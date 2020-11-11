Мужчина воспользовался затуманенным сознанием попутчицы и сел в тюрьму на два года

В 2018 году 22-летняя девушка села в самолёт авиакомпании Norwegian Air, который совершал 10-часовой рейс из Лондона в Сиэтл.
Уже на борту девушка выпила лекарства: предписанное ей успокоительное и таблетку от укачивания.
Она собралась проспать весь долгий полёт, но в какой-то момент почувствовала, что к ней подсел мужчина. По её словам, после приёма лекарств её сознание было замутнено, женщина не могла бодрствовать и постоянно засыпала. Но её будили прикосновения мужчины (потом это окажется 43-летний Бабк Резапур). Он трогал её бёдра, залезал в бюстгальтер, а также вкладывал в руку одурманенной девушки свои гениталии. Чтобы другие пассажиры не увидели эти действия – Бабк прикрыл тела куртками.
К концу полёта девушка начала приходить в себя и смогла уйти от извращенца. Около туалета плачущую девушку обнаружили бортпроводницы. Как только самолёт сел в аэропорту – полиция уже встречала Бабка Резапура.
Она собралась проспать весь долгий полёт, но в какой-то момент почувствовала, что к ней подсел мужчина. По её словам, после приёма лекарств её сознание было замутнено, женщина не могла бодрствовать и постоянно засыпала. Но её будили прикосновения мужчины (потом это окажется 43-летний Бабк Резапур). Он трогал её бёдра, залезал в бюстгальтер, а также вкладывал в руку одурманенной девушки свои гениталии. Чтобы другие пассажиры не увидели эти действия – Бабк прикрыл тела куртками.
К концу полёта девушка начала приходить в себя и смогла уйти от извращенца. Около туалета плачущую девушку обнаружили бортпроводницы. Как только самолёт сел в аэропорту – полиция уже встречала Бабка Резапура.
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Суд состоялся только на прошлой неделе – 6 ноября. Прокурор продемонстрировал присяжным документы о том, что в 2012 году Резапур был осуждён за проституцию, а за полгода до инцидента в самолёте, отель в Северной Каролине внёс мужчину в чёрный список клиентов из-за приставания к уборщице.
"Это не были единичные случаи. Их можно достоверно истолковать как продолжающееся поведение, отражающее непрекращающуюся тягу к сексуальному насилию над незнакомцами", – сказал прокурор.
Хоть мужчина и настаивал на своей невиновности – экспертиза нашла ДНК обвиняемого на нижнем белье жертвы.
Присяжные признали мужчину виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. А после отбывания срока он должен будет зарегистрироваться в специальной базе, как сексуальный преступник.
"Это не были единичные случаи. Их можно достоверно истолковать как продолжающееся поведение, отражающее непрекращающуюся тягу к сексуальному насилию над незнакомцами", – сказал прокурор.
Хоть мужчина и настаивал на своей невиновности – экспертиза нашла ДНК обвиняемого на нижнем белье жертвы.
Присяжные признали мужчину виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. А после отбывания срока он должен будет зарегистрироваться в специальной базе, как сексуальный преступник.
"Это террористы!": мужчину сняли с авиарейса за дебош на борту
Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош. Мужчина кричал, что рядом с ним находятся террористы и требовал позвать командира.
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