Милота дня: малыш выдры кушает кубики льда

Затем Джоуи взяли на передержку, где у него началась новая жизнь. Сейчас он растет рядом с заботливыми людьми, которые любят его всей душой. Недавно сотрудники центра засняли, как Джоуи поедал кубики льда. По словам специалистов, это не только веселое занятие для выдры, но и полезное для зубов животного. Но все же, много льда Джоуи есть не разрешают.