В Китае родились редчайшие белые львята

В мае этого года в зоопарке Наньтун также родились белые львята - три самочки и один самец. По данным Глобального Фонда защиты белых львов из Южной Африки, на сегодня в дикой природе осталось менее 13 белых львов, а сотни особей находятся в неволе. Эти редкие хищники занесены в Красную книгу МСОП как "уязвимые".