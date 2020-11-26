Российские «убийцы» турецких Bayraktar TB2 на фото и в деле

Как пишет источник: «в российской армии достаточно различных комплексов, чтобы разобраться с этим изрядно демонизированным турецким летательным аппаратом». А теперь несколько слов о БПЛА, который ещё недавно часто упоминался иностранной прессой в связи с размороженным конфликтом в Карабахе (Bayraktar TB2). Однако лучше один раз увидеть...