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Мошенники три года поставляли&nbsp;МВД шлемы с AliExpress под видом российских

Мошенники три года поставляли МВД шлемы с AliExpress под видом российских (3 фото)

Автор:
11 ноября 2020 11:13
Сообщество : Истории
Метки: алиэкспрес   интересное   китай   мвд   полиция   фото   шлем   
5632
3

Стало известно о крупной афере с поставками шлемов для МВД. Под видом российских шлемов «Колпак-1» компания на протяжении трёх лет втюхивала МВД китайские шлемы, которые закупала в Китае по цене тысяча рублей за штуку.

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Метки: алиэкспрес   интересное   китай   мвд   полиция   фото   шлем   
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16k
голландец 3 часа назад
стоимость «Колпак-1» на сайте 11 400р.
покупали у китайцев по 1200р.
продали всего 40 000 шлемов.
разница 408 миллиона. руб.
почему ущерб 48 млн, где остальные 360 лямов?
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2k
Leo 11 минут назад
Мошенники три года поставляли&nbsp;МВД шлемы с AliExpress под видом российских
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31k
Игорь 13 минут назад
Т.е. в России существует завод АО "НПО Спецматериалов", который эти шлемы выпускает, существует конечный потребитель в лице Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН. Как представители этих ведомст принимали продукцию? То, что они в доле - это скорее всего.
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124
Алексей Гулевич 15 минут назад
48 миллионов???
китай -1 тыс руб, РФ - 11,4 тыс, дельта 10,4 * 40тыс шлемоффф = 416 млн!!!! даже если убрать всю логистику и снизить цену РФ шлема ... явно не 48 млн
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12k
Владислав Грецов 18 минут назад
как там старина Карл Маркс писал о прибыли при капитализме.....золотые слова....
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4k
Bhaal 24 минуты назад
Так вот почему ОМОН стаканчиков боится. Знает, что шлемы китайские
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587
narim 42 минуты назад
Недавно такой же делец минобороны нагрел на радиостанциях! и где он,что с ним? поняли и простили!
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1k
Can 44 минуты назад
не, ну хорошо поработали активные менеджеры. денег для предприятия подняли на ровном месте. а ОМОНу особо шлемы и не нужны за ненадобностью что либо защищать.
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608
sam 45 минут назад
Чет я не догнал. Нпо в начале предоставила в виде образца своей разработки китайский шлем. То есть собственной разработки у них не было. А далее в этой же статье сравнивают российскую разработку с китайским шлемом. Штааа???
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16
маленький вовочка 49 минут назад
русский бизнес
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1k
RaiJu 51 минуту назад
Ну Тимати скоро будет одежду китайскую с алиэкспресса министерству обороны поставлять. :)
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12k
Роберт Шекли 55 минут назад
11400 р - это розничная цена, а не оптовая. Не надо перемножать напрямую
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5k
Игорь 55 минут назад
говн накидано знатно, а попробуйте найти на али или ебее шлем с такой маркировкой. я не нашел и похожие тактические шлемы стоят поболее 1000
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9k
котегRUS Час назад
а сегодня вообще, шлемы со скидкой...
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341
Остап Ива́нович. Час назад
Фамилию кто отвечал за закупки?..
Фамилию кто отвечал за закупки?..
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880
Гарри Слепнер Час назад
Теперь я понял, почему они брошенного стаканчика боятся. Это ж какой стресс, когда знаешь, что на голове у тебя скорлупка, а в тебя летит на первый взгляд невесть что?
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6k
dikijjim Час назад
китайский чет по цене даже красивее,тогда почему наш в 10 раз дороже?
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1k
Михаил dikijjim 15 минут назад
Так надо.
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758
Олег Час назад
Ну, в России честных людей не бывает. Каждый хотя бы гвоздик или ручку с работы спёр.
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1k
Brataxe Час назад
Ну вот новость. И что? Покудахтали в комментах на развлекательном сайте и через неделю забыли, потому что новая новость, в стиле звезда футбола подзюбил.
Где уголовные дела? Где посадки? Где конфискация имущества у участников аферы и их родни? Где тотальная проверка военной приемки заказчика и поставщика?
Военная приемка 3 года не заходила на производство? Заходила. Только не с проверкой, а за своей долей.
40000 шлемов х 11400 рублей по цене с сайта = 456 000 000 рублей. Такой контракт и никто не пришел с проверкой есть ли мощность у завода? Хотя может и проверяли, но поверили на слово, ну тогда за халатность привлечь.
Далее.
"При этом, основными заказчиками продукции АО "НПО Спецматериалов" являются Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Центробанк и другие государственные инфраструктуры, сообщает ТАСС."
Не знаю как центробанк, но Минобороны, МВД и прочие не являются коммерческими предприятиями, а значит деньги получают из бюджета. Так вот все эти 456 миллионов украли у народа, у детей, у пенсионеров, у людей ждущих квоту на операцию.
Давайте считать не в рублях или иной валюте, а в чем-нибудь более материальном.
Вот сайт госзакупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300000120002323&backUrl=7b341e09-53b2-48a3-92a8-061d6ace87fehttps://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300000120002323&backUrl=7b341e09-53b2-48a3-92a8-061d6ace87fe#
Строительство детского садика. 262 миллиона рублей. Это почти 2 садика. Где-то увидел что примерно стоимость на 1 ребенка 1 млн рублей. То есть стоимость строительства на 100 мест = 100 млн рублей. Пусть даже по 2 млн на место. То есть садик на 130 детей. Или около 200 детей не смогут попасть в садик.
Давно по первому каналу показывали как собирают деньги и помогают взрослым и детям с операциями на эти деньги. Собирали девочке, нужен был 1 миллион, собрали 10 миллионов, смогли помочь ещё девятерым. Пусть даже по 10 миллионов 1 операция. Получается 456000000/10000000=45,6. Почти 46 людей, в том числе детей не смогли получить денежную помощь и умерли, либо остались инвалидами.
Так что это не просто мошенники, это враги государства и самые настоящие террористы. Конечно если считать государством простой народ, а не элиту во власти.
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6k
dikijjim Brataxe Час назад
я знаю,как минимум двух ревизоров,по крупным поставкам,которые ящиками дорогущий вискарь пьют х-ли ты хочешь.
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6k
dikijjim Brataxe Час назад
один из них строительством стадионов заведовал как в столицах так и в Сочи.на лево шли сотни грузовиков.
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1k
Юлия Фоксина Brataxe 50 минут назад
Открою Вам секрет, но у нас много чего китайского продается под российским товарным знаком. Импортозамещение в моде сейчас, да и обмана как такового тут нет, поставщик дал минимальную цену поэтому выиграл конкурс, если заявленные характеристики шлем выдерживает, то в чем обман?
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6k
Computermann 2 часа назад
Нестыковочка выходит: "закупая их в Китае по цене тысяча рублей за штуку.." Продано "МВД ... более 40 тысяч защитных шлемов.". Пусть 40. Ущерб 48 лямов. Значит продавали по макс. 1200 р., 8 лямов в карман. Судя по сайту, должно быть 11500*40тыс=460 лямов. Закупка 40л, навар 420л выходит. Чёт тут не то с цифрами... )))
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163
Евгений Суслов 2 часа назад
Сорок восемь миллионов(48 000 000), кто-то считать не умеет ? Или правду скрывают?
Сорок восемь миллионов(48 000 000), кто-то считать не умеет ? Или правду скрывают?
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6k
dikijjim Евгений Суслов Час назад
356 млн чистая прибыль, хороший бизнес я считаю.
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1k
pipezzz Евгений Суслов Полчаса назад
Ну на самом деле не так то просто посчитать. Товар который в китае стоит 1000р. легко доехав до России может стать 5000р. в себестоимости. Товарная партия, тут бесплатной доставки и льготной таможни не будет. А у нас на таможне есть интересная особенность по расчету размера пошлины. Если в справочнике нет конкретного товара, то берется цена максимально близкого к нему. А тут уж в зависимости от мохнатости лапы))). Могут принять за наиболее близкий аналог как раз отечественный шлем стоимостью 11 400р. И таможенная пошлина будет рассчитываться не с 40 млн.р., а с 456 млн.р. А на твои бумаги в которых прописана цена 1000р. за шт. таможенникам насрать! А может и наоборот, если им хорошо занесли, то наиболее близким аналогом может стать к примеру детский горшок за 100р.)))
Так что простая математика тут не пляшет!
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