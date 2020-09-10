26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию

Педагоги - герои нашего времени. Они проводят весь день, просветляя молодые умы, а вечером проверяя сделанные ими задания. Но есть еще кое-что, что обычно делают учителя - они опираются на парты очень странными и, казалось бы, невообразимыми способами. Пользователи Твиттера поделились снимками своих преподавателей, которые по-доброму позабавили их своими позами. Спасибо за ваш труд, дорогие педагоги!

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"Наш преподаватель по геометрии" 0 Источник:

"Наш учитель английского" 0 Источник:

"Почти шпагат" 0 Источник:

"Мой преподаватель по социологии. Наверное, ей удобно" 0 Источник:

"Наш учитель физики" 0 Источник:

"Я сделал это фото три года назад, но до сих пор смеюсь до слез, смотря на него" 0 Источник:

"Пародия на учителя по химии" 0 Источник:

"Кажется, так умеют все преподавателей" 0 Источник:

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"Я была в шоке, когда увидела его в этой позе" 0 Источник:

"И как они умудряются?" 0 Источник:

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"А вот наш учитель истории" 0 Источник:

"Мой преподаватель по химии" 0 Источник:

"Надеюсь, ей удобно" 0 Источник:

"Мой преподаватель на курсах первой помощи" 0 Источник:

"Встать в такую позу - искусство!" 0 Источник:

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"Мой преподаватель отдыхает" 0 Источник:

"Наш учитель социологии" 0 Источник:

"А вот мой учитель французского" 0 Источник:

"Учителя, простите нас, и спасибо вам за труд!" 0 Источник:

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