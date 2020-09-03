Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года

День знаний - это не только детский праздник, но и значимый день в жизни учителей. Перед вами самые сногсшибательные и привлекательные педагоги, которые поделились фотографиями на своих страницах в Instagram.

1. В школы идет работать все больше молодых специалистов 0 Источник:

3. 1 сентября - день цветов и встреч с любимыми учениками 0 Источник:

5. К этим учителям дети идут на уроки, как на праздник - факт 0 Источник:

15. Многие из них могли бы спокойно победить в конкурсе красоты 0 Источник: