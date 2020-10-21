Тяжела мужская доля. О ситуациях, которые не поймут девушки

Наши дорогие девушки даже представить себе не могут, как трудно живется современным мужчинам. Затяжки на колготках, сломанные ногти и "нечего надеть" - это детский лепет по сравнению с проблемами сильной половины человечества.
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Просто в 22 еще глупые мечты а вдруг разведу?
А в 36 понимаешь, нахрена тратить время...
Исходя из опыта уже видно, что лучше выспаться, чем заниматься пустым трепом:))
Мальчик Дима, 48 лет.
Мерил член, расстроился, выкинул... Теперь сидит без рулетки.
(Анекдот, если не в курсе:
- Дорогой, а что ты подаришь мне на 8 марта?
- Рулетку.
- А зачем мне рулетка?
- Чтобы мерять тот х@й, который ты мне на 23 февраля подарила.)