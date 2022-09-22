Нет повестки - сидите ровно: жителю Питера разъяснили по поводу мобилизации

В военкоматах разных районов Санкт-Петербурга на вопрос "идти самому на мобилизации или дожидаться повестки" отвечали четко и ясно: нет повестки - сидите дома. Самостоятельно приходить никуда не нужно, т.к. списки попадающих под мобилизацию по городу и области уже составлены. И если повестка не пришла, значит, резервист в списки мобилизуемых не попал.



