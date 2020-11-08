Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске

Черно-белый кот по кличке Панда жил у супружеской пары по фамилии Клевенджер в округе Терстон недалеко от Сиэтла. Однажды он вышел погулять и не вернулся. Супруги потратили больше недели на его поиски: проверили окрестности и разместили десятки объявлений в Сети.



Внезапно Клевенджеры узнали своего питомца на фото в одной из групп на тему потерянных животных. Как оказалось, Панда находился в более чем 4 тысячах километров от дома. Его обнаружили в строительном магазине города Кенай на Аляске.