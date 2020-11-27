Русская глубинка времен первой половины XX века

Когда мы уезжаем очень далеко за пределы крупного города, то любим говорить, что время в этой местности «будто бы остановилось». Но так ли это на самом деле? Давайте сравним то, что сейчас и то, что было 70–100 лет назад.

Железнодорожный мост через реку Шуя 0 Источник: Карелия, Беломорский район, Беломорск

1916 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Торжества канонизации Свт. Иосафа Белгородского на Соборной площади Белгорода 4 сентября 1911 года 0 Источник: Белгородская область, Белгород

1911 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

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Железнодорожная дамба в Сорочьей губе 0 Источник: Карелия, Беломорский район, Беломорск

1916 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Демидовский медный рудник. Вышка 0 Источник: Свердловская область, Нижний Тагил

1909 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Кладбищенская Крестовоздвиженская церковь. Осташков 0 Источник: Тверская область, Осташковский район, Осташков

автор: С. М. Прокудин-Горский

Монумент в память открытия Онежского канала 0 Источник: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское городское поселение, Вознесенье

1909 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Вид на г. Косотур 0 Источник: Челябинская область, Златоустовский городской округ, Златоуст

1909 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Вид на [Ковжинский] лесопильный завод. [Река] Ковжа 0 Источник: Вологодская область, Белозерский район

1909 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Вход в церковь Воскресения [на дебрях]. Кострома 0 Источник: Костромская область, Кострома

1910 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Станция Хрустальная Пермь-Кунгурской железной дороги 0 Источник: Свердловская область, городской округ Первоуральск

1912 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Часть Златоустовского завода. Снято с запруды реки Ай 0 Источник: Челябинская область, Златоустовский городской округ, Златоуст

1909 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Пинхус Карлинский. 84 года, 66 лет на службе. Надсмотрщик Черниговского водоспуска 0 Источник: Ленинградская область, Волховский район

1909 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Богоявленский женский монастырь. Кострома 0 Источник: Костромская область, Кострома

1910-1911 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Во дворе церкви Воскресения-на-Дебре 0 Источник: Костромская область, Кострома

1910 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Мост у села Атирка через реку Шиш 0 Источник: Омская область, Тарский район

1930-1935 год

Подготовка готовой рыбопродукции к сдаче. Пымтинский рыбокомбинат 0 Источник: Камчатский край, Соболевский район

1946-1947 года

Памятник в честь окончания строительства Ново-Мариинского канала между реками Вытегрою и Ковжею 0 Источник: Вологодская область, Вытегорский район

1909 год

автор: С. М. Прокудин-Горский

Первая "улица" Тикси 0 Источник: Саха (Якутия), Булунский улус, городское поселение Тикси, Тикси

1933 год

пос. Волочанка. Заправка гидросамолета топливом 0 Источник: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Дудинка

1940 год

Маковское. Сельская улица 0 Источник: Красноярский край, Енисейский район

1912 год

Церковь Петра и Павла в Марайской слободе (в н.в. Мостовское) 0 Источник: Курганская область, Варгашинский район

1924 год

Строительство моста через р. Уфу близ ст. Нязепетровская 0 Источник: Челябинская область, Нязепетровский район

1916 год

Спецпоселок Сухая Атя 0 Источник: Челябинская область, Ашинский район

1933-1934 года

Воронки. Вид на реку Белую. 611 верста Самаро-Златоустовской ж.д 0 Источник: Башкортостан, Уфа

1905-1910 года

Деревня Ебалаклы. Праздник Зиин 0 Источник: Башкортостан

1905-1910 года

Яранск 0 Источник: Кировская область, Яранск

1912-1920 года

Яковлевский (Приволжск). Революционная улица 0 Источник: Ивановская область, Приволжский район

1925-1930 года

Трактор Fordson-F в дер. Фролово 0 Источник: Тверская область, Кесовогорский район

1920-1929 года

Местечко Вохново [Вахново]. Береговые укрепления 0 Источник: Вологодская область, Череповецкий район

1909 год