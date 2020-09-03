Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года

День знаний - это не только детский праздник, но и значимый день в жизни учителей. Перед вами самые сногсшибательные и привлекательные педагоги, которые поделились фотографиями на своих страницах в Instagram.
1. В школы идет работать все больше молодых специалистов
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3. 1 сентября - день цветов и встреч с любимыми учениками
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5. К этим учителям дети идут на уроки, как на праздник - факт
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13. Согласитесь, что их очень легко спутать со старшеклассницами
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15. Многие из них могли бы спокойно победить в конкурсе красоты
16. Дорогие учителя, терпения и профессионализма вам в новом учебном году!
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18. Ну что, захотелось вновь сесть за парту?
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