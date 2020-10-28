"За свой базар будешь отвечать, скотина!": преподаватель из Елабуги жестко отчитала восьмиклассника

26 октября в школе №9 г. Елабуги между педагогом и восьмиклассником произошел конфликт. Преподаватель заметила, что ученик забрал в столовой хлеб, который предназначался для школьников начальных классов. Учитель начала стыдить подростка, тот в ответ стал огрызаться и хамить. В результате педагог жестко отчитала пацана.



"Рот закрой свой, тебе покажу сегодня, скотина! Я твой адрес возьму! За свой базар будешь отвечать, скотина!" - кричала женщина.