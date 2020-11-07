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Конкурс International Photography Awards объявил победителей

Конкурс International Photography Awards объявил победителей (31 фото)

Автор:
07 ноября 2020 13:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: International Photography Awards   лучшие фотографии   победители   фото   фотография   фотографы   фотоконкурс   фотоснимки   
3087
31
В престижном профессиональном конкурсе International Photography Awards в этом году приняли участие более 13000 снимков, сделанных фотографами из разных уголков планеты. Недавно профессиональное жюри объявило победителей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: International Photography Awards   лучшие фотографии   победители   фото   фотография   фотографы   фотоконкурс   фотоснимки   
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12  комментариев
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2k
Pechenegiatakuyt 3 часа назад
Какой толерантный конкурс, и негры тут и азиаты и цыгане и животные...
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7k
GRuslan 49 минут назад
Купил зеркалку, сначала просто щелкал, потом стало интересно изучить свой аппарат получше, научился фотографировать в ручном режиме, потом стало интересно изучить фотографию как вид искусства, прочел несколько книг по теме, стал понимать как правильно строить сюжет, обращать внимание на свет, тени, композицию и т.п. Научился некоторым приемам в Photoshop. Короче я к чему все. До всего вышеописанного, я бы даже не открыл этот пост, а если бы и открыл, то быстро перемотал и сказал бы, ну вроде норм. Сейчас же обращаю внимание на многие вещи, стало интересно разглядывать фотографии, мотать на ус какие то детали. Фотография это очень интересное занятие если углубиться в тему, так что владельцы зеркалок, дерзайте, вливайтесь и восхищайтесь или критикуйте со знанием дела работы именитых фотографов или просто таких вот замечательных постов.
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3k
Taf Taffus Час назад
> Пластиковый кризис: передовая - 1 место в категории "Пресса и окружающая среда"

Ужос-бида-пичаль! Но мусор на конкретной фотке местного происхождения. Этот же нигга засрал все по ноздри, почему мне его должно быть жалко и я должен с разбега понижать уровень и качество своей жизни из-за него?
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5k
zurapod Час назад
есть очень спорные темы
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978
Чучело Мяучело Час назад
А мне черная гора понравилась. Столько молний поймать.. Класс.
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157
Slava Gvaberidze Чучело Мяучело 24 минуты назад
По-моему это просто длинная выдержка
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636
ПандаМэн 2 часа назад
кто то выкинул голову нигги))
кто то выкинул голову нигги))
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56k
Опиум для народа ПандаМэн Полчаса назад
А для них разве не положены отдельные контейнеры?)
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732
Ярик 2 часа назад
Меня впечатлило, класс
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14k
КешаИванов 2 часа назад
Роды конечно жесть.
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