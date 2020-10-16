Сколько жмешь? Шведский фотограф заснял забавную белку-качка

Даже белки занимаются спортом! 52-летний фотограф Герт Вегген (Geert Weggen) сделал забавные снимки белок в лесу недалеко от своего дома в Биспгардене, Швеция. Кажется, что на фотографиях пушистые грызуны поднимают штангу с грецкими орехами, но весь секрет - в мастерстве и фантазии фотографа!
52-летний Герт Вегген сделал снимки в лесу недалеко от своего дома в Биспгардене, Швеция. Для создания импровизированной штанги с грецкими орешками, мужчина подключил фантазию - он прикрепил орехи к ветке, и подвесил ее в воздухе. Над "штангой" он повесил немного угощений, и начал ждать своих пушистых моделей.
"Белки приходят в мой сад каждый день в поисках пищи, которую я прячу или раскладываю по разным местам. Мне потребовалось несколько дней, чтобы сделать эти фотографии, и они были сделаны с расстояния трех метров," - рассказывает фотограф.
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Герт Вегген обожает фотографировать белочек в различных сценах. Вот еще несколько чудесных работ из его коллекции:
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