"Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм

- А всё потому, что мы выиграли во Второй мировой, но проиграли в медиа войне. Наши же собственные дети смеются над нашей "пропагандой", но с жадностью впитывают американскую. Потому что фильм "Брестская крепость" они называют "пропагандистским высером", а недавно вышедший "Мидуэй" - "топовым и историческим достоверным". Американские солдаты у них "доблестные герои, спасшие мир и свободу", а русские - "пушечное мясо". Так чего же удивляться, что даже Франция (которая сдалась за 43 дня, имея при этом одну из самых мощных армий в мире) считает США победителями?

Мы проиграли в 1991 году, вот откуда это всё. Запад навязывает всем свою точку зрения.



- Не все на Западе так считают. Образованные люди знают, какой ценой СССР остановил Третий Рейх. Но французов ведь освобождали американские, британские, польские и канадские войска. Они и советских солдат-то не видели, только слышали разные истории. А потом холодная война началась, и русских сделали злодеями. Да и сейчас на мировой арене русских выставляют плохишами.



- Очень печально, что русские стали злодеями только потому, что кто-то где-то хочет, чтобы их так воспринимали в мире. А мы ничего сделать с этим не можем.



- Американские солдаты давали французским детям шоколадки. Дети выросли и рассказали о шоколадках своим детям, вот и результаты опроса.