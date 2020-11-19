Единственного в мире белого жирафа снабдили GPS-датчиком

Необычный окрас жирафа вызван редким генетическим заболеванием, известным как лейкизм, или потеря пигментации клеток кожи. Впервые белые жирафы были замечены в 2016 году в Кении и Танзании, а этого самца - в 2017 году. Неизвестно, что произошло с жирафами из Танзании, но на сегодня жираф из Кении остался единственным в своем роде во всем мире.