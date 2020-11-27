Русская глубинка времен первой половины XX века

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45 и не только Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45... Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Российская стюардесса запечатлела пугающее природное явление в&nbsp;небе из&nbsp;кабины пилота: видео Российская стюардесса запечатлела пугающее природное явление... Россиянин произвёл несколько выстрелов на улице и&nbsp;убил бывшую жену Россиянин произвёл несколько выстрелов на улице и убил бывшую... Почему у всех висит Путин, а у вас...? Почему у всех висит Путин, а у вас...? Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали... Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей находчивостью Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей... Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал... На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской... Уникальные артефакты из древнего мира, заставляющие восхититься умельцами прошлого Уникальные артефакты из древнего мира, заставляющие восхититься... Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе Русский язык: суровый и беспощадный Русский язык: суровый и беспощадный "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть":... Красная шапка и волк Красная шапка и волк Художества с барахолки: 25 удивительных находок, сделанных на распродажах Художества с барахолки: 25 удивительных находок, сделанных на... Ретро фотографии Ретро фотографии 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года
Русская глубинка времен первой половины XX века

Русская глубинка времен первой половины XX века (30 фото)

Автор:
27 ноября 2020 10:13
Метки: двадцатый век   россия   эстетика   
850
30
Когда мы уезжаем очень далеко за пределы крупного города, то любим говорить, что время в этой местности «будто бы остановилось». Но так ли это на самом деле? Давайте сравним то, что сейчас и то, что было 70–100 лет назад.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: двадцатый век   россия   эстетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Lev Asriev 58 минут назад
Лет эдак 5-6 назад, довелось мне поездить по нескольким Российским городам, по работе. До этого, я особо нигде и не бывал-максимум в миллионниках. Очень тяжелое и неоднозначное впечатление привез я из этих поездок. Время действительно остановилось. Природная красота и разруха с безнадегой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
seller-k 52 минуты назад
Фотки "что было" норм, а где "что сейчас"? И стесняюсь спросить, что там со временем в этой местности «будто бы остановилось». Но так ли это на самом деле?
Темнишь ты что-то, Естетик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Закопать ребенка или выйти из шкафа? Закопать ребенка или выйти из шкафа? Никель — посёлок и пустошь на границе с Норвегией Никель — посёлок и пустошь на границе с Норвегией Русская пастораль Русская пастораль Ямальские будни Ямальские будни Виды из России, которые не стыдно поставить на рабочий стол Виды из России, которые не стыдно поставить на рабочий стол Фотографии России, которые хочется поставить на рабочий стол Фотографии России, которые хочется поставить на рабочий стол
Эстетика Е—ней
сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
118758



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
4
43
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда
0
370
Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда
﻿
Набирающие популярность
Новости автоаукционов: Mecum, Davenport 2020
1
3
Новости автоаукционов: Mecum, Davenport 2020
Зима на пороге
0
6
Зима на пороге
Закопать ребенка или выйти из шкафа?
Закопать ребенка или выйти из шкафа?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#дтп#авария#авто авария#еда#на различный вкус#в мире#настроение
#фото#факты#прикол#люди#кино#подборка#смешные#автомобили#красиво#позитив
#история#животные#СССР#россия#прикольные#дети#автомир#актриса#креатив#разное

На что жалуетесь?

Вернуться