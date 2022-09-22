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Нет повестки - сидите ровно: жителю Питера разъяснили по поводу мобилизации

Нет повестки - сидите ровно: жителю Питера разъяснили по поводу мобилизации

Автор:
22 сентября 2022 15:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   военкомат   повестка   политика   приказ   пункты сбора   разъяснение   санкт-петербург   частичная мобилизация   
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Лишь вчера президент озвучил приказ о частичной мобилизации, и это известие породило массу слухов, фейков и домыслов. Житель Петербурга решил самостоятельно позвонить в военкомат и узнать, как быть, если повестку еще не принесли.

В военкоматах разных районов Санкт-Петербурга на вопрос "идти самому на мобилизации или дожидаться повестки" отвечали четко и ясно: нет повестки - сидите дома. Самостоятельно приходить никуда не нужно, т.к. списки попадающих под мобилизацию по городу и области уже составлены. И если повестка не пришла, значит, резервист в списки мобилизуемых не попал.


Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что первые повестки были вручены утром 22 сентября. Обозначены и созданы пункты сбора для мобилизуемых, где они будут проводить время в ожидании транспорта и документов перед отправкой к месту службы.

Источник:

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Метки: видео   военкомат   повестка   политика   приказ   пункты сбора   разъяснение   санкт-петербург   частичная мобилизация   
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7k
Medved 2 часа назад
Я думал, что лахтинцы-кремляди в очереди в военкомат уже стоят.
Плоскостопие?
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1k
Алексей_SPB 57 минут назад
У нас в СПБ губернатор Беглов.
Губернатор Лен.Области тут каким боком - Это два разных субъекта.
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7k
Medved Час назад
Вот что пиндосы проклятые делают

Ссылка www.youtube.com
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3k
Трям 2 часа назад
Я не понял, типа пришла повестка и все - на фронт? А медкомиссия?
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28k
Владимир 2 часа назад
Мне тоже не пришла..
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