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Врачи спасли жизнь львицы из печально известного зоопарка Джо Экзотика

Врачи спасли жизнь львицы из печально известного зоопарка Джо Экзотика (9 фото)

Автор:
28 ноября 2020 14:59
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   львица   львы   спасение животных   фото   
368
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В 2018 году львицу по кличке Чобе спасли из печально известного зоопарка Джо Экзотика под названием Tiger King, что находится в Оклахоме, США. Недавно хищнице провели серьезную операцию. Джо Экзотик - укротитель тигров, бывший кандидат в президенты, гей-многоженец, наркоман, фанат оружия, который сейчас отбывает срок в тюрьме за жестокое обращение с животными и попытку заказного убийства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   львица   львы   спасение животных   фото   
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3  комментария
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9k
ss Час назад
"гей-многоженец"
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Это КАК?!! Конечно то, что он πидор по фотографиям видно. Но как πидор может стать многожёнцем?! Либо одно, либо другое.
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23k
семён ss 54 минуты назад
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"гей-многоженец"
================

А вообще, львицу надо было в Данию отправить - там в курсе, как поступать в таких случаях
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