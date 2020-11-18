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В Индонезии метеорит проломил крышу дома и сделал его владельца миллионером

В Индонезии метеорит проломил крышу дома и сделал его владельца миллионером (5 фото)

Автор:
18 ноября 2020 17:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: индонезия   метеорит   новости   
448
5

Гробовщик из Индонезии в одночасье стал миллионером — все благодаря метеориту, который проломил крышу его дома. Космический камушек оценили в 1,85 миллиона долларов, что в пересчете на рубли составляет примерно 140 миллионов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: индонезия   метеорит   новости   
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9  комментариев
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
Интересно,а в России позволили бы взять его себе и продать? Или приравняли бы к природным богатствам,как золото,и отобрали бы? Думаю что второе.
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6k
Matthew Hopkins 2 минуты назад
И пусть теперь кто-нибудь скажет что миллионы с неба не упали никому.
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1k
andrey morozov 8 минут назад
1.85 миллиона долларов это 30 летний доход? Неплохо гробовщики в Индонезии зарабатывают по 5к баксов в месяц. Может в ученики туда податься
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18k
BillyBonzz 24 минуты назад
ну да, наверняка барыги-перекупы аж целых полторы тыщи баксов( однобаксовыми купюрами) давали, звоня и обрывая телефон.
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29k
parallax Полчаса назад
Церковь?!

Лучше бы школу или больницу построил.
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56k
Опиум для народа parallax 23 минуты назад
Тот момент,когда долбо"бу уже чуть не в башку прилетает "поинтересуйся астрономией,с"ка!".Но долбо"б считает что это упал кусок небесной тверди...)))
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5k
Rus77 parallax 22 минуты назад
Ну да конечно, синагогу другое дело?)
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