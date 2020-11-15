Кровавый "кусь", или еще одна причина, по которой не стоит по пьянке фамильярничать с игуаной

Подвыпившая девушка решила продемонстрировать... мы не знаем, что она там решила продемонстрировать, но язык игуане показала, за что и поплатилась. Мораль проста: выпил - не думай, что ты венец природы. А еще лучше никогда так не думай.

0 Источник: Подвыпившая особа решила покомандовать игуаной. Уж не знаем, что этой девушке взбрело в голову, но обхватив ящерицу поперек брюшка, блондинка показала ей язык. И, судя по дальнейшему развитию событий, зря.

0 Источник: В соцсетях заключают пари, через какое время малолетняя дурочка уйдет к праотцам. Однако, вынуждены заметить, что у игуан нет ядовитых желез, и их укус, хотя и болезнен, но не ядовит.