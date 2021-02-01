Парковщики из Бристоля годами собирали плату в свою пользу

Как оказалось, на воскресной стоянке возле зоопарка Бристоля деньги за парковку несколько десятилетий собирали не только официальные парковщики, но и просто желающие поправить свое материальное положение.
Легенды о хитрых мошенниках, которые, притворяясь парковщиками, годами собирают деньги с доверчивых водителей, а когда городские власти начинают тут же подозревать, скрываются с солидным кушем в туман, бытуют во многих городах. Но, как выяснила недавно общественность Бристоля, далеко не все из них - всего лишь легенды. По крайней мере, в районе Бристольского зоопарка такие самодеятельные парковщики действовали не год и не два, а несколько десятилетий!
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Все началось с того, что городской совет Бристоля передал в ведение бристольского зоопарка часть городской зоны отдыха под названием Бристоль Даунз. Зоопарк использовал территорию как парковку для посетителей в дни большого наплыва людей, прежде всего, в выходные и праздники. В результате, если до 1958 года сотрудники парковки представляли администрацию Бристоль Даунз, то с 1958 до 1983 года на парковке работали представители как администрации зоны отдыха, так и администрации зоопарка, причем и те, и другие были уполномочены собирать с посетителей плату, которая проходила как пожертвования и предназначалась на содержание парковой зоны и зоопарка соответственно.
Смешение представителей разных ведомств вкупе с неразберихой, всегда происходящей в людных местах, привела к тому, что на стоянке на территории Бристоль Даунз, прилегающей к зоопарку, всегда находились большие группы парковщиков, с энтузиазмом собиравших плату в сумме 3 фунта (около 300 рублей) с машины. И, как показывают свидетельства многих очевидцев, среди официальных представителей администраций зоны отдыха и зоопарка регулярно встречались люди, которые не принадлежали ни к одной из сторон, однако с неменьшим энтузиазмом, чем официальные парковщики, собирали плату с приезжающих в зоопарк посетителей.
"Примерно в течение 30 лет, с 1958 до середины 1980-х, кто угодно мог зарпабатывать на жизнь, собирая плату за парковку у зоопарка на территории Бристоль Хиллз, - рассказывает представитель местной общественной оргшанизации Downs For People. - Причем, с формальной точки зрения, их невозможно было бы даже привлечь к ответственности: они просто собирали пожертвования, и люди патили им добровольно, а куда уходили эти деньги, у них никто не спрашивал - посетители просто считали, что внесли плату за парковку".
За давностью лет установить имена тех, кто мошенническим образом собирал деньги за парковку, теперь очень непросто. Однако общественники сумели выяснить имя самого известного и заслуженного из парковочных мошенников: некто мистер С.В.Барретт практически ежедневно "работал" на парковке с 1978 года, всего около десяти лет. Общественники уже сообщили, что с удовольствием пообщались бы с мистером Барретом, которому нечего бояться: дело было давно, да и преступления, как сказано выше, формально он не совершал. Однако легендарный самодеятельный "парковщик" на их призыв не откликнулся: то ли решил, что скромность украшает человека куда лучше, чем штраф, то ли просто, заработав за десять лет вполне солидную сумму, он уехал из Бристоля и проводит остаток дней у теплого моря. Легенда остается легендой!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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