"На лицо ужасная, добрая внутри": морская игуана

Несмотря на свой угрожающий вид, морским игуанам нужно серьёзно мутировать, чтобы стать настоящими Годзиллами, ведь длина этих животных — полтора метра. А для людей они не очень опасны, потому что предпочитают водоросли человеческому мясу.