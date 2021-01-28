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Происхождение слова «капитан»

Происхождение слова «капитан» (3 фото)

Автор:
28 января 2021 11:28
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: глава   капитан   почемучка   представитель   происхождение   слово   смысл   шкипер   
1399
3

Улыбка действительно флаг корабля, а смелость – важное условие успешного покорения морей. А вот почему капитана назвали капитаном, а не использовали для обозначения командира корабля какое-то другое слово?

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Метки: глава   капитан   почемучка   представитель   происхождение   слово   смысл   шкипер   
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49k
stabskapitan Час назад
Гетман (Headman англосаксов и скандинавов, нем. Hauptmann, чеш. hejtman, польск. hetman, укр. гетьман, рум. hatman) историческое звание командующего армией в Чехии времён таборитов, в Речи Посполитой, Войске Запорожском (Украине) и Молдавском княжестве.
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13k
Габит Калыков 17 минут назад
А меня интересует, почему должность называют "капитан дальнего плавания" при том, что моряки не плавают, а ходят.
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484
g789 48 минут назад
Добавлю 5 копеек. За рубежом ещё есть титулы. Нам ближе перевод "почётное звание".
Если человек достиг чего-то значительного, к нему всегда будут обращаться уже не мистер, а
Граф, Маркиз, Профессор, Адвокат, Полковник и т.д. и т.п.
Так вот "капитан", тоже титул. Стал капитаном корабля - приятный плюсик к ЧСВ.
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27k
a.fey Час назад
В англицком языке что на аэроплане, что на корабле, что на военном, что на гражданском, только капитан. Командиров у них нету.
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3k
кто? кусто! ;-) 2 часа назад
Hitler caput!
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