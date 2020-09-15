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Не носишь маску? Ступай в могильщики!

Не носишь маску? Ступай в могильщики! (7 фото)

Автор:
15 сентября 2020 11:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   индонезия   могильщики   наказание   нарушители   новости   санитарные правила   ява   
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На индонезийском острове Ява придумали, как приучить несознательных граждан носить маски. Тот, кто нарушает карантинные правила и выходит в людные места без маски, отправляют рыть могилы для жентв коронавируса. Уже восемь жителей города Гресик на востоке Явы были подвергнуты этому наказанию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   индонезия   могильщики   наказание   нарушители   новости   санитарные правила   ява   
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2  комментария
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Борис Карабанов Полчаса назад
Это страшилки СМИ. Никакого вируса нет, а маски ниотчегонизащищают. Это знает каждый продвинутый россиянин, который непренадлижит к тупому стаду дисциплинированных дебилов.
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