В Индонезии метеорит проломил крышу дома и сделал его владельца миллионером

Гробовщик из Индонезии в одночасье стал миллионером — все благодаря метеориту, который проломил крышу его дома. Космический камушек оценили в 1,85 миллиона долларов, что в пересчете на рубли составляет примерно 140 миллионов.
33-летний Джосуа Хутагалунг из города Коланг на севере Суматры работал над гробом неподалеку от дома, когда вдруг космический камень проломил веранду, граничащую с гостиной. Камень, весом 2,1 килограмма, проломил большую дыру в жестяной крыше и в итоге оказался на глубине 15 сантиметров в земле у дома.
По словам Джосуа, надломленный метеорит был еще теплым, когда он откопал его.
Стоимость метеорита рассчитывается за грамм, причем цены на самые дешевые разновидности чистых пород варьируются от 0,5 до 5 долларов за грамм, а вот камни, содержащие редкие внеземные минералы, продаются уже по цене 1000 долларов за грамм.
По оценкам возраст метеорита составляет 4,5 миллиарда лет, и его классифицировали как углеродистый хондрит CM1/2 — чрезвычайная редкая разновидность стоимостью около 1,85 миллиона долларов или 857 долларов за грамм. Согласно изданию The Sun, эта сумма равняется 30-летнему окладу Джосуа.
Джосуа, отец троих сыновей, заявил, что потратит деньги на строительство церкви для местного сообщества.
«Я всегда хотел дочь, и, надеюсь, что это был знак того, что мне наконец-то повезет», — сообщил он The Sun.
Американский эксперт по метеоритам Джаред Коллинс, который приобрел основную часть метеорита, сказал, что его телефон разрывался от предложений запрыгнуть в самолет и полететь в Индонезию, чтобы выкупить метеорит.
Коллинз отправил метеорит в США, где, по данным Лунного и планетарного института Техаса, его приобрел Джей Пиатек, доктор наук и коллекционер метеоритов из Индианаполиса.
Метеорит весом в два с половиной килограмма, который официально назвали Коланг, внутри оказался темно-серый и черный с небольшими светлыми крапинками.
Еще три фрагмента метеорита нашли в близлежащих районах — один из них обнаружили на рисовом поле менее чем в трех километрах от дома Джосуа.
Глава Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства Томас Джамалуддин отметил, что падение метеорита в жилом районе — крайне редкое явление, так как обычно они падают далеко от поселений, в моря, леса или пустыни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Лучше бы школу или больницу построил.