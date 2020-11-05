Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши

Некоторые люди держат дома разных экзотических животных, но вы знали, каково это - жить с бобром? Трехнедельного бобра по кличке Бив (Beave) спасли с дороги - он потерял своих родителей, и остался в полном одиночестве.. Зато теперь жизнь малыша после спасения заиграла новыми красками. Кстати, его любимое занятие - строить плотину из предметов со всего дома.
Трехнедельного бобора по кличке Бив (Beave) из США нашли на обочине дороги недалеко от леса. Малыш остался совсем один - его родители погибли. Люди вовремя заметили беззащитное существо, помогли ему и отвезли в центр спасения животных.
Там детеныша взяла под опеку волонтер по имени Нэнси - с тех пор Бив живет у нее. Опекунша предоставляет ему все, что нужно для бобра. Первое время детеныша кормили молоком по часам, а затем он перешел на твердую пищу. Помимо плавания и других ежедневных занятий, Бив делает то, что делают все бобры - строит плотину!
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Строить импровизированную плотину из всего, что попадется под лапы, Бив начал недавно: "Бив собирает плотину из всех подручных предметов, которые найдет в доме. Он почти каждый вечер строит плотины. Когда я убираю всё с пола, он возвращает это обратно," - говорит Нэнси.
В ход идет все - подушки, коробки, тряпки, коврики, деревяшки, и даже подставка для обуви, и это далеко не всё! Все найденные предметы бобер складывает в дверной проем, образуя "плотину". Опекуны уже привыкли к этому занятию Бива, ведь это абсолютно естественное поведение бобров.
Бив останется на передержке на два года, так как за это время бобры полноценно вырастают и обучаются всем необходимым для жизни в дикой природе вещам. После этого, его выпустят обратно в дикую природу - уже взрослого.
А пока - Бив активно подрастает и набирает толпы поклонников со всего мира. Опекунша ведет его аккаунт в TikTok, где у бобра набралось уже 370 тысяч подписчиков. Все умиляются тому, как этот красавец каждый день строит плотины!
@beaverbabyfurrylove
Beave loves to empty the closets out at the lake house. ##WellDone ##fyp ##WeWinTogether ##ShowUpShowOff ##yougotthis ##foryoupage♬ original sound - Beave
@beaverbabyfurrylove
More damming up the bathroom. Up at the Lake. ##WellDone ##WeWinTogether ##fyp ##youwantmore ##animation ##wild♬ original sound - Beave
@beaverbabyfurrylove
Beave doesn’t dam with wood or in his pond yet. But this is practice because to him, the house is his lodge. He’s going to great in the wild!! ##fyp♬ original sound - Beave
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Говорить что бобры - зло, это просто перевод стрелок.
-это придумал какой-то начальник.Или барин.
Лень-настоящий двигатель прогресса.Ну и война.Но войны идут от тех,кто сам работать не хочет. Т.е. опять же-лень...)
Но - труд если и не сделал из обезьяны человека в полном смысле, но явно повлиял на этот процесс.