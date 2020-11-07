Милота дня: малыш выдры кушает кубики льда

Очаровательный четырехмесячный самец морской выдры по кличке Джоуи (Joey) обнаружил для себя кубики льда. Он так увлекся их поеданием, что умилил всех вокруг себя. Оказалось, что грызть кубики не просто весело, но еще и полезло для зубов Джоуи.
Малыша выдры по кличке Джоуи (Joey) нашли в полном одиночестве на берегу Кайуквота, Канада. Его мама погибла, и почти новорожденный малыш остался совсем один на произвол судьбы. Он не знал, куда идти, но его вовремя заметили добрые люди. Его передали в центр спасения морских животных Ocean Wise.
Затем Джоуи взяли на передержку, где у него началась новая жизнь. Сейчас он растет рядом с заботливыми людьми, которые любят его всей душой. Недавно сотрудники центра засняли, как Джоуи поедал кубики льда. По словам специалистов, это не только веселое занятие для выдры, но и полезное для зубов животного. Но все же, много льда Джоуи есть не разрешают.
Вот как мило Джоуи кушает кубики льда
Здесь на Джоуи можно взглянуть в прямом эфире:
За Джоуи ухаживают в первые дни в центре спасения
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