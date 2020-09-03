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Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года

Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года (21 фото)

Автор:
03 сентября 2020 08:28
Метки: 1 сентября   красота   педагог   улыбка   учитель   цветы   школа   
2207
21
День знаний - это не только детский праздник, но и значимый день в жизни учителей. Перед вами самые сногсшибательные и привлекательные педагоги, которые поделились фотографиями на своих страницах в Instagram.

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Метки: 1 сентября   красота   педагог   улыбка   учитель   цветы   школа   
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15  комментариев
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27k
Alex Час назад
Оставьте меня после уроков и накажите
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125
ВазгенСемёнович Alex Полчаса назад
За плохое поведение наказывать будет она...
За плохое поведение наказывать будет она...
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4k
Валерий 4 минуты назад
"13. Согласитесь, что их очень легко спутать со старшеклассницами".
Да потому, что сейчас большинство старшеклассниц выглядят как на кастинге у Вудмана.
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4k
shelezyaka 5 минут назад
Тут большинству уже за 30, а некоторым не хило так туда же. Тем не менее текучесть выше пополнения, тем более что пополнение идёт в большинстве своём за счёт бюджетников, которые отбывают свою обязательную повинность, "прикипает" хорошо если половина. Но, в нынешние времена даже опытные учителя сливаются из за сильного морально-психологического давления, на данный момент учитель, он как заготовка - снизу наковальня (на любое действие, даже правомерное (или надуманное) на тебя пишут кляузы, вечно всем недовольные мамаши), сверху молот (постоянные ограничения прав, увеличение обязанностей, в любой школьной ситуации крайний учитель).
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168
Денис 11 минут назад
Н-да...
На родительских собраниях будет стопроцентная посещаемость.
И, в основном, пап
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1k
Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
Номер 17 похожа на химичку-практикантку,которая в кабинете химии мне мин-н-ет делала,сколько лет прошло,а до сих пор помню ее губы.....
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924
Никита Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Фантазер)))
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8k
Типа граф 15 минут назад
Во теперь у сопляков фантазия то как развернётся
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15k
Ал 17 минут назад
У меня таких не было...
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511
GoInDown 24 минуты назад
1э???? Это что, какая то, задом наперед школа, или там реально столько первых классов?
1э???? Это что, какая то, задом наперед школа, или там реально столько первых классов?
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42k
SinigamiRuuk GoInDown 14 минут назад
Вроде в Хабаре в одной школе было 36 первых классов.
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511
GoInDown SinigamiRuuk 13 минут назад
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134
Андреевич 37 минут назад
Только толку от этих учителей?
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8k
котегRUS Час назад
в школу и на первую парту..))
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