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Подросток сколотил состояние на бизнесе, который открыл в 12 лет

Подросток сколотил состояние на бизнесе, который открыл в 12 лет (4 фото)

Автор:
16 ноября 2020 15:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бизнес   великобритания   коллекционирование   новости   покемоны   
513
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19-летний британец, который открыл свой бизнес, когда ему было всего 12, рассчитывает заработать на перепродаже коллекционных карточек 50 000 фунтов стерлингов (около 5 миллионов рублей) к марту следующего года.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бизнес   великобритания   коллекционирование   новости   покемоны   
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2  комментария
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
это не бизнес а "купипродакшн"...
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2k
Core 40 минут назад
Молодец, деньги из ничего сделал)))
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Mr. Jingles

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