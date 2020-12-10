"Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм

На Reddit обсуждают роль СССР и США во Второй мировой войне. В комментариях отметились американцы, австралийцы, голландцы, канадцы, французы и немцы.
На днях на сайте Reddit разместили вот этот график. Это данные опросов, которые проводились во Франции в разные годы. Французам задавали один вопрос: "Как вы считаете, какая страна внесла наибольший вклад в разгром нацистской Германии в 1945 году?" Как видно из графика, сразу после войны 57% опрошенных ответили, что наибольший вклад в победу внёс СССР, в 2015-м - 54% французов ответили, что американцы сломали хребет нацизму. Таблица старая, да и всем известно, что на Западе частенько называют Штаты борцом с нацизмом №1, но здесь куда интереснее данных опросов комментарии пользователей под постом, куда набежали и русские, и американцы, и даже австралийцы. Ниже перевод самых интересных комментариев в беседе.
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Кстати, вот ещё любопытные данные тоже за 2015 год. Вопрос прежний. Слева направо страны, в которых проводили опрос: США, Франция, Германия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания. Синий цвет - США, зелёный - СССР, оранжевый - Великобритания, чёрный - другая страна, серый - не знаю.
- А всё потому, что мы выиграли во Второй мировой, но проиграли в медиа войне. Наши же собственные дети смеются над нашей "пропагандой", но с жадностью впитывают американскую. Потому что фильм "Брестская крепость" они называют "пропагандистским высером", а недавно вышедший "Мидуэй" - "топовым и историческим достоверным". Американские солдаты у них "доблестные герои, спасшие мир и свободу", а русские - "пушечное мясо". Так чего же удивляться, что даже Франция (которая сдалась за 43 дня, имея при этом одну из самых мощных армий в мире) считает США победителями?
Мы проиграли в 1991 году, вот откуда это всё. Запад навязывает всем свою точку зрения.
- Не все на Западе так считают. Образованные люди знают, какой ценой СССР остановил Третий Рейх. Но французов ведь освобождали американские, британские, польские и канадские войска. Они и советских солдат-то не видели, только слышали разные истории. А потом холодная война началась, и русских сделали злодеями. Да и сейчас на мировой арене русских выставляют плохишами.
- Очень печально, что русские стали злодеями только потому, что кто-то где-то хочет, чтобы их так воспринимали в мире. А мы ничего сделать с этим не можем.
- Американские солдаты давали французским детям шоколадки. Дети выросли и рассказали о шоколадках своим детям, вот и результаты опроса.
Мы проиграли в 1991 году, вот откуда это всё. Запад навязывает всем свою точку зрения.
- Не все на Западе так считают. Образованные люди знают, какой ценой СССР остановил Третий Рейх. Но французов ведь освобождали американские, британские, польские и канадские войска. Они и советских солдат-то не видели, только слышали разные истории. А потом холодная война началась, и русских сделали злодеями. Да и сейчас на мировой арене русских выставляют плохишами.
- Очень печально, что русские стали злодеями только потому, что кто-то где-то хочет, чтобы их так воспринимали в мире. А мы ничего сделать с этим не можем.
- Американские солдаты давали французским детям шоколадки. Дети выросли и рассказали о шоколадках своим детям, вот и результаты опроса.
- Мой коммент ушёл в глубокий минус, когда я однажды на американском форуме написал, что 80% людских потерь нацистской Германии во Второй мировой войне приходятся на восточный фронт. Американцы уверены, что они в одиночку выиграли войну.
- Ну а что такого, если учить историю по комиксам и с детства слышать, что "Мурика - исключительная страна", то так и будешь думать. А зачем сомневаться? Они дали себе право решать для всего мира, что хорошо и что плохо.
- Я как американец могу подтвердить, что у нас нередко искажают факты.
- Ну а что такого, если учить историю по комиксам и с детства слышать, что "Мурика - исключительная страна", то так и будешь думать. А зачем сомневаться? Они дали себе право решать для всего мира, что хорошо и что плохо.
- Я как американец могу подтвердить, что у нас нередко искажают факты.
- Я живу в Германии и работаю с молодыми людьми с высшим образованием. Я могу подтвердить, что проблема существует - молодёжь и люди без образования воспринимают США как "землю обетованную" и спасителя (особенно это касается западной Германии). А старшее поколение и люди с университетским образованием знают о роли СССР во Второй мировой. Они прекрасно понимают, что США долгое время кормили пропагандой жителей ФРГ. Любопытно, что люди, выросшие в ГДР, всё ещё держатся за своё восточногерманское прошлое, потому что их тоже кормили пропагандой, но только другой. Сейчас они видят, какой бардак происходит в США, и, мне кажется, взгляд немцев на СССР меняется в лучшую сторону. Это лишь моё очень субъективное мнение.
- Я француз, я бы в том опросе проголосовал за СССР. Но мне тоже кажется, что тех, кого больше не берёт американская пропаганда, становится всё больше.
- Как американец, честно могу сказать, что, по-моему, самая большая трагедия послевоенного мира - это наша разжигающая ненависть антикоммунистическая пропаганда. Мы "выиграли" холодную войну, но теперь та же самая пропаганда мешает прогрессу и миру.
- Я француз, я бы в том опросе проголосовал за СССР. Но мне тоже кажется, что тех, кого больше не берёт американская пропаганда, становится всё больше.
- Как американец, честно могу сказать, что, по-моему, самая большая трагедия послевоенного мира - это наша разжигающая ненависть антикоммунистическая пропаганда. Мы "выиграли" холодную войну, но теперь та же самая пропаганда мешает прогрессу и миру.
- Я австралиец и мне тоже обидно, когда американцы и англичане удивляются, узнав, что Австралия воевала во Второй мировой: "Серьёзно, чувак, да ты посмотри на карту". Да, Австралия воевала на Тихоокеанском театре военных действий. А ещё японцы бомбили Дарвин, убив тысячи человек.
- Только в России мне постоянно задают вопрос "Кто победил нацистов?". В Нидерландах обычно такое не спрашивают. А русские как будто одержимы этим вопросом. У меня было несколько очень интересных бесед на эту тему.
Но ведь это как сравнивать яблоки с персиками. Как вы измерите материальную помощь Штатов России? Стоит ли брать в расчёт то, что СССР имел превосходство в количестве танков и сражался на суше, а союзникам надо было ещё пересечь Атлантический океан и преодолеть "Атлантический вал"? А бои союзников с Японией? В чём это измерить? Я думаю, что нельзя чётко ответить, какая нация внесла наибольший вклад в разгром нацизма. К тому же в глазах европейцев раздел Польши СССР и Германией бросает тень на заслуги Советского Союза в победе над нацизмом.
Вклад СССР в победу действительно не оценён по достоинству на Западе, но, как мне кажется, это связано с общим недостатком знаний о России и истории России. Во всяком случае, в Нидерландах это так. К тому же наши СМИ очень предвзяты в отношении к России.
- Нам русским просто надоело лицемерие.
Но ведь это как сравнивать яблоки с персиками. Как вы измерите материальную помощь Штатов России? Стоит ли брать в расчёт то, что СССР имел превосходство в количестве танков и сражался на суше, а союзникам надо было ещё пересечь Атлантический океан и преодолеть "Атлантический вал"? А бои союзников с Японией? В чём это измерить? Я думаю, что нельзя чётко ответить, какая нация внесла наибольший вклад в разгром нацизма. К тому же в глазах европейцев раздел Польши СССР и Германией бросает тень на заслуги Советского Союза в победе над нацизмом.
Вклад СССР в победу действительно не оценён по достоинству на Западе, но, как мне кажется, это связано с общим недостатком знаний о России и истории России. Во всяком случае, в Нидерландах это так. К тому же наши СМИ очень предвзяты в отношении к России.
- Нам русским просто надоело лицемерие.
- Call of Duty WW2 одна из самых ужасных игр о Второй мировой, в которые я играл.
"Война началась в 1939 году..."
(Первая миссия начинается в 1944-м, "День Д") Чувак, а где война-то? Ни России, ни Японии, ни Италии. Просто Рузвельт один на один с Гитлером. Это уже перебор.
- Скажи спасибо Голливуду.
- В США СМИ твердят только об американском вкладе в войну, в России - только про русских. А полное представление о войне имеет тот, кто изучает историю.
- Да знают в США, что основные бои велись на восточном фронте, и что основной удар на себя принял Советский Союз. Но зато за пределами США забыли, что на другом конце Земли тоже шли бои, где Америка приняла на себя основной удар. Именно поэтому война называется мировой, а не европейской.
"Война началась в 1939 году..."
(Первая миссия начинается в 1944-м, "День Д") Чувак, а где война-то? Ни России, ни Японии, ни Италии. Просто Рузвельт один на один с Гитлером. Это уже перебор.
- Скажи спасибо Голливуду.
- В США СМИ твердят только об американском вкладе в войну, в России - только про русских. А полное представление о войне имеет тот, кто изучает историю.
- Да знают в США, что основные бои велись на восточном фронте, и что основной удар на себя принял Советский Союз. Но зато за пределами США забыли, что на другом конце Земли тоже шли бои, где Америка приняла на себя основной удар. Именно поэтому война называется мировой, а не европейской.
- Я учился в канадской школе, у нас на уроках говорили: "Войну выиграли США и Великобритания". Про русских вообще ни слова. Западу должно быть стыдно.
- В Турции то же самое. В учебниках по истории написано, что Германия чуть ли не сразу после "Дня Д" сдалась.
- Я тоже канадской школе учился, нам много рассказывали про роль СССР в войне. Может, ты просто прогуливал уроки?
- Один мужик однажды мне сказал: "Зря мы, канадцы, продали Аляску американцам. Надо попросить вернуть".
- В Турции то же самое. В учебниках по истории написано, что Германия чуть ли не сразу после "Дня Д" сдалась.
- Я тоже канадской школе учился, нам много рассказывали про роль СССР в войне. Может, ты просто прогуливал уроки?
- Один мужик однажды мне сказал: "Зря мы, канадцы, продали Аляску американцам. Надо попросить вернуть".
- Я американец, но я обожаю изучать историю, особенно историю Второй мировой войны. При этом незнание неоценимого вклада СССР в победу над нацизмом в нашей стране, к сожалению, является широко распространённым. Это из-за однобокого освещения истории войны в Европе как в школах, так и в медиа.
При всем этом я лично хотел бы поблагодарить всех отважных мужчин и женщин Красной Армии, Военно-Морского Флота и Военно-воздушных сил. Мир перед вами в неоплатном долгу.
При всем этом я лично хотел бы поблагодарить всех отважных мужчин и женщин Красной Армии, Военно-Морского Флота и Военно-воздушных сил. Мир перед вами в неоплатном долгу.
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И вот глядя на эту откровенную парашу из под руки современных лизоблюдов, я не удивлюсь, если через лет 10-20, и наши дети будут говорить что основную роль во ВМВ сыграли американцы, а у нас только своих расстреливали в спину, сиськи показывали и дрифтили на танках, в целом никакого героизма никто не проявил, а наступающих немцев - мясом закидали. Благо ведь немцы добрые, пришли к нам в очень маленьком числе и всем дарили шоколадки и тушёнку, а основные боевые действия это в Франции были и в небе над Британией.. наши так, под шумок в конце примазались, типо воевали.
Так что придется снова повторять, перепоказывать и объяснять что они в очередной раз не правы аккуратно провожая их домой.. Главное наконец-то понять свои ошибки и сделать так чтоб память и ужас не выветрились из мозгов больше никогда.
Проблема в том, что мы во Второй мировой не выиграли.
Выиграл не тот, кто внес наибольший вклад (СССР), а тот, кто получил больше всего выгоды (США).
А сильнее всех из союзников проиграли как раз Франция и Великобритания - по сути, ставшие, вассалами США. А до Второй мировой были вполне себе великими державами.
США в итоге потеряли меньше всех, а выиграли больше всех.