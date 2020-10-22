Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез

Ситуации, описанные в данном посте, настолько стандартны и идентичны, что именно от этого и смешно. У всех одно и то же. Вы 100% узнаете себя в героях этой подборки.
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