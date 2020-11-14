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Сообщество Без кота и жизнь не та 706 постов • 332 подписчика подписаться
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Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии

Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 09:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   жизнь   кошка   смерть   фото   церковь   
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Кошка, прожившая в соборе 12 лет, покинула этот мир, и церковь устроила ей поминальную службу.

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Метки: в мире   видео   животные   жизнь   кошка   смерть   фото   церковь   
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