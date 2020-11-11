Мужчина воспользовался затуманенным сознанием попутчицы и сел в тюрьму на два года

Уже на борту девушка выпила лекарства: предписанное ей успокоительное и таблетку от укачивания.



Она собралась проспать весь долгий полёт, но в какой-то момент почувствовала, что к ней подсел мужчина. По её словам, после приёма лекарств её сознание было замутнено, женщина не могла бодрствовать и постоянно засыпала. Но её будили прикосновения мужчины (потом это окажется 43-летний Бабк Резапур). Он трогал её бёдра, залезал в бюстгальтер, а также вкладывал в руку одурманенной девушки свои гениталии. Чтобы другие пассажиры не увидели эти действия – Бабк прикрыл тела куртками.



К концу полёта девушка начала приходить в себя и смогла уйти от извращенца. Около туалета плачущую девушку обнаружили бортпроводницы. Как только самолёт сел в аэропорту – полиция уже встречала Бабка Резапура.