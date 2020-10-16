"Как жена сказала, так и будет": о подкаблучниках, которых давно перестали называть мужчинами

Они оттдают всю свою зарплату женам, не осталяя себе даже заначку. Они гордо называют себя любящими самцами, но окружающие над ними только посмеиваются. Помянем этих бывших представителей сильного пола.
1. Все начинается с того, что мальчики начинают помогать девочкам, или своим мамам, с их сумками
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Вся суть отношений между мужчинами и женщинами. В героях этого поста вы 100% узнаете себя
- 23 примера сумасшедшей ревности, от которой невозможно скрыться
- "Случайно вошел не туда": вся правда об изменах и не только
- С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
- Отношения между мужчинами и женщинами во всей красе. Смеялись всем офисом
46
Понравилось46
Новости партнёров
Загрузка...
Блажен, кто под вечер в саду
Красотку добрую находит,
Дружится с ней, интригу сводит
И плюхой платит [мат]у!
Михаил Юрьевич Лермонтов
Первый раз выгнали девок с кухни ещё когда нам было лет по 20! на просьбу почистить селёдку эти долбанутые её просто порезали! а мы всегда филешечку делали, чтоб вилкой кушать, для чистых рук и костями не давиться.
но чтоб женскую сумку носить... эт же не огромный баул, кг на 30, с парным мясцом
Готовила как для ......как для...да х*й его знает как для кого)))) Думал как муж с нею живёт...как то она заболела....так её муж такой БОРЩ приготовил...что ажно жениться на нём захотелось)))))
Ну реально все хвалили и пока вообще ВСЁ не съели из-за столов не встали...
Блин, скоро жена придет, пойду уберусь и приготовлю чего-нибудь пожрать...
Муж, в панике: -Я с тобой!
Муж: -эээ, а скока пива?)))