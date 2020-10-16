Сколько жмешь? Шведский фотограф заснял забавную белку-качка

52-летний Герт Вегген сделал снимки в лесу недалеко от своего дома в Биспгардене, Швеция. Для создания импровизированной штанги с грецкими орешками, мужчина подключил фантазию - он прикрепил орехи к ветке, и подвесил ее в воздухе. Над "штангой" он повесил немного угощений, и начал ждать своих пушистых моделей.