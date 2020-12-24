В Китае родились редчайшие белые львята

Сколько удивительно редких животных обитает на нашей планете. В китайском парке дикой природы Наньтун, например, недавно родились на свет уникальные белые львята! Четырех маленьких самцов, чей уникальный цвет шерстки вызван рецессивной мутацией, впервые представят публике на этой неделе. Посмотрите, какие они милашки!
В китайском парке дикой природы Наньтун (Nantong Forest Safari Park) недавно появились на свет редкие львята с белой шерсткой. Четырех маленьких самцов, которым уже исполнился месяц, в эту субботу львят впервые представят публике зоопарка. А пока - львята активно растут, играют, общаются друг с другом.
По данным смотрителей зоопарка, все четыре львенка родились абсолютно здоровыми. Они нормально растут, демонстрируют прекрасный аппетит и активность. Белый цвет шерстки этих львов вызван рецессивной генетической мутацией, а не альбинизмом, как полагают многие. Необычный окрас никак не влияет на здоровье и жизнь этих хищников.
В мае этого года в зоопарке Наньтун также родились белые львята - три самочки и один самец. По данным Глобального Фонда защиты белых львов из Южной Африки, на сегодня в дикой природе осталось менее 13 белых львов, а сотни особей находятся в неволе. Эти редкие хищники занесены в Красную книгу МСОП как "уязвимые".
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