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Сообщество Без кота и жизнь не та 702 поста • 332 подписчика подписаться
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Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске

Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 09:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: аляска   видео   добро   животные   кот   милота   фото   хорошие новости   
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Кот из американского штата Вашингтон сбежал из дома и проехал больше 4 тысяч километров, оказавшись в итоге на Аляске.

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Метки: аляска   видео   добро   животные   кот   милота   фото   хорошие новости   
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3  комментария
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1k
newegg 59 минут назад
Странно. В США практически все домашние коты ходят с ошейниками, на которых есть координаты хозяев. Многие с вшитыми чипами.
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31k
Элек Мек Час назад
Идите в жопу,всё равно свалю от вас.
Идите в жопу,всё равно свалю от вас.
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6k
kaboza 2 часа назад
Котя Аляску хотел посмотреть...не удалось.
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