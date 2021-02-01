Парковщики из Бристоля годами собирали плату в свою пользу

За давностью лет установить имена тех, кто мошенническим образом собирал деньги за парковку, теперь очень непросто. Однако общественники сумели выяснить имя самого известного и заслуженного из парковочных мошенников: некто мистер С.В.Барретт практически ежедневно "работал" на парковке с 1978 года, всего около десяти лет. Общественники уже сообщили, что с удовольствием пообщались бы с мистером Барретом, которому нечего бояться: дело было давно, да и преступления, как сказано выше, формально он не совершал. Однако легендарный самодеятельный "парковщик" на их призыв не откликнулся: то ли решил, что скромность украшает человека куда лучше, чем штраф, то ли просто, заработав за десять лет вполне солидную сумму, он уехал из Бристоля и проводит остаток дней у теплого моря. Легенда остается легендой!