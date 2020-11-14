Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии

Кошка, прожившая в соборе 12 лет, покинула этот мир, и церковь устроила ей поминальную службу.
По словам настоятеля собора Эндрю Нанна (Andrew Nunn), Дуркинс Магнификэт (Doorkins Magnificat) стала жизненно важной частью церковного сообщества, завоевав сердца как духовенства, так и посетителей, сделав «это место более мягким, нежным и доступным для тысяч». Как-то она даже встречалась с самой королевой, или, скорее, королева встретила её, когда животное уснуло на любимом месте её величества.
Но, к сожалению, 30 сентября Дуркинс Магнификэт скончалась. Чтобы почтить память любимого животного из семейства кошачьих, представители Саутваркского собора провели поминальную службу и похоронил Дуркинс на кладбище. В трогательном некрологе настоятель собора поблагодарил Бога за то, что он послал им такого спутника из своих творений. И теперь когда-то заблудившегося котёнка многим будет не хватать.
Но, к сожалению, 30 сентября Дуркинс Магнификэт скончалась. Чтобы почтить память любимого животного из семейства кошачьих, представители Саутваркского собора провели поминальную службу и похоронил Дуркинс на кладбище. В трогательном некрологе настоятель собора поблагодарил Бога за то, что он послал им такого спутника из своих творений. И теперь когда-то заблудившегося котёнка многим будет не хватать.
Когда-то Дуркинс Магнификэт была бездомной кошкой, которая холодным зимним днём в 2008 году нашла любящий дом в Саутваркском соборе.
Кошка стала жизненно важной частью церковной общины, завоевав сердца как духовенства, так и прихожан.
В 2017 году у Дуркинс начались серьёзные проблемы со здоровьем, а 30 сентября этого года красивая девочка перенесла инсульт, после чего скончалась.
В соборе прошла поминальная служба по Дуркинс Магнификэт, которая транслировалась в прямом эфире и была просмотрена более 23 тысяч раз.
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