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Парковщики из Бристоля годами собирали плату в свою пользу

Парковщики из Бристоля годами собирали плату в свою пользу (6 фото)

Автор:
01 февраля 2021 18:11
Сообщество : Истории
Метки: Бристоль   бристольский зоопарк   деньги   история   мошенники   парковка   парковщики   пожертвования   
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Как оказалось, на воскресной стоянке возле зоопарка Бристоля деньги за парковку несколько десятилетий собирали не только официальные парковщики, но и просто желающие поправить свое материальное положение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бристоль   бристольский зоопарк   деньги   история   мошенники   парковка   парковщики   пожертвования   
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2  комментария
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1k
O.Bender1 2 часа назад
Весь Крым в таких парковщиках. Правда у ласточкиного гнезда сейчас написано, что парковка абсолютно бесплатная, но это сейчас, а что интересно будет в сезон.
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Афанасий Час назад
(С)"В Бристоль, друзья!"
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