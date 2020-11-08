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Хамелеон несколько дней просидел на линии электропередач

Хамелеон несколько дней просидел на линии электропередач (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 10:09
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   спасение   фото   хамелеон   ящерица   
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Служба спасения животных в американском штате Пенсильвания провела операцию по спасению хамелеона, который три дня просидел на одном месте на линии электропередач.

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Метки: в мире   видео   животные   спасение   фото   хамелеон   ящерица   
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Кыся Час назад
Да как бы хамелеоны нифига не бегуны. Они на то и хамелеоны, чтоб маскироваться, а не бегать. Зверюга тупо сидела и насекомых жрала, они и в природе так сидят.
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