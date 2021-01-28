В судовой роли – основном судовом документе, где представлена информация о численности и составе экипажа, первым значится капитан. Это слово было образовано от латинского caput – глава, голова. Но в современных СМИ встречаются разночтения касаемо этого слова. Казалось бы, капитан – главный, руководитель. И точка. Однако до начала времени великих географических открытий должности, которая объединяла бы в себе полномочия по представительству судовладельца и функции главного судоводителя, не существовало.

В эпоху Средневековья владельца судна и команды, состоящей из рабов-гребцов, называли навьеро или навклир. Голландцы и немцы называли его шкипером. При наличии разрешения на захват вражеских торговых судов, выданного властями, такой человек именовался корсаром. Лицо, наделенное правом вооружать суда и снабжать их припасами, носило название арматора. Термины, образованные от вышеуказанного латинского слова – capo, capitano, capetaneus, capodiscala обозначали командира абордажного отряда, командира артиллерии, наемного судоводителя. То есть о какой-то унификации говорить не приходилось.