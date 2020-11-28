Врачи спасли жизнь львицы из печально известного зоопарка Джо Экзотика

Не так давно Netflix выпустил документальный фильм "Король тигров: Убийство, хаос и безумие", посвященный укротителю больших кошек и владельцу зоопарка Джо Экзотику - после этого его скандальная персона привлекла еще больше внимания общественности. В январе прошлого года суд штата Оклахома приговорил его к 22 годам заключения за подделку документов для незаконной продажи тигрят, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства защитницы животных Кэрол Баскин.