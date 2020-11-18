В Индонезии метеорит проломил крышу дома и сделал его владельца миллионером

Стоимость метеорита рассчитывается за грамм, причем цены на самые дешевые разновидности чистых пород варьируются от 0,5 до 5 долларов за грамм, а вот камни, содержащие редкие внеземные минералы, продаются уже по цене 1000 долларов за грамм.

По оценкам возраст метеорита составляет 4,5 миллиарда лет, и его классифицировали как углеродистый хондрит CM1/2 — чрезвычайная редкая разновидность стоимостью около 1,85 миллиона долларов или 857 долларов за грамм. Согласно изданию The Sun, эта сумма равняется 30-летнему окладу Джосуа.

Джосуа, отец троих сыновей, заявил, что потратит деньги на строительство церкви для местного сообщества.

«Я всегда хотел дочь, и, надеюсь, что это был знак того, что мне наконец-то повезет», — сообщил он The Sun.