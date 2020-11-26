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Российские «убийцы» турецких Bayraktar TB2 на фото и в деле

Российские «убийцы» турецких Bayraktar TB2 на фото и в деле (6 фото + 3 видео)

Автор:
26 ноября 2020 06:23
Сообщество : Военное
Метки: Bayraktar TB2   бпла   обнаружение   пво   рлс   россия   уничтожение   цели   
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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2КМ» (ближнего действия) и «Бук-М2Э» (средней дальности) российского производства способны уничтожать ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в том числе и турецкие Bayraktar TB2.

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Метки: Bayraktar TB2   бпла   обнаружение   пво   рлс   россия   уничтожение   цели   
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19  комментариев
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16k
бат св 3 часа назад
на первом видео американский "вулкан фаланкс (LPWS)"
-на ютубе этот ролик обосрали год назад, но автор поста решил это говно сюда затащить
МИНУС
на первом видео американский "вулкан фаланкс (LPWS)" -на ютубе этот ролик обосрали год назад, но автор поста решил это говно сюда затащить МИНУС
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1k
Фидель 13 минут назад
В этом американском мультике не хватает лазерных лучей испаряющих беспелотники.
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443
LinkLine Полчаса назад
убийца айфонов уже был, "кончил плохо", убийца теслы тоже был"ссались со смеху" теперь Российские «убийцы» турецких Bayraktar, дальше что будет рубль убийца доллара, или лада веста убийца форд? а может россиийская убийца китайской эконимики? сука... страна идиотов
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33k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Просто надо иметь эшелонированную систему ПВО с комплексом РЭБ, которая перекрывает вме высоты и каналы связи. Одной машиной или отделерием одинаковых машин, такие задачи не решаются. У противника могут быть не только медленные дроны на поршневой тяге, могут быть и с реактивным двигателем, или наоборот мелкие квадрокоптеры, или вообще обычная авиация. Готовым надо быть ко всему, включая ракетный удар. Враг никогда не будет бить вас туда где вы готовитесь, а нанесёт удар там где тонкое место. Как у армян в Карабахе - готовились к танковому удару, а выхватили с воздуха, растеряв своё жиденькое ПВО.
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2k
Manul 38 минут назад
А турки не зря купили российские C400. Изучили их.. И теперь это бесполезный хлам. Многоходовочка....
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630
Роман Manul Полчаса назад
че правда? сам не в восторге от этой сделки, но "изучили их" - вы себе очень слабо представляете, что такое "изучить". И боюсь, что если и изучили, но в лучшем случае процентов 40.
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2k
Агасфер 51 минуту назад
Способна... Может... Одновременно... Гарантирует...
Какой набор громких слов - выпустили специальный словарь?
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Автор молодец пропагандист. Отличный мультфильм по Хмейми))
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461
arcush Час назад
Афтор, ты зачем америкосовские пушки рекламируешь? Если бы могли наши ронять турецкие дроны, мы бы христиан армян, туркам на погибель бы не отдали! И не просрали бы всё закавказье! А теперь там турки хозяева!
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3k
Петрович 2 часа назад
Аффтырь, все уже все видели. Прилетает 20 планирующих самонаводящихся боеприпаса, ну или 40, и зачищает напрочь это древнее ПВО. Стоимость ракеты Бука несопоставимо дороже этих примитивных аппаратов. Все это показушное ПВО рассчитано на единичные цели. Та же С300/400 стреляет двумя ракетами, а всего их ЧЕТЫРЕ, Карл. Потом надо перезаряжаться. На полигоне все выглядит круто, а в жизни, как оказалось смешно и больно.
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1k
Роман Бумеров Петрович Час назад
Несомненно все это мы видели, только ваше представление о пво очень узкое. Почитайте про эшелоны, назначение и прочая, прочая. А то выглядите нелепо, рассуждая о том, в чем смыслите чуть больше чем ребенок из детского сада.
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2k
Агасфер Роман Бумеров 47 минут назад
А что сегодня ПВО? Это первым делом электроника. Давай скажем откровенно - Россия в этой сфере никогда не была во фронтире. Радары ПВО глушат задолго до появления целей на экране - и всё - конец игре. Сирия, Карабах, Ливия - в этих странах опробовали возможные виды подавления. И успешно кстати
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413
Ult Mult 2 часа назад
А че на авиабазе Хмеймим боевых роботов трансформеров не "засняли"? На движке Армы3 можно много интересного запилить, а не только "кадры уничтожения группы ударных БПЛА при попытке атаковать ими российскую военную базу". Так же хочется сообщить автору-эксперту, что как уже писалось выше, на мультике американский комплекс LPWS, который устанавливается на корабли. LPWS - это адаптированный для земли Phalanx CIWS, он реально существует и у России прямого аналога данного комплекса нет. Есть "Кортик", но он чисто морской.
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116
Александр 2 часа назад
кадры уничтожения группы ударных БПЛА при попытке атаковать ими российскую военную базу Хмеймим в Сирии - эти кадры опять Соловьев выложил в интернет?
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31
Yury Dudko 3 часа назад
Сначала зачищают ПВО дронами убицами, потом уже байрактары работают.
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1k
Александр Yury Dudko 2 часа назад
Из поколения в поколения, от войны к войне, изначально у нас всё самое лучшее, а врага будем бить на его территории. А потом бац - отступать некуда, за нами Москва. Очковтирательство, распил и красивые картинки, надежда только на РВСН и прочее оружие сдерживания, что не полнзут.
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2k
Агасфер Александр 45 минут назад
Ты забыл о главном оружии "Открыть кингстоны" и "На таран"
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