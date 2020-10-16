"Как жена сказала, так и будет": о подкаблучниках, которых давно перестали называть мужчинами

Они оттдают всю свою зарплату женам, не осталяя себе даже заначку. Они гордо называют себя любящими самцами, но окружающие над ними только посмеиваются. Помянем этих бывших представителей сильного пола.

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1. Все начинается с того, что мальчики начинают помогать девочкам, или своим мамам, с их сумками 0 Источник:

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2. Время идет - ничего не меняется 0 Источник:

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4. Заканчивается все это довольно печально 0 Источник:

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6. Лозунг подкаблучников, который подкрепляется фотографией ниже 0 Источник:

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8. Что-то подсказывает, что женский секрет управления мужчинами раскрыт 0 Источник:

9. Ситуации, в которых бывали многие мужики 0 Источник:

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11. Они идут на все, чтобы не расстраивать своих вторых половинок 0 Источник:

12. Когда ты подкаблучник, то выйти из отношений у тебя точно не получится 0 Источник:

13. А эти романтические заскоки... 0 Источник:

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15. Поговоривают, что наших героев начали чипировать 0 Источник:

16. Вот так выглядят подкаблучники 80 уровня 0 Источник:

17. Интересно? Пойдем посмотрим на его жену 1 Источник:

18. Как вам? 0 Источник: