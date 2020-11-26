Российские «убийцы» турецких Bayraktar TB2 на фото и в деле

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2КМ» (ближнего действия) и «Бук-М2Э» (средней дальности) российского производства способны уничтожать ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в том числе и турецкие Bayraktar TB2.
В этой небольшой подборке будет рассказано о том, какие системы вооружения в ВС РФ могут быть использованы для ликвидации беспилотников потенциального противника.
Система «Тор-М2КМ» «одновременно обнаруживается 48 целей, сопровождается 10, обстреливается 4», в результате чего у Bayraktar TB2 практически нет шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК.
Для ликвидации БПЛА турецкого производства вполне подходит ЗРК «Сосна», способный обнаруживать самолёты на расстоянии 30 километров, а крылатые ракеты и беспилотники — 12 километров. Зона гарантированного перехвата комплекса по дальности — 1,3 — 10 километров, по высоте — 0,002 — 5 километров.
В настоящее время, в России ведутся работы по созданию ЗРК «Птицелов», боеприпасы которого от соответствующего у «Сосны» отличается «новой ракетой, обладающей большей дальностью и высотой перехвата».
Среди средств борьбы с БПЛА в публикации фигурирует и зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПВО». Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Система способна осуществлять контроль за наведением управляемого артиллерийского снаряда в лазерном лучевом канале управления. Соответственно может применять управляемые боеприпасы.
Как пишет источник: «в российской армии достаточно различных комплексов, чтобы разобраться с этим изрядно демонизированным турецким летательным аппаратом». А теперь несколько слов о БПЛА, который ещё недавно часто упоминался иностранной прессой в связи с размороженным конфликтом в Карабахе (Bayraktar TB2). Однако лучше один раз увидеть...
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Ну и в завершении обзора, как и обещалось в начале, кадры уничтожения группы ударных БПЛА при попытке атаковать ими российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
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Ну и последнее: системе "Панцирь 1 С" порою и открывать огонь не приходится, к примеру, пролетающие поблизости квадрокоптеры уничтожаются лишь силой радиолокационного излучения при поиске целей.
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-на ютубе этот ролик обосрали год назад, но автор поста решил это говно сюда затащить
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