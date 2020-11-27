Жители Шушар воздвигли колумбарий несбывшихся надежд, но власти не оценили пафоса сограждан

Скорбной новостью явилось крушение надежд жителей посёлка Шушары на обещания губернатора Беглова А.Д. и поручения вице-губернатора Линченко Н.В.



Огромное горе постигло их и привело сегодня в это траурное место - Шушарский колумбарий надежд.



Долгие годы тысячи жителей Центральной Усадьбы жили ожиданиями и надеждами, но пустые обещания чиновников так и остались на бумаге.



С чувством глубокой скорби и невосполнимой утраты мы провожаем в последний путь Шушарские надежды: надежды на строительство социальных объектов, на транспортную доступность и комфортную среду, на безопасность и развитие посёлка.



Помним. Любим. Скорбим.



Возложить цветы и поставить свечку своим надеждам можно по адресу Шушары, Старорусский пр., д. 6.

Такое объявление появилось на странице ВК Гражданского Объединения Пушкинского района.