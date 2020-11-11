Руководство компании «Научно-производственное объединение спецматериалов» (НПО Спецматериалов) заподозрили в крупном мошенничестве. Руководство компании представило комиссии МВД образец защитного шлема «Колпак-1» модели «К-1СБ» под видом собственной разработки. К шлему прилагалась вся техническая документация. С августа 2017 года по февраль 2020 МВД закупило у компании более 40 тысяч защитных шлемов.

Как выяснилось позже, компания НПО Спецматериалов никогда не имела оборудования для производства шлемов, и на протяжении трёх лет продавали МВД шлемы с AliExpress модели «FBK-208», закупая их в Китае по цене тысяча рублей за штуку. Хитрецы просто клеили на шлем маркировку «Колпак-1».