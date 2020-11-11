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Мужчина воспользовался затуманенным сознанием попутчицы и сел в тюрьму на два года

Мужчина воспользовался затуманенным сознанием попутчицы и сел в тюрьму на два года (3 фото)

Автор:
11 ноября 2020 15:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: извращенец   лондон   полиция   самолёт   сиэтл   сон   
2846
3
В 2018 году 22-летняя девушка села в самолёт авиакомпании Norwegian Air, который совершал 10-часовой рейс из Лондона в Сиэтл.
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Метки: извращенец   лондон   полиция   самолёт   сиэтл   сон   
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15  комментариев
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Мужчина воспользовался затуманенным сознанием попутчицы и сел в тюрьму на два года
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11k
Максим 16 минут назад
пи,здежь какой то/ зачем норвегиан летать из лондона? да и на картинки боинг 737
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Лучше дрочить,как Дзюба ..........точно в тюрьму не посадят
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273
Alex Zx Полчаса назад
а мораль сей басни такова, что видео происходящего суду не требуется чтоб человека обвинить и посадить. То есть любая шмара может обвинить любого человека в сексуальных домогательствах и его посадят. Всё что ей для этого нужно - придумать историю и при этом горько плакать. Любого! тебя и меня тоже! В плохом настроении например будет, ну или просто скучно ей, а этот козёл тут расселся. Вот такой вот звиздец товарищи!
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6k
Агент Безопасной Национальности Alex Zx 5 минут назад
Дай-ка я попробую угадать с трех раз, кто тебя минусует...
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948
Руслан Новак 49 минут назад
Это что ж она такое вдула что находилась в бессознательном состоянии? Лично я от таблетки снотворного сознания не теряю. Спать хочется, но не настолько что в себе придти не можешь. Походу кто-то где-то призвиздел.
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8k
Голос Вселенной Руслан Новак 43 минуты назад
А мне из содержания статьи показалось, что вдула не она, а ей....
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13k
vikklu Час назад
Маловато дали.
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5k
Дмитрий Час назад
Прикол в том что он сутенер бывший)) Шмару по всем признакам выстегнул. Бабосы предложил и присунул ей в кулачек во время полета. Последняя, не пальцем в рот тыканная, решила срубить по взрослому, так чтобы на месяц хоть хватило, на "лекарства", запросила в 5 раз больше, иначе - будет бо-бо. Сутик попробовал спрыгнуть с кукана но не правильно расценил крепость своих позиций с юридической точки зрения и в итоге влетел на двушку. Вот и весь хрен до копейки. Потому что поверить в историю бессознательной мадмуазель, к которой неожиданно подсел пассажир и трогал ее за "тут" и "там" так чтобы она это понимала но не могла отморозиться, верится намного больше с трудом чем в мою версию.
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44k
Albert GER Час назад
вот шо значит не поцеловать не прощанье
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