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26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию

26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию (27 фото)

Автор:
10 сентября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   подборка   преподаватели   ученики   учитель   учителя   фото   школа   
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Педагоги - герои нашего времени. Они проводят весь день, просветляя молодые умы, а вечером проверяя сделанные ими задания. Но есть еще кое-что, что обычно делают учителя - они опираются на парты очень странными и, казалось бы, невообразимыми способами. Пользователи Твиттера поделились снимками своих преподавателей, которые по-доброму позабавили их своими позами. Спасибо за ваш труд, дорогие педагоги!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   подборка   преподаватели   ученики   учитель   учителя   фото   школа   
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Пумба 2 часа назад
...и все преподы - пендосы. Совпадение?
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