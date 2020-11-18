Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций

Над этой темой шутит не принято, так как многие люди переживают данные события весьма болезненно. Наши герои - это исключение. Они с юмором подошли к повороту судьбы и поделились своими историями с нами
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