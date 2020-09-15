Не носишь маску? Ступай в могильщики!

На острове Ява те, кто отказывается носить маски, в качестве наказания отправляются копать могилы для жертв коронавируса. В городе Гресик восемь человек, пойманных на улице без масок, уже были подвергнуты этому наказанию и отправлены на рытье могил на кладбище деревни Нгабетан. Наказанные должны выкопать нужное число могил, работая в парах. "У нас сейчас только три могильщика, так что помощь не помешает", - одобрительно отозвался о новой инициативе глава местного самоуправления.