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Четырёхлетняя девочка спустила все папины накопления на мошенников

Четырёхлетняя девочка спустила все папины накопления на мошенников (3 фото)

Автор:
20 ноября 2020 10:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   деньги   дочка   игры   мошенники   планшет   сша   
1734
3
Отцу маленькой девочки на почту пришло сообщение о списании крупной суммы денег, но тот подумал, что это спам.
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Метки: Лос-Анджелес   деньги   дочка   игры   мошенники   планшет   сша   
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6k
DZEN Час назад
Кто этот бред выдумывает? На всех картах стоит двойная защита, и как минимум ему на телефон пришла бы смс с кодом который надо ввести для подтверждения в банк!!!
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496
Nane First NameLast 5 минут назад
Брррред чистой воды. Он бы сначала с пеной у рта побежал бы в банк а потом в полицию, а потом к адвокату. Он бы этот банк по миру пустил.

Пол ляма зелени увели - и никто ничего не знает. Это у нас только такое может быть. Когда кинули на бабки, а банк, суд, полиция только руками разводят - типа, ну а что мы можем сделать?

Автор, ты
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29k
Лесли 🥰 6 минут назад
Если это правда. То как бы ну так тебе и надо че))))) Ибо нехер такие данные оставлять ребенку. У моей родственницы сыночек тоже решил купить игру. Одну. За 17500 руб, но ей пришло смс))) не повезло чуваку))))
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29k
Лесли 🥰 6 минут назад
Я ей тоже так сказала, что она сама виновата. Она сразу все данные поудаляла
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2k
Дядя Сэм 16 минут назад
История интересная, ЖЧЭП.
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5k
Дмитрий 24 минуты назад
Писал текст мальчик 9-ти лет. Абсолютно не знакомый с системой онлайн оплаты. У меня тоже у детей привязаны все мои карты. Но они все под паролем!! Карл. Не, там конечно можно принудительно поставить в настройках оплату без проверок но ограничение на интернет платеж такое бы все равно не пропустило бы. Я конечно могу предположить что папаня настолько тупой что снял пароль с платежей, поставил лимит на платежи в интернете в размере хуллиард рублей.. Но тогда как он заработал пол ляма баксов))) ? Не вяжется история))
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Я знаю эту девочку,она потом вместе с папой написала книгу: Вечер ох-ительных историй
Я знаю эту девочку,она потом вместе с папой написала книгу: Вечер ох-ительных историй
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10k
Евгений 45 минут назад
Дык посмотрите кто автор поста - у неё что не пост, то хрень из пальца высосанная.
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814
Игорь 54 минуты назад
Крайне сомнительная история. Человек, который смог накопить такую сумму, держит их на одном счёте, к которому привязана карта. И эту же карту привязывает к аккаунту на планшете, где есть возможность создать детский аккаунт, в котором все операции, начиная от покупки и установки приложений, до времени активности управляются с родительского аккаунта.
Либо отец сам мошенник, всё специально подстроил (хотя это крайне сомнительно), и под видом хищения средств хочет добиться компенсации.
В любом случае, при такой сумме операции списания с карты, заинтересуется служба безопасности банка.
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167
Виктор Игорь Полчаса назад
Есть два типа людей. Те, кто всё ещё держат деньги на одном счёте с привязанной к несу картой. И те, кто уже не держит все деньги на одном счёте с привязанной к нему картой.
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2k
au3 55 минут назад
Хорошая такая кредитка без лимитов ...
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14k
ВОВЧЕГ 59 минут назад
Хреново что кот с лампой на больничном с короновирусом.
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891
Шурман Час назад
Пэйпал не сможет перевести такую сумму , все что выше 400-700 евро будет подвергаться сомнению . Проверено , у меня доча тоже не ангел , к эпел тв был привязан мой аккаунт он сидела кликала и увидела мультик бэби бос :) короче купила этот мультик на месяц :) дочка подросла но мы ей это припоминаем . Старший сын если что то просит то я беру его ноут или планшет и сам покупаю игру после чего делаю выход из аккаунта .
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891
Шурман 59 минут назад
она простите .
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