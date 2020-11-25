Шотландцу удалось заснять редкую белку-альбиноса

А вы когда-нибудь видели белок-альбиносов? Эти существа с белой шерсткой и красными глазами кому-то покажутся жуткими, а кому-то - очаровательными и необычными. Шотландцу по имени Ричард Во удалось сфотографировать одну из таких редчайших белок прямо у своего дома.
51-летний Ричард Во (Richard Waugh) из Эдинбурга, Шотландия, заснял эту уникальную белку из своего дома. Он уже несколько раз видел ее, подкармливал орехами, и даже дал кличку - Лекси (Lexy). С тех пор, как мужчина начал оставлять ей угощения, белочка приходила все чаще, и в один момент ему удалось ее сфотографировать.
"Я собирался в магазин, а она бегала в лесу, к счастью, у меня был с собой фотоаппарат. Белка была в хорошем настроении, и позировала для нескольких фотографий. Обычно я вижу ее пару раз в неделю. Хотя она иногда исчезает на пару недель, всегда приятно видеть ее, когда она возвращается," - говорит мужчина.
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Такое явление, как альбинизм, встречается у одной из миллиона каролинских белок. Вероятность появления на свет белки-альбиноса составляет примерно один к 100 000. На всех британских островах обитает лишь 50 таких особей, одна из которых попалась на глаза мужчине.
Уникальный белый окрас этих белок вызван отсутствием меланина - у них также розовые нос, уши, и красные глаза. К сожалению, в дикой природе белкам-альбиносам бывает трудно выжить из-за проблем со зрением и слухом.
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Я вот вискарь "Белая лошадь" знаю, а "Белая белка" не пил.