"Что важнее: права женщин или ислам?": канадская активистка потроллила участниц женского марша

Лорен Саузерн спровоцировала нешуточный взрыв мозга феминисток, которые не знали как реагировать на провокационный вопрос.
В Канаде прошел очередной женский марш, на котором феминистки в который раз напомнили о себе и заодно попротестовали против изнасилований.
На марше присутствовала канадская активистка Лорен Саузерн, задававшая участницам мероприятия один и тот же неудобный вопрос: Что важнее: права женщин или ислам?"
"Если вы протестуете против изнасилований, то вы должны быть против ислама, ведь в некоторых странах женщину до сих пор могут забить камнями после изнасилования" - объясняла Лорен, и феминистки впадали в ступор от невозможности толерантно ответить на этот вопрос.
Некое замешательство, впрочем, в ряде случаев объяснялось абсолютным невежеством респонденток, уверенных, что побиения камнями и прочие наказания - это всего лишь выдумка журналистов, но не правда.
Некое замешательство, впрочем, в ряде случаев объяснялось абсолютным невежеством респонденток, уверенных, что побиения камнями и прочие наказания - это всего лишь выдумка журналистов, но не правда.
В конце концов феминистки прицепились к полицейским и оператору, заявив, что это женский марш и на нем не должно быть мужчин. Кстати, однажды потребовав прислать женщину-полицейского, фемки нарвались на гениальный ответ стража порядка (смотреть тут).
Видео это прошлогоднее, однако за это время у феминисток ну ничегошеньки не изменилось. Разве что теперь жизни черных феминисток имеют еще большее значение, чем раньше. Черепная коробка этих дам по-прежнему набита речевками и отрыжкой из демократических постулатов, а вот с умением думать и рассуждать у многих из них по-прежнему дела обстоят не очень хорошо.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Кстати, у Лорен есть и другое видео, на котором она объясняет свое отношение к феминизму и ситуации, когда мужчины во многих сферах в Канаде оказываются теперь куда более уязвимыми, чем женщины.
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Избавиться от них поможет только война на собственной территории (в данном случае США) или революция. Первое реальней.
В наше время эта проблема очень большая, для жителей зарубежья.
Надо отвечать не честно, а толерантно
Знаний ноль, только вопли.