Хамелеон несколько дней просидел на линии электропередач

Животное было так напугано, что сидело на одном месте не двигаясь. Сказались и низкие температуры: в Пенсильвании для этих любительниц жары уже холодно.



Спасатели посоветовались с электриком и решили применить длинный сачок на деревянной ручке. Ящерица отказывалась слезать, но в конце концов ее смогли оторвать от провода и спустить на землю.