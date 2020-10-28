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"За свой базар будешь отвечать, скотина!": преподаватель из Елабуги жестко отчитала восьмиклассника

"За свой базар будешь отвечать, скотина!": преподаватель из Елабуги жестко отчитала восьмиклассника (7 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: конфликт   отцы и дети   подростки   учитель   хлеб   школа   
7023
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Скверный поступок подростка возмутил учительницу и она не сдержалась. В соцсетях заметили, что в этой ситуации пацана следовало бы отругать куда более жестко.

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Метки: конфликт   отцы и дети   подростки   учитель   хлеб   школа   
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66  комментариев
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7k
albedo 3 часа назад
Блин, опять в продолжении спора о "подростке", избившего человека.
В мое детство за хамство учителю меня бы "пропесочили" по полной, включая родителей, даже если бы я был прав.

Потом удивляемся откуда столько яжематерей и яжеотцов.
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−108
maxzone12021980 6 минут назад
Ничего он потом вырастет., станет депутатом и прикроет эту шарашку
теперь я понимаю почему у учителей низкая ЗП и закрывают школы.
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297
Ager 14 минут назад
такой базар должны вести старшаки, а учителя им поблажки, короче как на зоне, эффективнее еще не придумали в россии метод
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0
Сергей Полчаса назад
Педагог должен был отправить мелкую мразь линейкой по роже, а если родители заткнуться подать в суд за оскорбление учителя . Мелкая мразь всегда должна получать людей или выростами говно как и его родители в чем я не сомневаюсь даже
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11k
Toxictofa 48 минут назад
Да он же крыса конченная! У младших спи..дил!
А училка молодец! Побазарила с ним как положено, на его же языке!
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8k
Нихуахуа 50 минут назад
"подросток отделался легким испугом."
А жаль... За базар ответить - очень поучительно.
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3k
Вячеслав 54 минуты назад
Мужики, что за ублюдков мы воспитали? Это же наша вина из за того что они вытворяют. Вспомните себя, не дай боже если предки узнали бы что я с учительницей переговаривался. Прав я или не прав а п.з.д.ю.л.е.й от бати а еще хуже от матери обеспечены. Эти же скоты спровацировали бабу а потом как крысы выкинули в сеть. У нас растут стукачи, поколения стукачей.
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10k
geminisf Час назад
>Школьники, записавшие видео этого инцидента, выложили его в Сеть<

Этих м.у.д.а.к.о.в сразу п.и.з.д.и.т.ь ногами за вертикальную съёмку. Потом за то, что выложили в сеть только вырезку ругани учителя, п.и.з.д.и.т.ь солдатским ремнём. М.у.д.а.к.а в белом выгнать из школы - пусть учится платно, с учителями, которые согласятся учить недоумка.
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1k
Ослик Иа на позитиве Час назад
Сейчас Путина "куском хлеба" упрекать будут... - Угадал?..
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11k
Toxictofa Ослик Иа на позитиве 56 минут назад
Да какого вы своего презердента пихаете в каждую дырку???
Как по делу его чихвостят, так вы сразу воете, что он ни при чем!
А как про него забыли, сразу напоминаете таким вот образом!
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1k
Ослик Иа на позитиве Toxictofa 52 минуты назад
Напоминаем. Вдруг забыли...
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704
Александр Час назад
С одной стороны учителю так говорить конечно не хорошо, а с другой, какая жизнь такой и слэнг.
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7k
albedo Час назад
Вспомнилоось: учитель года - бомж Компот
Ссылка youtu.be
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Преподаватель должен УЧИТЬ а не разбираться с хамлом, быдлом и жлобами. Пошел быковать- нах из школы! Пусть его учат в инспекции по делам несовершеннолетних.
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5
rr.174 Дмитрий Горчилин Час назад
вы не правы...
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4k
Дмитрий Горчилин rr.174 Час назад
Я учился в школе, я помню таких персонажей- потом один фиг в тюрьму пошли. На них тратили силы преподаватели, они мешали учиться остальным. Они не нужны, они мешают.
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8k
Нихуахуа Дмитрий Горчилин 57 минут назад
"Пошел быковать- нах из школы!"
Если бы такая практика существовала, я думаю, таких видосов не было бы.
И учитель должен не только учить, но и воспитывать. Это моё личное мнение.
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750
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Нужно было еще кастетом череп проломить как во вчерашнем видео. Помните?
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9k
Karelian 2 часа назад
Просто объяснила на понятном этому скоту языке, нормальный русский он просто не поймёт.
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−56
im240 2 часа назад
на физрука и трудовика этой школы посмотреть бы ))
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1k
Михаил 2 часа назад
В детстве когда в школе учился, один ученик в ответ на корректное и к месту замечание учительницы(которая за словом и делом в карман не лезла), а дело было в коридоре на перемене(он у окна стоял), чё то ей ответил матом, так он первое стекло из двух головой разбил и ничего, потом более учтиво разговаривал. Детей то воспитывать надо, дома не смогли так в школе помогут.
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28k
Alex 2 часа назад
Нынешнюю школоту нужно не бить, а пи*ть, причем ногами. Желательно по голове.
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1k
Anton Omelyanenko 2 часа назад
Учителя, как говорится, из народа. Ну а каким им быть, если каждый третий в местах лишения побывал? Вот и мелькают словечки, уголовные
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1k
Ослик Иа на позитиве Anton Omelyanenko Час назад
Откуда статистика? За "базар" - ответишь?..
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−49
аркадий кац 2 часа назад
путенская стабильность, что уж.... школие ворует сдобу у младшего школия, т.к. голодный
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5k
PARTY_zan аркадий кац 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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256
Тюлень Боевой 3 часа назад
"За свой базар будешь отвечать, скотина!": преподаватель из Елабуги жестко отчитала восьмиклассника
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Я когда практику проходил в универе и учил старшие классы то с чем только не сталкивался. Если учитель еще хоть какой-то авторитет имеет (правда не всегда хороший) то куда ни шло. А практикант так для учеников совсем ноль. особенно учитывая что это было в конце 90ых)) Нравы у "детишек" и законы были еще те. Слабохарактерные практиканты сливались сразу, кто не мог дать отпор. Но чаще конечно пытались учить, ругались, матерились, бывало и ключами по тупой башке можно было втащить за попытки сорвать урок. Бывало и практикантов били тоже, все-таки нужно понимать что 10-11 класс это - допустимый предел юношеского максимализма, умноженный на попытки выепнуться перед одноклассницами в надежде на что-то, помноженный на то что у многих 11-тиклассников уже есть определенный "вес" на райончике. Гремучая смесь. Мне то еще относительно свезло, практику проходил на том районе где вырос, и знал определенные имена которые еще не успели кануть в лету. Но даже так два раза пересекался за гаражами со своими учениками, ответить, так сказать за обиду в классе. Ничего, отвечал, а что делать? Как мог отвечал. Все что за школой на педсовет уже не выносилось, та и в школе особо никто за это не думал. Яжематерей не было, телефонов тоже. Был культ личности и силы. Даже с учителями женского пола, хотя им было определенно легче. Сегодня я не знаю как бы осилил подобное... Честно.
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