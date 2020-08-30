"На лицо ужасная, добрая внутри": морская игуана

Животное мирно и немного неуклюже плавало рядом с дайвером и ничего плохого не делало, но пользователей соцсетей ролик напугал.
Это фото покорило любителей разного рода жути
Пользователи сайта Reddit узнали, как выглядит морская игуана, и уже ждут восстания Годзиллы. Ведь это животное — точная копия чудовища из фильма, правда, в уменьшенном масштабе. Но это не помешало обитательнице океанских глубин надолго отбить у людей желание спать.
Ну, а для тех, кто всегда мечтал посмотреть в глаза Годзилле, но никак не мог этого сделать, есть хорошие новости
Несмотря на свой угрожающий вид, морским игуанам нужно серьёзно мутировать, чтобы стать настоящими Годзиллами, ведь длина этих животных — полтора метра. А для людей они не очень опасны, потому что предпочитают водоросли человеческому мясу.
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