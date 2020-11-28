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"Сайлент Хилл" в Бийске не на шутку встревожил население

"Сайлент Хилл" в Бийске не на шутку встревожил население (1 фото + 5 видео)

Автор:
28 ноября 2020 10:01
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Бийск   жители   небо   нло   обзор   россия   тумат   чёрное   
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В городском сообществе города Бийск опубликовали видео на котором запечатлён непроницаемый смог, окутавший город. Один из жителей прокомментировал ролик: "Это чем город травят?".

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Метки: Бийск   жители   небо   нло   обзор   россия   тумат   чёрное   
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4  комментария
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zombieland 2 часа назад
Это унизительно, что в стране с такими запасами газа до сих пор люди отапливаются печками на угле и дровах. Когда уже внутреннее потребление будут развивать?
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402
LinkLine 54 минуты назад
сами виноваты! (с)
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