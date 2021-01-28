Улыбка действительно флаг корабля, а смелость – важное условие успешного покорения морей. А вот почему капитана назвали капитаном, а не использовали для обозначения командира корабля какое-то другое слово?
В судовой роли – основном судовом документе, где представлена информация о численности и составе экипажа, первым значится капитан. Это слово было образовано от латинского caput – глава, голова. Но в современных СМИ встречаются разночтения касаемо этого слова. Казалось бы, капитан – главный, руководитель. И точка. Однако до начала времени великих географических открытий должности, которая объединяла бы в себе полномочия по представительству судовладельца и функции главного судоводителя, не существовало.
В эпоху Средневековья владельца судна и команды, состоящей из рабов-гребцов, называли навьеро или навклир. Голландцы и немцы называли его шкипером. При наличии разрешения на захват вражеских торговых судов, выданного властями, такой человек именовался корсаром. Лицо, наделенное правом вооружать суда и снабжать их припасами, носило название арматора. Термины, образованные от вышеуказанного латинского слова – capo, capitano, capetaneus, capodiscala обозначали командира абордажного отряда, командира артиллерии, наемного судоводителя. То есть о какой-то унификации говорить не приходилось.
И лишь в Генуе термин capitano использовали для обозначения представителя судовладельца. Этот человек выполнял и полномочия главы экипажа. Поэтому Колумба власти именовали адмиралом, команда называла «пилото», а его земляки – капитаном.
Сын и помощник мореплавателя и купца Джона Кабота Себастьян занимал должность советника по мореплаванию. И в 1518 году реформировал английское морское ведомство, приведя к общему знаменателю классические генуэзские традиции и английскую действительность. В соответствии с обновленным уставом, возглавлять экипаж должен был капитан. Он также являлся представителем властей, судовладельца и выполнял обязанности главного «пилота» – штурмана (кормчего). Спустя 6 лет он провел аналогичную реформу в Испании. И так по миру постепенно распространилось слово, обозначающее капитана.
В нашем языке термин появился благодаря польским наемникам. Впервые это произошло в 1615 году. Поляки использовали слово для обозначения главы артиллерии. При Петре слово ввели в армии и на флоте. Когда именно слово «капитан» стало использоваться для обозначения главы экипажа, доподлинно неизвестно. Подтвержденный факт: в азовском походе 1695 года для обозначения хозяина судна использовалось слово «капетаний».
Начиная с 1768 года, были закреплены судоводительские титулы гражданского флота: боцман, штурман, шкипер. В реальности же дело обстояло несколько иначе: на Каспийском и Черном море главный на корабле именовался экипаж. На Севере использовалось слово кормчий либо шкипер. А на Балтике последнее слово уже в официальном порядке было заменено на капитана под влиянием английского captain.
Капитан на судне – это ключевая фигура. Что объясняет происхождение множества производных от этого слова, прозвищ. Одно из них – мастер, подчеркивающее профессионализм специалиста. Выражение «кэп» – показатель человека с ленцой, который довольно пренебрежительно относится к родному языку. Бразильский писатель Жоржи Амаду использовал для описания «капитана», не способного сделать ни шагу без старшего помощника, слово «директор». Командиром нередко величают капитана с замашками самодура. В прессе довольно часто встречается бессмысленнее выражение – капитан корабля. Им командует командир, а капитан (caput, capo) возглавляет экипаж.
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Если человек достиг чего-то значительного, к нему всегда будут обращаться уже не мистер, а
Граф, Маркиз, Профессор, Адвокат, Полковник и т.д. и т.п.
Так вот "капитан", тоже титул. Стал капитаном корабля - приятный плюсик к ЧСВ.