Четырёхлетняя девочка спустила все папины накопления на мошенников

Отцу маленькой девочки на почту пришло сообщение о списании крупной суммы денег, но тот подумал, что это спам.
Когда 33-летнему американцу Джеку Мерфи на почту пришло письмо о пожертвовании в 510 000 долларов (почти 39 млн рублей) нигерийскому детскому дому, то он подумал, что это шутки или спам. Однако, когда он проверил СМС от своего банка, то понял, что это правда и ему стало несмешно.
Обнищавший американец начал вспоминать, когда он в последний раз указывал данные карты. И вспомнил, что на днях привязал карту к планшету 4-летней дочки, чтобы купить ей несколько игр. И когда он с вопросом подошёл к ней, то она призналась, что несколько раз случайно нажимала на навязчивую рекламу.
Обнищавший американец начал вспоминать, когда он в последний раз указывал данные карты. И вспомнил, что на днях привязал карту к планшету 4-летней дочки, чтобы купить ей несколько игр. И когда он с вопросом подошёл к ней, то она призналась, что несколько раз случайно нажимала на навязчивую рекламу.
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Друзья Джека смогли раскопать, что мошенники прикрылись реальным детским домом в Лагосе (Нигерия), собирали пожертвования, выводили их через PayPal и банковские счета, а потом всё закрыли. Чтобы начать заново, но уже под другим названием.
В полиции бедняге Джеку сказали, что вероятность вернуть накопления равна примерно нулю.
В полиции бедняге Джеку сказали, что вероятность вернуть накопления равна примерно нулю.
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Пол ляма зелени увели - и никто ничего не знает. Это у нас только такое может быть. Когда кинули на бабки, а банк, суд, полиция только руками разводят - типа, ну а что мы можем сделать?
Автор, ты
Либо отец сам мошенник, всё специально подстроил (хотя это крайне сомнительно), и под видом хищения средств хочет добиться компенсации.
В любом случае, при такой сумме операции списания с карты, заинтересуется служба безопасности банка.