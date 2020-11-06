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Стремительный бросок гиены в попытке добыть&nbsp;трубкозуба попал на&nbsp;видео

Стремительный бросок гиены в попытке добыть трубкозуба попал на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 23:12
Сообщество : Животные
Метки: африка   видео   гиена   животные   охота   погоня   спасение   трубкозуб   
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В южноафриканском национальном парке Крюгера наблюдатели сумели заснять яростную погоню бурой гиены за трубкозубом, которого также называют «аард-варк», что означает земляная свинья.

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Метки: африка   видео   гиена   животные   охота   погоня   спасение   трубкозуб   
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13  комментариев
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11k
Алекс 11 часов назад
моя бывшая так целоваться лезла...

моя бывшая так целоваться лезла...
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273
евгений 21 минуту назад
trubkozub lives matter
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1k
Kozlodoev Полчаса назад
Меня другое улыбает. Прикиньте, если бы трубкозуб был вымершим ископаемым животным, и его бы изобразили именно таким, какой он есть, фишкяне бы сказали,что художник обдолбался )))
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2k
Арт Час назад
Очередная свинья нае*ала вонючую псину)
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659
Роман 2 часа назад
не гиена, а гиеновидная собака
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1k
Kozlodoev Роман Полчаса назад
Нет, это именно бурая гиена... погуглите.
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13k
vikklu 7 часов назад
Сначала подумал, таки догнала она его, ан нет, это он в нору нырял. Не судьба, однако.
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1k
superfox47 8 часов назад
соси х&^ гиена е394ая
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3k
DNK 9 часов назад
Ну нормалек трубкозуб бегает...
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22k
Григорий 10 часов назад
- Ты за пёсиков? Тогда я на зайца.
- Ты за пёсиков? Тогда я на зайца.
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4k
panama 11 часов назад
Можно я оператору ё.ну?
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91k
Редька с хреном Автор поста panama 11 часов назад
Низяяяя!!!
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468
g789 panama 10 часов назад
Не надо! Съёмки на максимальном зуме вполне могут быть такими дрожащими.
Всё самое главное он снял предельно чётко.
Есть дофига видео, где оператор за секунду до основного события начинает куда-то бежать, опустив камеру, и вместо ключевого момента у него снято небо/земля/его ноги/прочее дерьмо.
Вот им стоит ё.нуть
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