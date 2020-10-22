Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез

Ситуации, описанные в данном посте, настолько стандартны и идентичны, что именно от этого и смешно. У всех одно и то же. Вы 100% узнаете себя в героях этой подборки.

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1. Когда ты знаешь толк в хорошем сексе 0 Источник:

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2. Да, 69 это не возраст 0 Источник:

3. Ох уж эта женская ревность 0 Источник:

4. Удивительно, но они сами себе роют могилу 0 Источник:

5. Да что вы знаете о супружеском долге 0 Источник:

6. Классика в постели выглядит примерно так 0 Источник:

7. Так выглядит черный пояс в отношениях 0 Источник:

8. Актуалочка 0 Источник:

9. Девушки, вы реально присваивайте номера своим мужчинам? 0 Источник:

10. Кстати говоря, обычно отношения начинаются по идентичному сценарию 0 Источник:

11. Стадии принятия 0 Источник:

12. Без комментариев 0 Источник:

13. А вы знаете, чем отличается девочка от женщины? 0 Источник:

14. Мужики, чем ответим? 0 Источник:

15. Когда отошел на "5 минут" 0 Источник:

16. После таких шуток обычно не оставляют в живых 0 Источник:

17. Такое время 0 Источник:

18. Узнали себя? 0 Источник:

19. Рабочая схема, не благодарите 0 Источник: