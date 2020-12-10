"Что важнее: права женщин или ислам?": канадская активистка потроллила участниц женского марша

"Если вы протестуете против изнасилований, то вы должны быть против ислама, ведь в некоторых странах женщину до сих пор могут забить камнями после изнасилования" - объясняла Лорен, и феминистки впадали в ступор от невозможности толерантно ответить на этот вопрос.

Некое замешательство, впрочем, в ряде случаев объяснялось абсолютным невежеством респонденток, уверенных, что побиения камнями и прочие наказания - это всего лишь выдумка журналистов, но не правда.