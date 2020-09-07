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Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя

Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя (6 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 22:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девочка   дичь   мастурбация   урок   учитель   школа   
4054
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Скандал разгорелся в одной из школ Кораблинского района Рязанской области. На уроке присутствовала единственная 13-летняя ученица, и преподаватель английского без стеснения занялся онанизмом прямо в ходе занятия...

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Метки: девочка   дичь   мастурбация   урок   учитель   школа   
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37  комментариев
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6k
Перст Указующий 4 часа назад
многие проблемы этого мира решила бы всеобщая кастрация.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Перст Указующий 3 часа назад
Начни с себя!
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1k
Core Полчаса назад
Полное отсутствие мозгов показывают и его объяснения
и интересно что он дома делает?
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582
Replicant 2 часа назад
Плохо кончил.
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5k
Maximvs 2 часа назад
блин, какой же ужасный английский, за одно это его стоило уволить.
Отрицательная селекция в действии - нормальные люди вынуждены по совету бывшего премьера уходить из школы. Остаются такие вот двоечники-дрочеры, которых в советское время на пушечный выстрел бы не подпустили к преподаванию.
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5k
Ivan 2 часа назад
Он ей не дал...
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
"На уроке присутствовала единственная 13-летняя ученица"
Единственная во всём классе или единственная, которой 13 лет?
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27k
lem02 2 часа назад
Как то глупо все.
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5k
Ivan 2 часа назад
Ога... А она таки испугалася...
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Даже моя учительница по химии себе такого не позволяла
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7k
ScorpionDS 3 часа назад
Вполне ожидаемо читать возмущенные комментарии, когда жертвой стала девочка, а виновник мужик за 50, а вот если бы жертвой был парень лет 14, а виновницей преподаватель лет 25, то сейчас бы была куча комментариев в стиле "Вот бы в мои годы такое было" или "Пожаловались от зависти" и т.п., в общем двойные стандарты.

Мужика конечно кроме как уволить, по хорошему вообще не подпускать к детям, а с таким английским еще и запретить ему преподавать кому либо.
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1k
Core ScorpionDS Полчаса назад
Это называется равенство полов
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2k
Alex Grimm 3 часа назад
Если бы это был мой ребенок,я бы добилась ареста этого эксгибициониста и администрации школы устроила веселую жизнь.
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7k
Prostovopros Alex Grimm 3 часа назад
Ну а тут, поскольку ребёнок не ваш - то можно просто комменты строчить про если-бы, да как-бы... Мать же позвонила в полицию. Разберутся, даже если не читают фишки.
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2k
Alex Grimm Prostovopros 2 часа назад
Она только позвонила в полицию,не подала заявление на этого "учителя",не подала иск к администрации школы,практически она не сделала ничего.
За мной в детстве такой демонстратор погнался,я успела заскочить домой и запереть дверь,мои родители тоже позвонили в милицию,это было в советские времена,милиция никаких мер не приняла,а он вернулся к нашему дому и напал на девочку с пороком сердца и девочка умерла от шока.
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748
Черный Alex Grimm 13 минут назад
в таком случае иди и подавай иск на провайдеров за то, что они порно не блочат.
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354
im240 3 часа назад
родителям собраться и сжечь в котельной эту мразоту
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1k
alex 3 часа назад
а у меня в школе немецкий был. серафима петровна и светлана алексеевна преподы были. ду ю спик немцы?
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221
Центаврианин 3 часа назад
Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
Малахова на него нет. Эфиров 10 забабахать можно
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373
zu4ara 4 часа назад
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6k
Миха 4 часа назад
Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя
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69
Ингеборг Дапкунайтович 4 часа назад
Школьницу нам тоже покажите, а то многие родители взяли за моду одевать своих дочерей хуже проституток
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60
Вася с ложкой Ингеборг Дапкунайтович 3 часа назад
И что теперь дрочить на нее ...Ты что животное не в состоянии контролировать себя
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69
Ингеборг Дапкунайтович Вася с ложкой 2 часа назад
Что значит контролировать себя? Он что, дрочил в состоянии аффекта? Или осознанно, контролируя себя, тем более, что никого больше нет? Может он думал что и она не заметит, он ведь не встал и не подошёл к ней, вытаща змею перед её лицом из штанов и показывая девочке как душить рептилий
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1k
Core Ингеборг Дапкунайтович Полчаса назад
Часто так делаешь что-ли?
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16k
иванов дмитрий 4 часа назад
Я даже представить такое не могу , а оно в новостях. И этих новостей , за гранью фантастики , с каждым днем все больше.
просто писец((((
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2k
RALEXXX 4 часа назад
"На уроке присутствовала единственная 13-летняя ученица"

Что это за урок такой? Факультатив?
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147k
Belka_16 Автор поста RALEXXX 41 минуту назад
Сельская школа... может, только один ребенок в 7 классе учит инглиш?
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24k
Fat Lynx 4 часа назад
еб-уч-ее позорище!
помнится был случай, фитнес тренер толи яйца почесал при малолетке, толи ей привидилось, так ему срок впаяли.
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1k
ALEX Fat Lynx 2 часа назад
Тренеру 7-лет вроде дали?

.
.

Сейчас на улице будет плакать одинокий ребенок, страшно подойти и спросить что случилось?
Ну его нах....
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