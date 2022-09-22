Нет повестки - сидите ровно: жителю Питера разъяснили по поводу мобилизации

Лишь вчера президент озвучил приказ о частичной мобилизации, и это известие породило массу слухов, фейков и домыслов. Житель Петербурга решил самостоятельно позвонить в военкомат и узнать, как быть, если повестку еще не принесли.
В военкоматах разных районов Санкт-Петербурга на вопрос "идти самому на мобилизации или дожидаться повестки" отвечали четко и ясно: нет повестки - сидите дома. Самостоятельно приходить никуда не нужно, т.к. списки попадающих под мобилизацию по городу и области уже составлены. И если повестка не пришла, значит, резервист в списки мобилизуемых не попал.
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Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что первые повестки были вручены утром 22 сентября. Обозначены и созданы пункты сбора для мобилизуемых, где они будут проводить время в ожидании транспорта и документов перед отправкой к месту службы.
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АНТИФИШКИ
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Плоскостопие?
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Думать - явно непосильная для тебя задача.
Губернатор Лен.Области тут каким боком - Это два разных субъекта.
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