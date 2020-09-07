Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя

Скандал разгорелся в одной из школ Кораблинского района Рязанской области. На уроке присутствовала единственная 13-летняя ученица, и преподаватель английского без стеснения занялся онанизмом прямо в ходе занятия...
Выяснилось, что 54-летний преподаватель не первый раз самоудовлетворялся при ученице, но только теперь у нее в руках оказался смартфон с камерой и возможность снять видеодоказательство. Девочка после злополучного урока связалась со своей мамой, которая приехала в школу, и посмотрев видео, позвонила в полицию.
При этом школьная администрация убеждала женщину не поднимать скандала и замять происшествие... Но та заявляет, что переживает за психологическое состояние дочери и намерена добиться наказания развратного педагога.
При этом школьная администрация убеждала женщину не поднимать скандала и замять происшествие... Но та заявляет, что переживает за психологическое состояние дочери и намерена добиться наказания развратного педагога.
А что же пойманный "с поличным" извращенец? Преподаватель английского языка и истории не стал отрицать, что мастурбировал прямо на уроке перед ученицей. И даже объяснил свое поведение тем, что у него приключилась эрекция, которую он решил снять, чтобы не ходить в таком виде по школе...
Местные СМИ сообщают, что мужчина проживает с семьей в Пустотинском сельском поселении того же района. Второй раз женат, имеет детей.
В пресс-службе Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что 54-летний преподаватель, занявшийся самоудовлетворением перед семиклассницей, уволен, но пока не арестован. Осталось выяснить, как люди с такими наклонностями попадают на работу в школы...
— Прокуратура проводит проверку по вопросу исполнения законодательства об образовании при приеме этого гражданина на работу. А также по соблюдению требований при осуществлении им педагогической деятельности. Будет проверена работа образовательной организации, — отметила помощник прокурора Рязанской области Юлия Ромашкина.
В пресс-службе Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что 54-летний преподаватель, занявшийся самоудовлетворением перед семиклассницей, уволен, но пока не арестован. Осталось выяснить, как люди с такими наклонностями попадают на работу в школы...
— Прокуратура проводит проверку по вопросу исполнения законодательства об образовании при приеме этого гражданина на работу. А также по соблюдению требований при осуществлении им педагогической деятельности. Будет проверена работа образовательной организации, — отметила помощник прокурора Рязанской области Юлия Ромашкина.
Урок мастурбации, зря, зря уволили, ну да он же не Малышева))))— Tat (@Tat27652310) September 6, 2020
В #Кораблинском районе #Рязанской области #учитель средней школы #мастурбировал на уроке.— ВпотьмахЪ (@Vpotmakh) September 6, 2020
Теперь на зоне потеребонькает. Времени много будет.
В прошлом году школьный учитель из Огайо был арестован за мастурбацию во время урока
В одной из американских школ произошел вопиющий случай: ученики заметили, что преподаватель во время урока мастурбирует, прячась за столом. Это был приглашенный на замену учитель, которого они видели впервые. Мужчине предъявили обвинение в непристойном поведении и дальнейшая учительская карьера ему вряд ли светит...
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Отрицательная селекция в действии - нормальные люди вынуждены по совету бывшего премьера уходить из школы. Остаются такие вот двоечники-дрочеры, которых в советское время на пушечный выстрел бы не подпустили к преподаванию.
Единственная во всём классе или единственная, которой 13 лет?
Мужика конечно кроме как уволить, по хорошему вообще не подпускать к детям, а с таким английским еще и запретить ему преподавать кому либо.
За мной в детстве такой демонстратор погнался,я успела заскочить домой и запереть дверь,мои родители тоже позвонили в милицию,это было в советские времена,милиция никаких мер не приняла,а он вернулся к нашему дому и напал на девочку с пороком сердца и девочка умерла от шока.
просто писец((((
Что это за урок такой? Факультатив?
помнится был случай, фитнес тренер толи яйца почесал при малолетке, толи ей привидилось, так ему срок впаяли.
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Сейчас на улице будет плакать одинокий ребенок, страшно подойти и спросить что случилось?
Ну его нах....