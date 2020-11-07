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Милота дня: малыш выдры кушает кубики льда

Милота дня: малыш выдры кушает кубики льда (3 фото + 3 видео)

Автор:
07 ноября 2020 09:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   выдра   выдры   дикая природа   животные   звери   смешные животные   фото   
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Очаровательный четырехмесячный самец морской выдры по кличке Джоуи (Joey) обнаружил для себя кубики льда. Он так увлекся их поеданием, что умилил всех вокруг себя. Оказалось, что грызть кубики не просто весело, но еще и полезло для зубов Джоуи.

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Метки: видео   выдра   выдры   дикая природа   животные   звери   смешные животные   фото   
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