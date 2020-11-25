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Шотландцу удалось заснять редкую белку-альбиноса

Шотландцу удалось заснять редкую белку-альбиноса (5 фото)

Автор:
25 ноября 2020 15:25
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   звери   редкие животные   фото   
107
5
А вы когда-нибудь видели белок-альбиносов? Эти существа с белой шерсткой и красными глазами кому-то покажутся жуткими, а кому-то - очаровательными и необычными. Шотландцу по имени Ричард Во удалось сфотографировать одну из таких редчайших белок прямо у своего дома.
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Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   звери   редкие животные   фото   
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5  комментариев
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913
Sam 2 часа назад
В русском языке "белка" и "белый" - однокоренные слова, одно произошло из другого. А потом белых белок повыбили, выжил некондиционный мех - рыжий. А название осталось
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470
LisA 3 минуты назад
вот придет такая утром и сразу пить бросишь
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6k
amrita 37 минут назад
а то мне сосед рассказывал... что к нему БЕЛОЧКА приходила.. вся в белом.. оказывается не врет.
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5k
Сергей 2 часа назад
Он пил что-то особенное и в очень больших количествах, раз к нему такая белочка пришла.
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7k
Kucher Сергей 2 часа назад
Шотландец - вискарь. Это ж очевидно.

Я вот вискарь "Белая лошадь" знаю, а "Белая белка" не пил.
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