Не носишь маску? Ступай в могильщики!

На индонезийском острове Ява придумали, как приучить несознательных граждан носить маски. Тот, кто нарушает карантинные правила и выходит в людные места без маски, отправляют рыть могилы для жентв коронавируса. Уже восемь жителей города Гресик на востоке Явы были подвергнуты этому наказанию.
На острове Ява те, кто отказывается носить маски, в качестве наказания отправляются копать могилы для жертв коронавируса. В городе Гресик восемь человек, пойманных на улице без масок, уже были подвергнуты этому наказанию и отправлены на рытье могил на кладбище деревни Нгабетан. Наказанные должны выкопать нужное число могил, работая в парах. "У нас сейчас только три могильщика, так что помощь не помешает", - одобрительно отозвался о новой инициативе глава местного самоуправления.
В последние дни число заболевших коронавирусом на Яве растет, как и число умерших, поэтому необходимость копать могилы становится все более насущной. Власти решили, что те, кто нарушает санитарные правила, смогут поменять свое мировоззрение, воочию столкнувшись с последствиями коронавируса. "Надеемся, это поможет нам добиться от этих людей прекращения дальнейших нарушений", - говорит представитель местных властей.
На сегодня в Индонезии регистрируется более 3000 случаев коронавируса в день, общее число заболевших приблизилось к 220 000.
Не только в провинции, но и в столице страны, Джакарте, массово происходят захоронения жертв пандемии.
По официальной статистике, число умерших от коронавируса в Индонезии приближается к 9000, однако даже сами власти страны признают, что эта статистика неполна, поскольку в Индонезии практически отсутствует массовое тестирование на COVID-19.
Нади бин Эджи, работник одного из двух городских кладбищ в Джакарте, говорит, что на его кладбище за время пандемии прибавилось 2600 могил тех, кто умер от коронавируса. Под них пришлось отвести восемь новых участков. По словам руководства кладбища, здесьхоронят примерно 200 жертв коронавируса в неделю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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