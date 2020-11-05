Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши

Там детеныша взяла под опеку волонтер по имени Нэнси - с тех пор Бив живет у нее. Опекунша предоставляет ему все, что нужно для бобра. Первое время детеныша кормили молоком по часам, а затем он перешел на твердую пищу. Помимо плавания и других ежедневных занятий, Бив делает то, что делают все бобры - строит плотину!