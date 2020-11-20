Четырёхлетняя девочка спустила все папины накопления на мошенников

Друзья Джека смогли раскопать, что мошенники прикрылись реальным детским домом в Лагосе (Нигерия), собирали пожертвования, выводили их через PayPal и банковские счета, а потом всё закрыли. Чтобы начать заново, но уже под другим названием.



В полиции бедняге Джеку сказали, что вероятность вернуть накопления равна примерно нулю.