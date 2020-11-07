Конкурс International Photography Awards объявил победителей

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07 ноября 2020 13:31
В престижном профессиональном конкурсе International Photography Awards в этом году приняли участие более 13000 снимков, сделанных фотографами из разных уголков планеты. Недавно профессиональное жюри объявило победителей.
"Феникс" - 1 место в категории "Профессиональная реклама"
"Полет над морем" - 1 место в категории "Животные"
Пластиковый кризис: передовая - 1 место в категории "Пресса и окружающая среда"
"Пришествие богини" - 1 место в категории "Ночь"
"Лучшие друзья" - 1 место в категории "Природа и животные"
"Зеркало" - 1 место в категории "Смартфон"
"Чары" - 1 место в категории "Панорама"
"Затмение и масаи" - 1 место в категории "Природа и астрофотография"
"Божественный свет" - 1 место в категории "Природа и растения"
"Одило Лавини и его сделанные вручную футбольные мячи" - 1 место в категории "Дети и профессионалы"
"Гигантские тени" - 1 место в категории "Природа и дикие животные"
"Черная гора" - 1 место в категории "Времена года"
"Маяк" - 1 место в категории "Минимализм"
"Руки" - 1 место в категории "Младенцы"
"Портрет насекомого" - 1 место в категории "Макросъемка"
"Время отпустить" - 1 место в категории "Свадьбы"
"Мелодия надежды" - 1 место в категории "Пресса"
"Гонконг: Революция нашего времени" - 1 место в категории "Пресса - новости"
"Белогубая куфия" - 1 место в категории "Природа"
"Последние охотники с соколами" - 1 место в категории "Путешествия"
"Металлический лес" - 1 место в категории "Архитектура"
"Ирландские цыгане: дети пэйви" - 1 место в категории "Люди и образ жизни"
2Синцзюку" - 1 место в категории "Абстракция"
"Вещь в себе" - 1 место в категории "Автопортрет"
"В пузыре" - 1 место в категории "Подводный мир"
"Город музыки" - 1 место в категории "Искусство и коллаж"
"Мальдивы из-под купола" - 1 место в категории "Спорт и экстрим"
"Врачевание Земли: переходный период" - 1 место в категории "Природа: дроны"
"Цаатаны - олений народ" - 1 место в категории "Пресса и окружающая среда"
"Венеция, вид с канала" - 1 место в категории "Архитектура"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ужос-бида-пичаль! Но мусор на конкретной фотке местного происхождения. Этот же нигга засрал все по ноздри, почему мне его должно быть жалко и я должен с разбега понижать уровень и качество своей жизни из-за него?