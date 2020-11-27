Жители Шушар воздвигли колумбарий несбывшихся надежд, но власти не оценили пафоса сограждан

В посёлке Шушары, Пушкинского района, Санкт-Петербурга, инициативная группа граждан воспользовавшись общим бардаком и не вывезенными после окончания строительства бетонными плитами соорудила арт-объект под названием "Колумбарий шушарских надежд", где символически с гротеском "нашли свой последний приют и упокоились с миром" благие обещания и конструктивные инициативы, в разное время озвученные местными чиновниками.
Скорбной новостью явилось крушение надежд жителей посёлка Шушары на обещания губернатора Беглова А.Д. и поручения вице-губернатора Линченко Н.В.
Огромное горе постигло их и привело сегодня в это траурное место - Шушарский колумбарий надежд.
Долгие годы тысячи жителей Центральной Усадьбы жили ожиданиями и надеждами, но пустые обещания чиновников так и остались на бумаге.
С чувством глубокой скорби и невосполнимой утраты мы провожаем в последний путь Шушарские надежды: надежды на строительство социальных объектов, на транспортную доступность и комфортную среду, на безопасность и развитие посёлка.
Помним. Любим. Скорбим.
Возложить цветы и поставить свечку своим надеждам можно по адресу Шушары, Старорусский пр., д. 6.
Такое объявление появилось на странице ВК Гражданского Объединения Пушкинского района.
На листках, вставленных в проёмы плит, перечислялось то, что руководство Шушар обещало жителям, но не выполнило: новая дорога в посёлок, парки, освещённые улицы, безбарьерная среда, площадки для выгула собак, "нерезиновые детсады", строительство поликлиник. В ячейках плит также были размещены цветы и зажжённые свечи.
Такая креативная композиция почему-то сразу пришлась не ко двору местным властям и уже на следующий день (26.11.2020), по их инициативе УК прислала человека, который закрасил надпись на плитах (Как у Кинчева: "Красное на чёрном"), а листы с надписями о проблемах посёлка унёс в неизвестном направлении, говорится на странице ВК ещё одного сообщества жителей Шушар.
Источник:
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СИСТЕМА власти заточена на воровство! ...ой ... "освоение государственных средств с последующей приватизацией правильными людьми"