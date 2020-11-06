На кадрах заметно, как гиена крадётся в сторону трубкозуба, а затем резко ускоряется в направлении добычи. Свинья вовремя замечает приближение хищника и пытается спастись бегством. В результате после серии кульбитов ей удаётся оторваться от погони в земляной норе и так избежать гибели. Авторы сюжета какое-то время продолжали наблюдать за норой, в надежде снова увидеть трубкозуба, но животное так и не показалось из укрытия.

«Погоня бурой гиены за трубкозубом — крайне редкое явление, — отмечают очевидцы. — В нашем заказнике мы регулярно встречаем бурых гиен и трубкозубов, но мы никогда не видели, чтобы они как-либо взаимодействовали».