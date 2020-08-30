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"На лицо ужасная, добрая внутри": морская игуана

"На лицо ужасная, добрая внутри": морская игуана (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2020 09:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   игуана   красота   морская игуана   под водой   природа   фото   
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Животное мирно и немного неуклюже плавало рядом с дайвером и ничего плохого не делало, но пользователей соцсетей ролик напугал.

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Метки: видео   животные   игуана   красота   морская игуана   под водой   природа   фото   
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