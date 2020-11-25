Шотландцу удалось заснять редкую белку-альбиноса

"Я собирался в магазин, а она бегала в лесу, к счастью, у меня был с собой фотоаппарат. Белка была в хорошем настроении, и позировала для нескольких фотографий. Обычно я вижу ее пару раз в неделю. Хотя она иногда исчезает на пару недель, всегда приятно видеть ее, когда она возвращается," - говорит мужчина.