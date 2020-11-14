Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии

По словам настоятеля собора Эндрю Нанна (Andrew Nunn), Дуркинс Магнификэт (Doorkins Magnificat) стала жизненно важной частью церковного сообщества, завоевав сердца как духовенства, так и посетителей, сделав «это место более мягким, нежным и доступным для тысяч». Как-то она даже встречалась с самой королевой, или, скорее, королева встретила её, когда животное уснуло на любимом месте её величества.



Но, к сожалению, 30 сентября Дуркинс Магнификэт скончалась. Чтобы почтить память любимого животного из семейства кошачьих, представители Саутваркского собора провели поминальную службу и похоронил Дуркинс на кладбище. В трогательном некрологе настоятель собора поблагодарил Бога за то, что он послал им такого спутника из своих творений. И теперь когда-то заблудившегося котёнка многим будет не хватать.