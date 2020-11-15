Кровавый "кусь", или еще одна причина, по которой не стоит по пьянке фамильярничать с игуаной

Подвыпившая девушка решила продемонстрировать... мы не знаем, что она там решила продемонстрировать, но язык игуане показала, за что и поплатилась. Мораль проста: выпил - не думай, что ты венец природы. А еще лучше никогда так не думай.
Подвыпившая особа решила покомандовать игуаной. Уж не знаем, что этой девушке взбрело в голову, но обхватив ящерицу поперек брюшка, блондинка показала ей язык. И, судя по дальнейшему развитию событий, зря.
В соцсетях заключают пари, через какое время малолетняя дурочка уйдет к праотцам. Однако, вынуждены заметить, что у игуан нет ядовитых желез, и их укус, хотя и болезнен, но не ядовит.
Хотя если девушка не оставит привычки показывать язык всем, кто встретится на ее пути, приключения однажды могут закончиться трагически.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске
- Милота дня: малыш выдры кушает кубики льда
- Стремительный бросок гиены в попытке добыть трубкозуба попал на видео
- Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии
- Хамелеон несколько дней просидел на линии электропередач
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...