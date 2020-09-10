26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию

Педагоги - герои нашего времени. Они проводят весь день, просветляя молодые умы, а вечером проверяя сделанные ими задания. Но есть еще кое-что, что обычно делают учителя - они опираются на парты очень странными и, казалось бы, невообразимыми способами. Пользователи Твиттера поделились снимками своих преподавателей, которые по-доброму позабавили их своими позами. Спасибо за ваш труд, дорогие педагоги!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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