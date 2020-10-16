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Сколько жмешь? Шведский фотограф заснял забавную белку-качка

Сколько жмешь? Шведский фотограф заснял забавную белку-качка (13 фото)

Автор:
16 октября 2020 21:45
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   забавные животные   смешные животные   фото   
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Даже белки занимаются спортом! 52-летний фотограф Герт Вегген (Geert Weggen) сделал забавные снимки белок в лесу недалеко от своего дома в Биспгардене, Швеция. Кажется, что на фотографиях пушистые грызуны поднимают штангу с грецкими орехами, но весь секрет - в мастерстве и фантазии фотографа!
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Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   забавные животные   смешные животные   фото   
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7k
serega57_ 2 часа назад
Сколько жмешь? Шведский фотограф заснял забавную белку-качка
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Снимаю шляпу, молодец.
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