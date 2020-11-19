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Единственного в мире белого жирафа снабдили GPS-датчиком

Единственного в мире белого жирафа снабдили GPS-датчиком (5 фото)

Автор:
19 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире   дикая природа   дикие животные   животные   жираф   жирафы   редкие животные   фото   
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Единственного в мире белого жирафа из Кении решили защитить от браконьеров, установив ему устройство слежения GPS. Оно будет каждый час передавать защитникам животных данные о местоположении уникального жирафа. Самец остался один после того, как самка и их детеныш стали жертвами браконьеров.
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Метки: в мире   дикая природа   дикие животные   животные   жираф   жирафы   редкие животные   фото   
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791
Bearn 50 минут назад
Лет 20 назад в наши края забрел какой-то краснокнижный северный олень. За ним чуть-ли не из космоса следили. Забрел и пропал. Искали долго, но так и не нашли.
Предистория: отец моего друга в лес погулять с ружьем вышел...
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