлю на черное.
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41
yd-1127010648 Полчаса назад
Чурки
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3k
Дмитрий Григорьев Полчаса назад
Учитель сам виноват.
Знает ведь где работает, так почему его пушка в машине, а не в оперативной или набедренной кобуре?!
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936
akurys 42 минуты назад
Ну не мог допустить будущий студент МГИМО такого неуважения к себе!
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2k
Том Джоуд 46 минут назад
Как-будто новости из социальной школы негритянского гетто. В стране, в которой, когда-то начальное и среднее образование было лучшим. В которой уважали учителей.
Ау, "либерасты" и "патриоты-кремлеботы", объясните каждые со своей стороны, как так получилось? Есть какая-то третья сила? Которая гадит вам обоим?
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31
Михаил Том Джоуд 39 минут назад
Зачем ты зовёшь либерастов? У власти путинская олигархия, спрашивай их. Но не здесь - здесь они тебе наврут что это либерасты виноваты
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5k
Шурави Михаил Полчаса назад
Это не две разные силы, это всё одно, это всё либерасты у власти с 90-х, даже чуть раньше и вот те кто у кормушки это "патриоты-кремлеботы", а те кто рвутся к кормушке это " либерасты", ну так их разделили почему-то.
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49
александр 48 минут назад
Люди давайте жить дружно, помогать друг другу по соседски, адекватно воспринимать критику в свой адрес
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2k
beggar александр 17 минут назад
друг другу заряжать обоймы
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49
александр 50 минут назад
Это насколько нужно быть убогим, что бы идти на такой поступок. Избить учителя. Куда мы катимся???
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936
akurys александр 44 минуты назад
Очнись! Уже прикатились!
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35k
Андрей Бертон 52 минуты назад
Ссылка coub.com
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12k
Patmaz Час назад
Ссылка www.youtube.com
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