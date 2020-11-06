В южноафриканском национальном парке Крюгера наблюдатели сумели заснять яростную погоню бурой гиены за трубкозубом, которого также называют «аард-варк», что означает земляная свинья.
Редкий сюжет из мира африканской фауны сумели запечатлеть контент-менеджеры для частного заказника Mabula Game Reserve. «Мы приехали к саванне, чтобы взглянуть на легендарное фиговое дерево, которому уже более ста лет, — рассказывают очевидцы. — Там нам по радио сказали, что заметили трубкозуба. Это было прекрасное зрелище — расслабленный трубкозуб бегал по саванне посреди дня. Пока мы любовались трубкозубом, наш гид Эндрю заметил крадущуюся бурую гиену».
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На кадрах заметно, как гиена крадётся в сторону трубкозуба, а затем резко ускоряется в направлении добычи. Свинья вовремя замечает приближение хищника и пытается спастись бегством. В результате после серии кульбитов ей удаётся оторваться от погони в земляной норе и так избежать гибели. Авторы сюжета какое-то время продолжали наблюдать за норой, в надежде снова увидеть трубкозуба, но животное так и не показалось из укрытия.
«Погоня бурой гиены за трубкозубом — крайне редкое явление, — отмечают очевидцы. — В нашем заказнике мы регулярно встречаем бурых гиен и трубкозубов, но мы никогда не видели, чтобы они как-либо взаимодействовали».
Бурая гиена — Животное, рацион которого состоит преимущественно из падали. Отличается от пятнистой гиены меньшим ростом, и довольно длинной грубой гривой бурого цвета. Ареал обитания Южная Африка.
Трубкозуб, или земляная свинья, — млекопитающее, напоминающее свинью с удлинённой мордой, кроличьими ушами и мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Трубкозубы весят около 50-70 килограммов. Они проявляют активность только ночью. Днём земляные свиньи иногда выходят из нор, чтобы погреться на солнце.
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Всё самое главное он снял предельно чётко.
Есть дофига видео, где оператор за секунду до основного события начинает куда-то бежать, опустив камеру, и вместо ключевого момента у него снято небо/земля/его ноги/прочее дерьмо.
Вот им стоит ё.нуть