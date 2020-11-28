Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие

Педагог же не растерялся, сбегал до своей машины и взял свой травматический пистолет. После чего он открыл огонь в воздух. В результате конфликта учитель, в состоянии средней тяжести, и одного из нападавших доставили в реанимацию. Последнему тоже досталось.