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Тяжела мужская доля. О ситуациях, которые не поймут девушки

Тяжела мужская доля. О ситуациях, которые не поймут девушки (15 фото + 1 гиф)

Автор:
21 октября 2020 19:46
Сообщество : Юмор
Метки: мужики   мужчины   отношения   прикол   сильный пол   смех   юмор   
5257
16
Наши дорогие девушки даже представить себе не могут, как трудно живется современным мужчинам. Затяжки на колготках, сломанные ногти и "нечего надеть" - это детский лепет по сравнению с проблемами сильной половины человечества.
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Метки: мужики   мужчины   отношения   прикол   сильный пол   смех   юмор   
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16  комментариев
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2k
Allmaster 2 часа назад
Про 22 и 36...
Просто в 22 еще глупые мечты а вдруг разведу?
А в 36 понимаешь, нахрена тратить время...
Исходя из опыта уже видно, что лучше выспаться, чем заниматься пустым трепом:))
Мальчик Дима, 48 лет.
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2k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
Тяжела мужская доля. О ситуациях, которые не поймут девушки
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16k
ПаганецЪ 43 минуты назад
Эххх...
Эххх...Посмотреть
Эххх...
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16k
babuby ПаганецЪ 4 минуты назад
А вот нормальных надо в жёны брать, тогда одно не будет исключать другое.
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15k
Андрей Иванов Час назад
Вопрос: куда он успел прощёлкать рулетку?
Вопрос: куда он успел прощёлкать рулетку?
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49k
Андрей Андрей Иванов 57 минут назад
"Вопрос: куда он успел прощёлкать рулетку?"
Мерил член, расстроился, выкинул... Теперь сидит без рулетки.
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14k
Пронька Грезной Андрей Иванов 53 минуты назад
Подарил девушке на 8 марта.
(Анекдот, если не в курсе:
- Дорогой, а что ты подаришь мне на 8 марта?
- Рулетку.
- А зачем мне рулетка?
- Чтобы мерять тот х@й, который ты мне на 23 февраля подарила.)
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7k
Андрей Ватрушкин Андрей Иванов 49 минут назад
Разные просто системы измерений, например - попугаи.
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30k
Олег Андрей Иванов Полчаса назад
В сантиметрах меряют портные и пацаны. Не было у него рулетки!
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15k
Андрей Иванов Олег 11 минут назад
А руль он чем померил?
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