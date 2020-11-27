Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?"

Герои этого поста наглядно доказали, что внешность мужчины для девушек - это не главное. Ум, финансы и харизма - вот на что клюют представительницы прекрасной половины человечества. Штанга и тренажеры сегодня уже не прокатывают.
7. Невооруженным взглядом видно, что абонементы в тренажерные залы этих ребят давно просрочены
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- Как говорится, успешные пацаны качают не мышцы, а нефть....
Да и в качалках в последнее время одни звездарасы, так что из фитнеса и качалки нормального мужчину точно не стоит искать, нормальным мужчинам некогда ходить по таким заведениям.
Моя старшая сестра тоже вешалась на меня на дискотеках иногда. Сначала не понимал че ей надо, потом уже знал - она вешается = будет махач)))
У нас просто инстаграма не было.