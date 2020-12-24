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В Китае родились редчайшие белые львята

В Китае родились редчайшие белые львята (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 21:53
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарки   львы   львята   редкие животные   фото   
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Сколько удивительно редких животных обитает на нашей планете. В китайском парке дикой природы Наньтун, например, недавно родились на свет уникальные белые львята! Четырех маленьких самцов, чей уникальный цвет шерстки вызван рецессивной мутацией, впервые представят публике на этой неделе. Посмотрите, какие они милашки!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарки   львы   львята   редкие животные   фото   
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Tatyana 3 часа назад
А мама их где? Почему не она их облизывает, а моет какая-то тётка?
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