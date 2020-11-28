Врачи спасли жизнь львицы из печально известного зоопарка Джо Экзотика

В 2018 году львицу по кличке Чобе спасли из печально известного зоопарка Джо Экзотика под названием Tiger King, что находится в Оклахоме, США. Недавно хищнице провели серьезную операцию. Джо Экзотик - укротитель тигров, бывший кандидат в президенты, гей-многоженец, наркоман, фанат оружия, который сейчас отбывает срок в тюрьме за жестокое обращение с животными и попытку заказного убийства.
Львицу по кличке Чобе в 2018 году спасли из печально известного зоопарка США - зоопарка Tiger King, которым владел Джо Экзотик. Укротитель тигров, бывший кандидат в президенты США, кантри-певец, гей-многоженец, ведущий шоу на YouTube, наркоман и фанат оружия - сейчас Джо Экзотик отбывает 22-летний тюремный срок за попытку заказного убийства и жестокое обращение с животными, в том числе убийство пяти тигров.
Сейчас спасенная львица живет в заповеднике WildCat Ridge Sanctuary. Спустя два года после спасения, сотрудники заповедника обнаружили, что львица перестала есть. Осмотр и УЗИ выявило, что у хищницы воспалена матка из-за инфекции. Чобе годами держали в зоопарке и использовали для разведения, поэтому врачи не удивились таким печальным осложнениям.
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Целая команда специалистов из ветеринарной больницы Орегонского государственного университета провела львице операцию по удалению матки и яичников. "По сути, это все равно что делать кошачью стерилизацию, но в больших масштабах. Операция прошла очень хорошо. Ожидаем, что Чобе быстро восстановится," - рассказала врач Кэти Таунсенд.
Не так давно Netflix выпустил документальный фильм "Король тигров: Убийство, хаос и безумие", посвященный укротителю больших кошек и владельцу зоопарка Джо Экзотику - после этого его скандальная персона привлекла еще больше внимания общественности. В январе прошлого года суд штата Оклахома приговорил его к 22 годам заключения за подделку документов для незаконной продажи тигрят, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства защитницы животных Кэрол Баскин.
По данным суда, Экзотик состоял в многолетних финансовых конфликтах с защитницей животных, которая неоднократно обвиняла его в плохом обращении с животными. В 2019 году Экзотик якобы нанял киллеров, чтобы убить Баскин из мести.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это КАК?!! Конечно то, что он πидор по фотографиям видно. Но как πидор может стать многожёнцем?! Либо одно, либо другое.
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А вообще, львицу надо было в Данию отправить - там в курсе, как поступать в таких случаях