Единственного в мире белого жирафа снабдили GPS-датчиком

Единственного в мире белого жирафа из Кении решили защитить от браконьеров, установив ему устройство слежения GPS. Оно будет каждый час передавать защитникам животных данные о местоположении уникального жирафа. Самец остался один после того, как самка и их детеныш стали жертвами браконьеров.
Единственного в мире белого жирафа, который обитает в Кении, снабдили GPS-датчиком. Самец остался в одиночестве после того, как белая самка и их детеныш стали жертвами браконьеров - теперь власти хотят защитить уникальное животное от них. Устройство слежения GPS, прикрепленное к одному из рогов жирафа, будет каждый час сообщать сотрудникам службы защиты животных о местоположении жирафа.
Родственники жирафа погибли в марте 2020 года: "Убийство самки белого жирафа и ее детеныша - это огромный удар по тому, что предприняло сообщество для сохранения редких и уникальных видов в целом. Это призыв к дальнейшей поддержке усилий по сохранению," - сказал Мохаммед Ахмед Нур, менеджер заповедника Hirola Community Conservancy.
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Необычный окрас жирафа вызван редким генетическим заболеванием, известным как лейкизм, или потеря пигментации клеток кожи. Впервые белые жирафы были замечены в 2016 году в Кении и Танзании, а этого самца - в 2017 году. Неизвестно, что произошло с жирафами из Танзании, но на сегодня жираф из Кении остался единственным в своем роде во всем мире.
Тем временем, общая популяция жирафов на планете страдает. По данным фонда охраны дикой природы, с 1980-х годов общее число жирафов в Африке сократилось на 30 процентов, а в некоторых районах - до 95 процентов. Эти величественные животные находятся под угрозой.
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