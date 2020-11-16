Подросток сколотил состояние на бизнесе, который открыл в 12 лет

19-летний британец, который открыл свой бизнес, когда ему было всего 12, рассчитывает заработать на перепродаже коллекционных карточек 50 000 фунтов стерлингов (около 5 миллионов рублей) к марту следующего года.
Джо решил заняться перепродажей различных коллекционных предметов, когда был еще ребенком и пытался собрать собственную коллекцию футбольных карточек.
Подросток засел на eBay, где продавал ненужные карточки и покупал те, которых ему не хватало, и вскоре заметил пустующую нишу на рынке. Тогда он начал оптом закупать коллекционные предметы, чтобы потом перепродать их, и основал JoeJoeJms Collectibles and Toys.
Магазин на eBay набирал обороты, и, по словам Джо, он понял, что идея открыть его была стоящей, когда осознал, что eBay порой приносит ему больше денег, чем работа продавцом на время летних каникул.
Вдобавок, в то время как многие другие предприятия пострадали от пандемии коронавируса, бизнес Джо, напротив, процветает.
«Мне повезло, потому что карантин пошел мне на пользу, — сказал он в интервью LADbible. — Сейчас я в основном занимаюсь футбольными карточками и карточками Pokémon, и оба этих рынка значительно выросли во время первого карантина».
«Учитывая, что у многих стало больше свободного времени, у моего поколения появилась возможность окунуться в детство. А значит, они находили свои старые коллекции карточек, и, в результате, многие вернулись к старому хобби. Для более известных продавцов вроде меня это привело к огромному росту продаж».
«Этот бум также сопровождался волной инвесторов, которые увидели в этом росте возможность заработать. Сочетание этих факторов привело к резкому росту цен».
«Вдобавок популярные блогеры, такие как Логан Пол и Logic, вернулись к Pokémon, что привело ко второму буму для таких продавцов, как я».
Дела у Джо идут настолько хорошо, что eBay в этом году включил его в шорт-лист eBay for Business Awards — ежегодного награждения, посвященного лучшим представителям малого и среднего бизнеса в Великобритании.
Джо рассчитывает после окончания учебы полноценно заняться своим бизнесом и планирует запастись для этого достаточным количеством товара.
Тем, кто хотел бы открыть собственный бизнес, Джо посоветовал следующее: «Если у вас есть идея, в которую вы верите, или новаторское решение какой-то проблемы, не ждите завтра. Воспользуйтесь своим возрастом, как карточкой «бесплатный выход из тюрьмы» из Монополии, и займитесь тем, что любите».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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