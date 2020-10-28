"За свой базар будешь отвечать, скотина!": преподаватель из Елабуги жестко отчитала восьмиклассника

Скверный поступок подростка возмутил учительницу и она не сдержалась. В соцсетях заметили, что в этой ситуации пацана следовало бы отругать куда более жестко.
26 октября в школе №9 г. Елабуги между педагогом и восьмиклассником произошел конфликт. Преподаватель заметила, что ученик забрал в столовой хлеб, который предназначался для школьников начальных классов. Учитель начала стыдить подростка, тот в ответ стал огрызаться и хамить. В результате педагог жестко отчитала пацана.
"Рот закрой свой, тебе покажу сегодня, скотина! Я твой адрес возьму! За свой базар будешь отвечать, скотина!" - кричала женщина.
"Рот закрой свой, тебе покажу сегодня, скотина! Я твой адрес возьму! За свой базар будешь отвечать, скотина!" - кричала женщина.
Школьники, записавшие видео этого инцидента, выложили его в Сеть, после чего конфликт привлек внимание местных чиновников из министерства горобразования. Состоялось разбирательство, на котором и учитель, и ученик признались, что были не правы. Преподавателю вынесли дисциплинарное взыскание, подросток отделался легким испугом.
Не. Женщина, преподаватель не должна кричать и обзываться. Иначе ей также ответят. Преподаватель не должна говорить: " За свой базар будешь отвечать, скотина! "— Янченко Галина (@qrQ0kCF2a9gq2IB) October 27, 2020
Среди обсудивших этот конфликт нашлись как стронники преподавателя, так и те, кто осудил подобную манеру выражаться. Дескать, педагог не должен позволять себе подобного. Впрочем, многие согласились с учителем, что если сейчас подросток не усвоит истину "чужое брать нельзя", в будущем его могут ждать большие неприятности.
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В мое детство за хамство учителю меня бы "пропесочили" по полной, включая родителей, даже если бы я был прав.
Потом удивляемся откуда столько яжематерей и яжеотцов.
А училка молодец! Побазарила с ним как положено, на его же языке!
А жаль... За базар ответить - очень поучительно.
Этих м.у.д.а.к.о.в сразу п.и.з.д.и.т.ь ногами за вертикальную съёмку. Потом за то, что выложили в сеть только вырезку ругани учителя, п.и.з.д.и.т.ь солдатским ремнём. М.у.д.а.к.а в белом выгнать из школы - пусть учится платно, с учителями, которые согласятся учить недоумка.
Как по делу его чихвостят, так вы сразу воете, что он ни при чем!
А как про него забыли, сразу напоминаете таким вот образом!
Если бы такая практика существовала, я думаю, таких видосов не было бы.
И учитель должен не только учить, но и воспитывать. Это моё личное мнение.