Русская глубинка времен первой половины XX века

Когда мы уезжаем очень далеко за пределы крупного города, то любим говорить, что время в этой местности «будто бы остановилось». Но так ли это на самом деле? Давайте сравним то, что сейчас и то, что было 70–100 лет назад.
Железнодорожный мост через реку Шуя
Карелия, Беломорский район, Беломорск
1916 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1916 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Торжества канонизации Свт. Иосафа Белгородского на Соборной площади Белгорода 4 сентября 1911 года
Белгородская область, Белгород
1911 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1911 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
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Железнодорожная дамба в Сорочьей губе
Карелия, Беломорский район, Беломорск
1916 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1916 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Демидовский медный рудник. Вышка
Свердловская область, Нижний Тагил
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Кладбищенская Крестовоздвиженская церковь. Осташков
Тверская область, Осташковский район, Осташков
автор: С. М. Прокудин-Горский
автор: С. М. Прокудин-Горский
Монумент в память открытия Онежского канала
Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское городское поселение, Вознесенье
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Вид на г. Косотур
Челябинская область, Златоустовский городской округ, Златоуст
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Вид на [Ковжинский] лесопильный завод. [Река] Ковжа
Вологодская область, Белозерский район
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Вход в церковь Воскресения [на дебрях]. Кострома
Костромская область, Кострома
1910 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1910 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Станция Хрустальная Пермь-Кунгурской железной дороги
Свердловская область, городской округ Первоуральск
1912 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1912 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Часть Златоустовского завода. Снято с запруды реки Ай
Челябинская область, Златоустовский городской округ, Златоуст
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Пинхус Карлинский. 84 года, 66 лет на службе. Надсмотрщик Черниговского водоспуска
Ленинградская область, Волховский район
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Богоявленский женский монастырь. Кострома
Костромская область, Кострома
1910-1911 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1910-1911 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Во дворе церкви Воскресения-на-Дебре
Костромская область, Кострома
1910 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1910 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Подготовка готовой рыбопродукции к сдаче. Пымтинский рыбокомбинат
Камчатский край, Соболевский район
1946-1947 года
1946-1947 года
Памятник в честь окончания строительства Ново-Мариинского канала между реками Вытегрою и Ковжею
Вологодская область, Вытегорский район
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
1909 год
автор: С. М. Прокудин-Горский
Первая "улица" Тикси
Саха (Якутия), Булунский улус, городское поселение Тикси, Тикси
1933 год
1933 год
пос. Волочанка. Заправка гидросамолета топливом
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Дудинка
1940 год
1940 год
Церковь Петра и Павла в Марайской слободе (в н.в. Мостовское)
Курганская область, Варгашинский район
1924 год
1924 год
Строительство моста через р. Уфу близ ст. Нязепетровская
Челябинская область, Нязепетровский район
1916 год
1916 год
Воронки. Вид на реку Белую. 611 верста Самаро-Златоустовской ж.д
Башкортостан, Уфа
1905-1910 года
1905-1910 года
Яковлевский (Приволжск). Революционная улица
Ивановская область, Приволжский район
1925-1930 года
1925-1930 года
Местечко Вохново [Вахново]. Береговые укрепления
Вологодская область, Череповецкий район
1909 год
1909 год
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Метки: двадцатый век россия эстетика
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