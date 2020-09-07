Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя

Выяснилось, что 54-летний преподаватель не первый раз самоудовлетворялся при ученице, но только теперь у нее в руках оказался смартфон с камерой и возможность снять видеодоказательство. Девочка после злополучного урока связалась со своей мамой, которая приехала в школу, и посмотрев видео, позвонила в полицию.



При этом школьная администрация убеждала женщину не поднимать скандала и замять происшествие... Но та заявляет, что переживает за психологическое состояние дочери и намерена добиться наказания развратного педагога.