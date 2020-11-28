"Сайлент Хилл" в Бийске не на шутку встревожил население

В городском сообществе города Бийск опубликовали видео на котором запечатлён непроницаемый смог, окутавший город. Один из жителей прокомментировал ролик: "Это чем город травят?".
Как выяснилось позже, к появлению смога причастно само население города - из-за холодной и безветренной погоды дым от печного отопления частного сектора не успевал рассеиваться и оставался витать над поверхностью земли, закрывая обзор и внушая ужас.
Такое погодное явление принято называть "чёрным небом" .
Однако если "чёрное небо" это действительно антропогенный фактор техногенного влияния на окружающую природу, то всё равно - в жизни всегда есть место для конспирологии или уфологии на крайний случай. В том числе и над городом Бийском:
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НЛО над Бийском, декабрь 2014.
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НЛО над Бийском октябрь 2018.
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Тёмный круг на небе 2017.
ррр
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Захват Бийска войсками инопланетной рассы май 2013.
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Вспышка в небе над Бийском декабрь 2019.
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