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"Как жена сказала, так и будет": о подкаблучниках, которых давно перестали называть мужчинами

"Как жена сказала, так и будет": о подкаблучниках, которых давно перестали называть мужчинами (20 фото)

Автор:
16 октября 2020 14:26
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   жена   мужчины   отношения   подкаблучник   прикол   семья   юмор   
5172
20
Они оттдают всю свою зарплату женам, не осталяя себе даже заначку. Они гордо называют себя любящими самцами, но окружающие над ними только посмеиваются. Помянем этих бывших представителей сильного пола.
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Метки: девушки   жена   мужчины   отношения   подкаблучник   прикол   семья   юмор   
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36  комментариев
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9k
Лехахуторской 2 часа назад
Бред какой - то.
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2k
Hallo FreeSpace 6 минут назад
да все мы каблуки, в той или иной степени, иначе это не работает
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8k
Максим 8 минут назад
Э, "альфачи", мама святое! Не только сумки, но её саму на руках носить нужно. Когда её не станет, зубами скрежетать будете.
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468
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Пусть подкаблучничают, никто их не заставляет это делать...
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4
wr2x2 Полчаса назад
парень с нормальной психикой посмотрит на всё это с улыбкой, а подкаблучник скорее всего разозлится . Узнай кто ты )
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1k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Про 18-ую объясните?
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2k
leto2016 Свирепый Бамбр Полчаса назад
Тоже не понял
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244
Alex Zx Полчаса назад
а соседний пост про рсп, совпадение?
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7k
Wollas Полчаса назад
Ну, как говориЦЦа понос-тальгируем...
Ну, как говориЦЦа понос-тальгируем...
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340
Лао Цзы 41 минуту назад
Вы серьёзно про помощь маме с тяжёлыми сумками?
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29k
Haratemich 44 минуты назад
"Как жена сказала, так и будет": о подкаблучниках, которых давно перестали называть мужчинами
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26k
EvilHomer Час назад
Блажен, кто не знаком [мат]ями!
Блажен, кто под вечер в саду
Красотку добрую находит,
Дружится с ней, интригу сводит
И плюхой платит [мат]у!
Михаил Юрьевич Лермонтов
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1k
Dodge Час назад
Не понял, что на 18-й не так?
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6k
Алеksей Час назад
пожалуй частично оспорю только кухню, я оч хорошо готовлю для себя. Повар это мужик! ..если хотите нормально пожрать

Первый раз выгнали девок с кухни ещё когда нам было лет по 20! на просьбу почистить селёдку эти долбанутые её просто порезали! а мы всегда филешечку делали, чтоб вилкой кушать, для чистых рук и костями не давиться.
но чтоб женскую сумку носить...
эт же не огромный баул, кг на 30, с парным мясцом
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148
worldstreetmusic Алеksей Час назад
Тож насчёт кухни....Ездил как то в командировку в деревню. Там была прикреплена повариха армянка....муж ей был дворником.....

Готовила как для ......как для...да х*й его знает как для кого)))) Думал как муж с нею живёт...как то она заболела....так её муж такой БОРЩ приготовил...что ажно жениться на нём захотелось)))))

Ну реально все хвалили и пока вообще ВСЁ не съели из-за столов не встали...
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11k
Corvus Corax Час назад
Бедный Безнадежный, ему жена ничего не разрешает...
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25k
Антон 2 часа назад
Носить за женщиной тяжёлые сумки нормальная практика. А вот её сранную сумочку пусть таскает сама, это дико, видеть её в руках мужчин.
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1k
RaiJu 2 часа назад
Зря ты сюда это притащил, тут почти все каблуки, тем более большая половина с ОК.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Как правило, подкаблучничеством страдают не уверенные в себе мужики, считающие что его мир рухнет, если от него уйдет баба. Самостоятельный во всех отношениях мужик, достигший пусть даже не больших карьерных и финансовых высот, но уверенный в себе, в своих силах, имеющий цели и знающий как их достигнуть, никогда не будет подкаблучником. Прежде всего, надо сильно любить и уважать себя и свою личность.
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2k
Rekapra BillyBonzz 47 минут назад
Типичные слова подкаблучника)))
Блин, скоро жена придет, пойду уберусь и приготовлю чего-нибудь пожрать...
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4
wr2x2 BillyBonzz Полчаса назад
всё верно, но всё усложняются когда появляются дети
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17k
BillyBonzz wr2x2 13 минут назад
а что дети? Мужик любой должен знать и понимать, что раз уж надул бабу и пока баба в декрете, он должен работать за троих и тащить в дом бабло. Все. Должно быть четкое разделение обязанностей: баба сидит дома беременная или с ребенком, занимается ребенком и домом, мужик пашет и скирдует в дом бабло и обеспечивает семью всем необходимым. Каждый должен заниматься своим делом и не соваться дела друг друга. Если баба в декрете начнет требовать с мужика зарабатывающего деньги для всех, готовить, убирать, гладить, стирать, то это уже херня и подкаблучничество, нормальный мужик тогда должен сказать своей бабе: "значит собираемся и выходим на работу, деньги зарабатывать", тогда будем жить без претензий.
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17k
BillyBonzz 10 минут назад
моя жена 4 года сидела в декрете дома, я один работал, пока у нее уже крыша не стала ехать от бесконечного дня сурка и она сама не побежала на работу))
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21k
Андрей 2 часа назад
Бред идиота!
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102
DoctorBetruger 2 часа назад
13 и 14 - мне-бы самому было противно там находиться, не то что девушек приглашать...
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7k
KarabasBarabas 2 часа назад
Моя жена говорит: "Хрень какая-то, а не пост!"
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50k
Серый 2 часа назад
Жена, с чемоданами: -Всё, я ухожу.
Муж, в панике: -Я с тобой!
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17k
BillyBonzz Серый 2 часа назад
Жена: -так все, мне надоело, выбирай, или я или пиво?
Муж: -эээ, а скока пива?)))
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