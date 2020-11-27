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Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?"

Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?" (17 фото)

Автор:
27 ноября 2020 15:26
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   качалка   мужчины   отношения   парни   прикол   юмор   
9852
17
Герои этого поста наглядно доказали, что внешность мужчины для девушек - это не главное. Ум, финансы и харизма - вот на что клюют представительницы прекрасной половины человечества. Штанга и тренажеры сегодня уже не прокатывают.

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Метки: девушки   качалка   мужчины   отношения   парни   прикол   юмор   
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11  комментариев
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chichic1 2 часа назад
Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?"
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11k
робт 23 минуты назад
Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?"
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1k
Кер Реев 37 минут назад
Комментарий к фото
Да и её самой тоже - немало...
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1k
Карагандинская Полиграфия 44 минуты назад
Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?"
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9k
Seledochnik Час назад
"""Штанга и тренажеры сегодня уже не прокатывают"""
- Как говорится, успешные пацаны качают не мышцы, а нефть....
Да и в качалках в последнее время одни звездарасы, так что из фитнеса и качалки нормального мужчину точно не стоит искать, нормальным мужчинам некогда ходить по таким заведениям.
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2k
Тт Seledochnik 4 минуты назад
Хочешь сказать тот кто качает нефть не пи...расы? Вот они как раз таки и пил...расы.
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
Да понятно , что тело не главное , девочки , такие девочки )
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1k
Павел Час назад
Почти все фотки- это "можно с вами сфоткаться, типа я крутой", остальные это просто бабло и шлюхи. Нормальный пацан должен быть спортивным и подтянутым хотя бы, не говоря уже про атлетов и красивые большие мышцы, а не быть задротой убогой, которому можно позвоночник х*ем перешибить.
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8k
ПчёЛа 2 часа назад
Либо родственники, либо встреча одноклассников. Мой племянник то же любил фотаться с моей подругой, а потом всем врал, что это его девушка
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44k
Albert GER ПчёЛа Час назад
Ну такое тоже бывает.
Моя старшая сестра тоже вешалась на меня на дискотеках иногда. Сначала не понимал че ей надо, потом уже знал - она вешается = будет махач)))

У нас просто инстаграма не было.
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