Подросток сколотил состояние на бизнесе, который открыл в 12 лет

Магазин на eBay набирал обороты, и, по словам Джо, он понял, что идея открыть его была стоящей, когда осознал, что eBay порой приносит ему больше денег, чем работа продавцом на время летних каникул.

Вдобавок, в то время как многие другие предприятия пострадали от пандемии коронавируса, бизнес Джо, напротив, процветает.

«Мне повезло, потому что карантин пошел мне на пользу, — сказал он в интервью LADbible. — Сейчас я в основном занимаюсь футбольными карточками и карточками Pokémon, и оба этих рынка значительно выросли во время первого карантина».

«Учитывая, что у многих стало больше свободного времени, у моего поколения появилась возможность окунуться в детство. А значит, они находили свои старые коллекции карточек, и, в результате, многие вернулись к старому хобби. Для более известных продавцов вроде меня это привело к огромному росту продаж».

«Этот бум также сопровождался волной инвесторов, которые увидели в этом росте возможность заработать. Сочетание этих факторов привело к резкому росту цен».

«Вдобавок популярные блогеры, такие как Логан Пол и Logic, вернулись к Pokémon, что привело ко второму буму для таких продавцов, как я».