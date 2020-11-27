Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?"

Герои этого поста наглядно доказали, что внешность мужчины для девушек - это не главное. Ум, финансы и харизма - вот на что клюют представительницы прекрасной половины человечества. Штанга и тренажеры сегодня уже не прокатывают.

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1. Кто сказал, что девушки не любят парней ниже себя ростом 0 Источник:

2. Иногда кажется, что они удерживают девушек силой 0 Источник:

3. Они уверены, что нормального мужика должно быт много 0 Источник:

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5. Так что? Как дела в качалке, пацаны? 0 Источник:

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7. Невооруженным взглядом видно, что абонементы в тренажерные залы этих ребят давно просрочены 0 Источник:

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9. Х - харизма 0 Источник:

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13. Они не являются атлетами, но чертовски нравятся девушкам 0 Источник:

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