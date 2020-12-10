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"Что важнее: права женщин или ислам?": канадская активистка потроллила участниц женского марша

"Что важнее: права женщин или ислам?": канадская активистка потроллила участниц женского марша (6 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2020 14:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   женский марш   ислам   канада   политика   права женщин   феминизм   
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Лорен Саузерн спровоцировала нешуточный взрыв мозга феминисток, которые не знали как реагировать на провокационный вопрос.

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Метки: видео   женский марш   ислам   канада   политика   права женщин   феминизм   
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4k
SSD Час назад
Что важнее: права женщин или ислам? (с)

Что важнее: права женщин или ислам? (с)
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1k
Kariya 9 минут назад
Это конечно Канада, но мне казалось, что после 11.09 на Западе к исламу отношение довольно однозначное. Или забыли уже?
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2k
Варяг оглы Чиуауа Полчаса назад
"Что важнее: права женщин или ислам?": канадская активистка потроллила участниц женского марша
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25k
Антон Полчаса назад
Вся эта пздобратия - гомики, фемки, веганы, трансы, блмки, разнополые - существуют только как тормоз и отвлечение против объединения населения против 1 процента эксплуататоров всего мира. Что бы быдло не задумалось, а почему с каждым разом становится всё хуже и хуже? А когда додумалось, не смогло объединиться и смести всю шушеру у власти.
Избавиться от них поможет только война на собственной территории (в данном случае США) или революция. Первое реальней.
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9k
KOSTELLO Полчаса назад
в ступор от невозможности толерантно ответить на этот вопрос.

В наше время эта проблема очень большая, для жителей зарубежья.
Надо отвечать не честно, а толерантно
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4k
Majul 39 минут назад
Тупые истерички.
Знаний ноль, только вопли.
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4k
Ya 49 минут назад
Любое стадо управляется заинтересованными лицами, и речевки могут быть разные. Сейчас это феминистки, через пару часов борцы за права негров, ещё через пару они борются за жизнь дождевых червей. А на пространстве СНГ еще борются ПРОТИВ (как в белоруссии и России). И всё это за деньги. А корреспондентка молодец-хорошо напрягла зачатки мозга у стада.
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33k
dima423 51 минуту назад
только одна тетка оказалась не лицемерной (хотя конечно просто возможно в силу своей глупости) и ответила как думает, "конечно важнее права женщин" Ведь по идее они за это и борются, что права женщин должны быть выше чем религиозные догмы и традиции, которые эти самые права ущемляют, и давно уже устарели и потеряли актуальность в современном мире)
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1k
Radugananebe 56 минут назад
Все-таки у многих фемок реально беда с интеллектом. Орать они могут, плакаты носить тоже, а во думать - уже с трудом.
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6k
BenderRodriguez 57 минут назад
Тупой вопрос. Как можно ответить на тупой вопрос? Я бы ей посоветовал почитать немного об исламе, а не следовать стереотипам.
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986
Алексей Заг 58 минут назад
На видео одни страшные Фемки. Они протестуют, потому что их не трахают, так как они страшные.
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19k
Davy Jones Час назад
Сложный выбор для вагиноамериканцев, здесь 3,14здюлита в прилетит откуда не ждёт при любом ответе.
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