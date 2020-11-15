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Кровавый "кусь", или еще одна причина, по которой не стоит по пьянке фамильярничать с игуаной

Кровавый "кусь", или еще одна причина, по которой не стоит по пьянке фамильярничать с игуаной (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 12:47
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   игуана   кусь   провал   пьяная девушка   
808
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Подвыпившая девушка решила продемонстрировать... мы не знаем, что она там решила продемонстрировать, но язык игуане показала, за что и поплатилась. Мораль проста: выпил - не думай, что ты венец природы. А еще лучше никогда так не думай.

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Метки: видео   животные   игуана   кусь   провал   пьяная девушка   
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7  комментариев
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69
Sergel Fman Час назад
Овца поплатилась за дурость.
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2k
Дон Перец 40 секунд назад
Это просто праздник!!! Чудненько!
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119
Helen 42 минуты назад
Вот так и происходит естественный отбор.
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7k
Ден 46 минут назад
Ну и кто теперь, сучка?
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94
cana61s Час назад
Она просто в такой кондиции находится, что ей пофиг, с какой дырки кровь потечет
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евгений Час назад
Хорошо что [мат] не додумалась показать
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12k
Роберт Шекли евгений Час назад
Поразительно, но все поняли, что вы хотели сказать
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