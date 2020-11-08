Хамелеон несколько дней просидел на линии электропередач

Служба спасения животных в американском штате Пенсильвания провела операцию по спасению хамелеона, который три дня просидел на одном месте на линии электропередач.
Скорее всего, экзотическая ящерица, которая в дикой природе обитает только в Африке, сбежала у кого-то из дома или зоомагазина. Ее хозяин пока не объявился.
Животное было так напугано, что сидело на одном месте не двигаясь. Сказались и низкие температуры: в Пенсильвании для этих любительниц жары уже холодно.
Спасатели посоветовались с электриком и решили применить длинный сачок на деревянной ручке. Ящерица отказывалась слезать, но в конце концов ее смогли оторвать от провода и спустить на землю.
Спасатели посоветовались с электриком и решили применить длинный сачок на деревянной ручке. Ящерица отказывалась слезать, но в конце концов ее смогли оторвать от провода и спустить на землю.
Животное передали зоозащитникам в Peninsula Humane Society и SPCA. Если хозяин так и не отыщется, хамелеону подыщут новый дом.
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