Стало известно о крупной афере с поставками шлемов для МВД. Под видом российских шлемов «Колпак-1» компания на протяжении трёх лет втюхивала МВД китайские шлемы, которые закупала в Китае по цене тысяча рублей за штуку.
Руководство компании «Научно-производственное объединение спецматериалов» (НПО Спецматериалов) заподозрили в крупном мошенничестве. Руководство компании представило комиссии МВД образец защитного шлема «Колпак-1» модели «К-1СБ» под видом собственной разработки. К шлему прилагалась вся техническая документация. С августа 2017 года по февраль 2020 МВД закупило у компании более 40 тысяч защитных шлемов.
Как выяснилось позже, компания НПО Спецматериалов никогда не имела оборудования для производства шлемов, и на протяжении трёх лет продавали МВД шлемы с AliExpress модели «FBK-208», закупая их в Китае по цене тысяча рублей за штуку. Хитрецы просто клеили на шлем маркировку «Колпак-1».
В правоохранительных органах сообщили, что ущерб от действий мошенников составил 48 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и халатности. При этом, основными заказчиками продукции АО "НПО Спецматериалов" являются Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Центробанк и другие государственные инфраструктуры, сообщает ТАСС.
В принципе с первого взгляда шлемы похожи друга на друга, но если присмотреться, различия конечно же есть. Ну и цена российского шлема значительно выше, чем китайского.
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покупали у китайцев по 1200р.
продали всего 40 000 шлемов.
разница 408 миллиона. руб.
почему ущерб 48 млн, где остальные 360 лямов?
китай -1 тыс руб, РФ - 11,4 тыс, дельта 10,4 * 40тыс шлемоффф = 416 млн!!!! даже если убрать всю логистику и снизить цену РФ шлема ... явно не 48 млн
Где уголовные дела? Где посадки? Где конфискация имущества у участников аферы и их родни? Где тотальная проверка военной приемки заказчика и поставщика?
Военная приемка 3 года не заходила на производство? Заходила. Только не с проверкой, а за своей долей.
40000 шлемов х 11400 рублей по цене с сайта = 456 000 000 рублей. Такой контракт и никто не пришел с проверкой есть ли мощность у завода? Хотя может и проверяли, но поверили на слово, ну тогда за халатность привлечь.
Далее.
"При этом, основными заказчиками продукции АО "НПО Спецматериалов" являются Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Центробанк и другие государственные инфраструктуры, сообщает ТАСС."
Не знаю как центробанк, но Минобороны, МВД и прочие не являются коммерческими предприятиями, а значит деньги получают из бюджета. Так вот все эти 456 миллионов украли у народа, у детей, у пенсионеров, у людей ждущих квоту на операцию.
Давайте считать не в рублях или иной валюте, а в чем-нибудь более материальном.
Вот сайт госзакупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300000120002323&backUrl=7b341e09-53b2-48a3-92a8-061d6ace87fehttps://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300000120002323&backUrl=7b341e09-53b2-48a3-92a8-061d6ace87fe#
Строительство детского садика. 262 миллиона рублей. Это почти 2 садика. Где-то увидел что примерно стоимость на 1 ребенка 1 млн рублей. То есть стоимость строительства на 100 мест = 100 млн рублей. Пусть даже по 2 млн на место. То есть садик на 130 детей. Или около 200 детей не смогут попасть в садик.
Давно по первому каналу показывали как собирают деньги и помогают взрослым и детям с операциями на эти деньги. Собирали девочке, нужен был 1 миллион, собрали 10 миллионов, смогли помочь ещё девятерым. Пусть даже по 10 миллионов 1 операция. Получается 456000000/10000000=45,6. Почти 46 людей, в том числе детей не смогли получить денежную помощь и умерли, либо остались инвалидами.
Так что это не просто мошенники, это враги государства и самые настоящие террористы. Конечно если считать государством простой народ, а не элиту во власти.
Так что простая математика тут не пляшет!