FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3736 постов • 684 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Жители Шушар воздвигли колумбарий несбывшихся надежд, но власти не оценили пафоса сограждан

Жители Шушар воздвигли колумбарий несбывшихся надежд, но власти не оценили пафоса сограждан (4 фото)

Автор:
27 ноября 2020 03:03
Сообщество : Жить в России
Метки: #шушары   Арт-Объект   власти   колумбарий   обещания   пушкино   россия   санкт-петербург   
947
4

В посёлке Шушары, Пушкинского района, Санкт-Петербурга, инициативная группа граждан воспользовавшись общим бардаком и не вывезенными после окончания строительства бетонными плитами соорудила арт-объект под названием "Колумбарий шушарских надежд", где символически с гротеском "нашли свой последний приют и упокоились с миром" благие обещания и конструктивные инициативы, в разное время озвученные местными чиновниками.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: #шушары   Арт-Объект   власти   колумбарий   обещания   пушкино   россия   санкт-петербург   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Ser 2 часа назад
НУ этот идиотизм - НОРМАЛЕН! при тех что в России сейчас при власти!
СИСТЕМА власти заточена на воровство! ...ой ... "освоение государственных средств с последующей приватизацией правильными людьми"
НУ этот идиотизм - НОРМАЛЕН! при тех что в России сейчас при власти! СИСТЕМА власти заточена на воровство! ...ой ... "освоение государственных средств с последующей приватизацией правильными людьми"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Matthew Hopkins 18 минут назад
Там у них, похоже, то еще гетто будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель Полчаса назад
Если нужно покрасить дом, вы знаете что делать!
А если слова гравировкой набить, то еще и стены выровняют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Лёха Лёха 2 часа назад
За такое можно пойти по статье 319 УК РФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алекс 2 часа назад
Сцуко я уже ненавижу питер.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Закопать ребенка или выйти из шкафа? Закопать ребенка или выйти из шкафа? Киберпанковая Россия: Шагающие хрущёвки и коптеры-лоботрясы Киберпанковая Россия: Шагающие хрущёвки и коптеры-лоботрясы Воздушный парад Победы 2020 года Воздушный парад Победы 2020 года Бывший депутат открыл огонь по лодке с отдыхающими Бывший депутат открыл огонь по лодке с отдыхающими Вооруженный мужчина взял в заложники своих шестерых детей и обещает их убить Вооруженный мужчина взял в заложники своих шестерых детей и обещает их убить Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95802



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит рельеф дна мирового океана
21
148
Как выглядит рельеф дна мирового океана
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
4
43
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Замерзают ли моря с приходом зимы?
0
1
Замерзают ли моря с приходом зимы?
Дань уважения культуре: VW Beetle «Vochol», украшенный вручную двумя миллионами стеклянных бусин
0
0
Дань уважения культуре: VW Beetle «Vochol», украшенный вручную двумя миллионами...
Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45 и не только
Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45 и не только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#дтп#люди#автомобили#дети#фотографии#в мире#настроение
#фото#прикол#интересное#кино#подборка#россия#креатив#прикольные#еда#позитив
#история#факты#СССР#авария#авто авария#автомир#сша#актриса#москва#разное

На что жалуетесь?

Вернуться