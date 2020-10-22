FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10836 постов • 2430 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез

Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез (21 фото)

Автор:
22 октября 2020 16:54
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   женщины   мужчины   отношения   парни   прикол   смех   юмор   
4841
21
Ситуации, описанные в данном посте, настолько стандартны и идентичны, что именно от этого и смешно. У всех одно и то же. Вы 100% узнаете себя в героях этой подборки.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: девушки   женщины   мужчины   отношения   парни   прикол   смех   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
jonnyD 59 минут назад
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Князь Курбский 8 минут назад
Все таки хорошая штука целибат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
19k
предводитель дворянства! 50 минут назад
Дырявый хохлоушлепок рубит лайки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия предводитель дворянства! 24 минуты назад
Ты предводитель сказочных дол-бо-е-бов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Час назад
Стен из Канады теперь старается в политику не лезть... до следующего сезона...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20 лет модификаций: как мастер по пирсингу стала «демонической женщиной» (5 фото) 20 лет модификаций: как мастер по пирсингу стала «демонической женщиной» (5 фото) Отношения между мужчинами и женщинами во всей красе. Смеялись всем офисом Отношения между мужчинами и женщинами во всей красе. Смеялись всем офисом Запросы и выходки россиянок, из-за которых они так и остаются одинокими Запросы и выходки россиянок, из-за которых они так и остаются одинокими Провалы мужчин на первых свиданиях, печальный опыт которых стоит взять на заметку Провалы мужчин на первых свиданиях, печальный опыт которых стоит взять на заметку Вся суть отношений между мужчинами и женщинами. В героях этого поста вы 100% узнаете себя Вся суть отношений между мужчинами и женщинами. В героях этого поста вы 100% узнаете себя 15 железобетонных доказательств того, что все девушки постоянно врут 15 железобетонных доказательств того, что все девушки постоянно врут
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1025600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
2
57
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
4
30
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
Набирающие популярность в сообществах
Дно второй раз оказался самым матерящимся городом России
0
12
Дно второй раз оказался самым матерящимся городом России
Американские учёные посмотрели на британских и заявили, что никотин не только вреден, но и полезен
0
13
Американские учёные посмотрели на британских и заявили, что никотин не только вреден,...
20 лет модификаций: как мастер по пирсингу стала «демонической женщиной» (5 фото)
20 лет модификаций: как мастер по пирсингу стала «демонической женщиной» (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#шоу бизнес#кино#природа#на различный вкус#коррупция#позитив#Душевное
#факты#история#интересное#познавательно#разное#автомобили#актеры#люди#путешествия#gif
#юмор#животные#россия#знаменитости#прикольные#смешные#картинки#новости#автомир#авария

На что жалуетесь?

Вернуться