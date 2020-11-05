FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9072 поста • 1128 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши

Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши (9 фото)

Автор:
05 ноября 2020 18:48
Сообщество : Животные
Метки: бобер   видео   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   фото   
3280
9
Некоторые люди держат дома разных экзотических животных, но вы знали, каково это - жить с бобром? Трехнедельного бобра по кличке Бив (Beave) спасли с дороги - он потерял своих родителей, и остался в полном одиночестве.. Зато теперь жизнь малыша после спасения заиграла новыми красками. Кстати, его любимое занятие - строить плотину из предметов со всего дома.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бобер   видео   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Караганда 13 часов назад
хреновые опекуны-надо открыть кран на кухне и закрыть слив-бобёр это оценилбы-страховщики тож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180k
MASK Полчаса назад
Одно хорошо, что бобер не к Симонян попал. Она тонкий гурман и специалистка по готовке бобров. (((
Одно хорошо, что бобер не к Симонян попал. Она тонкий гурман и специалистка по готовке бобров. (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Час назад
Когда он достроит плотину он откроет воду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 2 часа назад
Встроенная программа, никуда не денешься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Пафнутий 4 часа назад
Сволочи! Коли уж вырвали зверушку из живой природы, так купите ребенку шуроповерт, перфоратор, и болгарку. Пусть учится работать по-человечески.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис 8 часов назад
Хороший прораб получится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 9 часов назад
держать дома бобра это полный пэ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 10 часов назад
Знатный зверюга!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Бабай Злобный Члегр 8 часов назад
"Знатная зверюга: мех, мясо… шкварок нажарю!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Павел Емцов 10 часов назад
Да... Гены это всё...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Господин Уэф 11 часов назад
ЕГЭ-шная грамотность, выставляемая напоказ, уже просто зашкаливает. Вообще то, "Бобр обыкновенный", или просто бобр ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 11 часов назад
Он уже не выживет в дикой природе. Подушек и полочек для обуви не найдет, дом не построить, еду сам искать не умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Владислав Полянский 11 часов назад
В детстве все мы немного бобры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lynx 12 часов назад
А зубья напинегом точат?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis 13 часов назад
Убил бобра- спас дерево. Бобры- зло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
9k
alexis Oort 10 часов назад
Ответ- Человеку но это Вас явно не устроит, поэтому- лесу и малым рекам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих Oort 10 часов назад
В прошлом веке завезли бобров на север южной америки, на шкурки разводить. С тех пор там потеряны значительные площади лесов, из-за разлива рек, спасибо бобрам. Местной живности пришел трындец, территории заболочены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Oort alexis 9 часов назад
Согласен, но так бывает либо потому что они попадают в чужую экосистему (каким образом, кто в этом виноват ?), либо в старую родную экосистему из которой ранее они были удалены (кем ?).
Говорить что бобры - зло, это просто перевод стрелок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu alexis 2 часа назад
Во всём важен балланс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pravednik84 alexis Час назад
Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 13 часов назад
осталось заткнуть раковину и открыть кран
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
783
AGold 13 часов назад
хозяйственный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ 13 часов назад
Если брать утверждение "труд сделал из обезьяны человека", то человек должен бы был произойти от бобра.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа AlexЕЙ 12 часов назад
-"труд сделал из обезьяны человека"-
-это придумал какой-то начальник.Или барин.
Лень-настоящий двигатель прогресса.Ну и война.Но войны идут от тех,кто сам работать не хочет. Т.е. опять же-лень...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Минчанин Опиум для народа 12 часов назад
Это придумал Ф. Энгельс. Теория вполне себе интересная. Хоть, после открытий современной генетики и антропологии считается устаревшей.

Но - труд если и не сделал из обезьяны человека в полном смысле, но явно повлиял на этот процесс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Янус Полуэктович AlexЕЙ 10 часов назад
однажды обезьяна взяла в лапы палку. однако работать после этого стала другая обезьяна. (с)неизвестный автор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек 13 часов назад
Заботушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео) "Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики... Уморительные фото животных с конкурса 2020 Comedy Wildlife Photography Awards Уморительные фото животных с конкурса 2020 Comedy Wildlife Photography Awards Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

299686



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шутка не удалась, но мама инициативу оценила
2
28
Шутка не удалась, но мама инициативу оценила
Так почему результаты тестов на COVID–19 в платных медцентрах отличаются от результатов поликлиник?
3
267
Так почему результаты тестов на COVID–19 в платных медцентрах отличаются от...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 лучших смарт-часов 2020 по отзывам покупателей
0
10
10 лучших смарт-часов 2020 по отзывам покупателей
4 ноября – День народного единства. В чем идея?
1
22
4 ноября – День народного единства. В чем идея?
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео)
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#россия#прикольные#дтп#фильм#дети#полиция#собаки
#юмор#интересно#история#сша#авария#разное#авто авария#комментарии#роль#СССР
#животные#прикол#интересное#gif#актеры#автомир#автомобили#новости#смешные#художник

На что жалуетесь?

Вернуться