Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций

Над этой темой шутит не принято, так как многие люди переживают данные события весьма болезненно. Наши герои - это исключение. Они с юмором подошли к повороту судьбы и поделились своими историями с нами

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1. Начнем наш ТОП курьезных историй 0 Источник:

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2. Попадос, так попадос 0 Источник:

3. История разрушенной семьи на заборе 0 Источник:

4. Женская логика во всей красе 0 Источник:

5. Православный священник об изменах 0

6. Иногда начинается так 0 Источник:

7. Когда забыл, что уже женат 0 Источник:

8. И смех и грех 0 Источник:

9. Киберпанк, который мы заслужили 0 Источник:

10. А в трусах какого цвета прятался ваш воображаемый друг детства? 0 Источник:

11. Ох уж эта месть 0 Источник:

12. Так выглядит боль 0 Источник:

13. Как мы уже выяснили, ночные смены - это зло 0 Источник:

14. Девушки пытаются выкрутиться даже тогда, когда казалось бы, вообще без вариантов 0

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16. На основе этих историй можно снимать сериалы 0 Источник: