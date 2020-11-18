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Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций

Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций (18 фото)

Автор:
18 ноября 2020 19:31
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   измена   мужчины   отношения   прикол   смех   юмор   
7659
18
Над этой темой шутит не принято, так как многие люди переживают данные события весьма болезненно. Наши герои - это исключение. Они с юмором подошли к повороту судьбы и поделились своими историями с нами
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Метки: девушки   измена   мужчины   отношения   прикол   смех   юмор   
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13k
Kvadro 2 часа назад
Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций
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2k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
Адназначна, йопт! Азиат - это внешность, американец - уровень интеллекта... Как же прав был Задорнов!
Адназначна, йопт! Азиат - это внешность, американец - уровень интеллекта... Как же прав был Задорнов!
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2k
Свирепый Бамбр 47 минут назад
Кто такой вахтАвик? Армянин?
Кто такой вахтАвик? Армянин?
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Свирепый Бамбр Полчаса назад
Вахтавик Гургенович
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7k
DumDum 49 минут назад
Немножко про негритёнка у белой пары и женскую логику: она узнала, что он изменил ей с негритянкой и плодотворно отомстила ему с негром. То, что в её словах не видно логики, не значит, что её там и не может быть...
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29k
Лесли 🥰 59 минут назад
7. А сама то она, что делала на странице знакомств))))
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6k
dikijjim Час назад
не жалко людей которые изменяют дома,это просто у.е.бки.
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☣️Месть печенегов☣️ dikijjim Полчаса назад
То есть, те, у кого есть запасная хата молодцы?
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Походу, приз зрительских симпатий достаётся подруге Мити.
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Друг не может не спросить Митю Достоевского,скинешь в личку фото,ну где она с кабачком в собачьей будке.......
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Ыукп Час назад
Вот думаю, что лучше: в луже облеваным или в будке с кабачком?
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26k
bgv Ыукп Час назад
могу посоветовать попробовать и то и другое,
потом поделитесь, нам тоже интересно.
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11k
Иван Ыукп Час назад
Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций
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