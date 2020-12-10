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"Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм

"Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм (11 фото)

Автор:
10 декабря 2020 18:07
Сообщество : Военное
Метки: Reddit   война   вторая мировая   комментарии   мнение   политика   
5030
11
На Reddit обсуждают роль СССР и США во Второй мировой войне. В комментариях отметились американцы, австралийцы, голландцы, канадцы, французы и немцы.
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Метки: Reddit   война   вторая мировая   комментарии   мнение   политика   
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19  комментариев
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
ну, положа руку на сердце, стоит отметить, что без лэнд-лиза мы бы воевали на год-полтора дольше, а вот без мясорубки Восточного фронта, где самые боеспособные части немцев сгинули, союзники бы вообще хрен высадились бы ни в Италии, ни, тем более, в Нормандии
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8k
Касьян Пуздой 55 секунд назад
"Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм
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34k
Example 6.2.6 16 минут назад
Ну, Запад снимает качественные патриотичные фильмы про войну, где все как один бравые американцы герои. А у нас Михалков с Бондарчуком тупо пилят бабки из Фонда Кино (это наши с вами налоги), снимая откровенную антисоветскую пропаганду, где солдаты - пушечное мясо, НКВД -всех расстреливает в затылок. а Сталин ест младенцев. Всё по госзаказу в угоду действующей власти. Почему так происходит и никто не парится? Во первых все со всеми делятся и воруют вместе, во вторых нынешнаяя власть по сути незаконная, ибо по референдому подавляющая часть народа была за сохранение СССР, и те кто сейчас разворовывают нашу страну и богатство, которое строили наши отцы и деды, очень хотят выглядеть красиво на фоне старой системы, поэтому и вливают колоссальные бабаки в кинопроизводство с одной целью, чтоб показать как тогда было всем плохо и вообще всех стреляли или сажали в ГУЛАГ, и как сейчас хорошо когда у нас стабильность, мост, президент , изменяемая конституция, и растущий пенсионный возраст.
И вот глядя на эту откровенную парашу из под руки современных лизоблюдов, я не удивлюсь, если через лет 10-20, и наши дети будут говорить что основную роль во ВМВ сыграли американцы, а у нас только своих расстреливали в спину, сиськи показывали и дрифтили на танках, в целом никакого героизма никто не проявил, а наступающих немцев - мясом закидали. Благо ведь немцы добрые, пришли к нам в очень маленьком числе и всем дарили шоколадки и тушёнку, а основные боевые действия это в Франции были и в небе над Британией.. наши так, под шумок в конце примазались, типо воевали.
Ну, Запад снимает качественные патриотичные фильмы про войну, где все как один бравые американцы герои. А у нас Михалков с Бондарчуком тупо пилят бабки из Фонда Кино (это наши с вами налоги), снимая откровенную антисоветскую пропаганду, где солдаты - пушечное мясо, НКВД -всех расстреливает в затылок. а Сталин ест младенцев. Всё по госзаказу в угоду действующей власти. Почему так происходит и никто не парится? Во первых все со всеми делятся и воруют вместе, во вторых нынешнаяя власть по сути незаконная, ибо по референдому подавляющая часть народа была за сохранение СССР, и те кто сейчас разворовывают нашу страну и богатство, которое строили наши отцы и деды, очень хотят выглядеть красиво на фоне старой системы, поэтому и вливают колоссальные бабаки в кинопроизводство с одной целью, чтоб показать как тогда было всем плохо и вообще всех стреляли или сажали в ГУЛАГ, и как сейчас хорошо когда у нас стабильность, мост, президент , изменяемая конституция, и растущий пенсионный возраст. И вот глядя на эту откровенную парашу из под руки современных лизоблюдов, я не удивлюсь, если через лет 10-20, и наши дети будут говорить что основную роль во ВМВ сыграли американцы, а у нас только своих расстреливали в спину, сиськи показывали и дрифтили на танках, в целом никакого героизма никто не проявил, а наступающих немцев - мясом закидали. Благо ведь немцы добрые, пришли к нам в очень маленьком числе и всем дарили шоколадки и тушёнку, а основные боевые действия это в Франции были и в небе над Британией.. наши так, под шумок в конце примазались, типо воевали.
Ну, Запад снимает качественные патриотичные фильмы про войну, где все как один бравые американцы герои. А у нас Михалков с Бондарчуком тупо пилят бабки из Фонда Кино (это наши с вами налоги), снимая откровенную антисоветскую пропаганду, где солдаты - пушечное мясо, НКВД -всех расстреливает в затылок. а Сталин ест младенцев. Всё по госзаказу в угоду действующей власти. Почему так происходит и никто не парится? Во первых все со всеми делятся и воруют вместе, во вторых нынешнаяя власть по сути незаконная, ибо по референдому подавляющая часть народа была за сохранение СССР, и те кто сейчас разворовывают нашу страну и богатство, которое строили наши отцы и деды, очень хотят выглядеть красиво на фоне старой системы, поэтому и вливают колоссальные бабаки в кинопроизводство с одной целью, чтоб показать как тогда было всем плохо и вообще всех стреляли или сажали в ГУЛАГ, и как сейчас хорошо когда у нас стабильность, мост, президент , изменяемая конституция, и растущий пенсионный возраст. И вот глядя на эту откровенную парашу из под руки современных лизоблюдов, я не удивлюсь, если через лет 10-20, и наши дети будут говорить что основную роль во ВМВ сыграли американцы, а у нас только своих расстреливали в спину, сиськи показывали и дрифтили на танках, в целом никакого героизма никто не проявил, а наступающих немцев - мясом закидали. Благо ведь немцы добрые, пришли к нам в очень маленьком числе и всем дарили шоколадки и тушёнку, а основные боевые действия это в Франции были и в небе над Британией.. наши так, под шумок в конце примазались, типо воевали.
Ну, Запад снимает качественные патриотичные фильмы про войну, где все как один бравые американцы герои. А у нас Михалков с Бондарчуком тупо пилят бабки из Фонда Кино (это наши с вами налоги), снимая откровенную антисоветскую пропаганду, где солдаты - пушечное мясо, НКВД -всех расстреливает в затылок. а Сталин ест младенцев. Всё по госзаказу в угоду действующей власти. Почему так происходит и никто не парится? Во первых все со всеми делятся и воруют вместе, во вторых нынешнаяя власть по сути незаконная, ибо по референдому подавляющая часть народа была за сохранение СССР, и те кто сейчас разворовывают нашу страну и богатство, которое строили наши отцы и деды, очень хотят выглядеть красиво на фоне старой системы, поэтому и вливают колоссальные бабаки в кинопроизводство с одной целью, чтоб показать как тогда было всем плохо и вообще всех стреляли или сажали в ГУЛАГ, и как сейчас хорошо когда у нас стабильность, мост, президент , изменяемая конституция, и растущий пенсионный возраст. И вот глядя на эту откровенную парашу из под руки современных лизоблюдов, я не удивлюсь, если через лет 10-20, и наши дети будут говорить что основную роль во ВМВ сыграли американцы, а у нас только своих расстреливали в спину, сиськи показывали и дрифтили на танках, в целом никакого героизма никто не проявил, а наступающих немцев - мясом закидали. Благо ведь немцы добрые, пришли к нам в очень маленьком числе и всем дарили шоколадки и тушёнку, а основные боевые действия это в Франции были и в небе над Британией.. наши так, под шумок в конце примазались, типо воевали.
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6k
klop Полчаса назад
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1k
No_Reason 42 минуты назад
Когда начинается срач относительно театра боевых действий 2 Мировой в Европе я сразу вспоминаю один факт. Японская Империя не просто выполнила, а перевыполнила с лихвой, союзный договор по оси, в отличии от Германии. На тихом океане творился ад. Другое дело что немцы шли по заселённым территориям, оставляя неизгладимые впечатления у населения.
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8k
Андрей Иванов No_Reason 21 минуту назад
Так Япония в индокитае то же отметилась по взрослому.
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61k
Максим 57 минут назад
А раз они плохо знают историю то не составит большого труда это словообразованое (в ситорическом плане) стадо отправить в очередной крестовый поход, дранг нах остен, или нести демократию (назвать можно как угодно) Суть европейских попыток каждое столетие повалить русского медведя от этого не меняется.. А все потому, что очень быстро забывается доброта русских.. КТо в Германии помнит про первое взятие берлина? Да никто.. потому, что русские не грабили, не вырезали городами поголовно.. Даже после ВВ2 немцам вернули бесценные сокровища Дрезденских музеев. Помогли восстановить страну и было неприлично пенять прошлым.. В США бы их до сих пор выставляли в музеях США.
Так что придется снова повторять, перепоказывать и объяснять что они в очередной раз не правы аккуратно провожая их домой.. Главное наконец-то понять свои ошибки и сделать так чтоб память и ужас не выветрились из мозгов больше никогда.
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8k
Андрей Иванов Максим 17 минут назад
Напомню что выветривания уже гораздо больше у наших ближайших соседей и бывших родственников, которые как бы считались победителями.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
решающий вклад внесли спартанцы при фермопилах, потому что, как это любит делать К.Жуков, ситуацию надо рассматривать издалека, но с ним не согласен Дробышевский, т.к. причины кроются за 50 тыс. лет до н.э. в конфликте кроманьонцев и неандертальцев.
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1k
Khamul 2 часа назад
"- А всё потому, что мы выиграли во Второй мировой, но проиграли в медиа войне"
Проблема в том, что мы во Второй мировой не выиграли.
Выиграл не тот, кто внес наибольший вклад (СССР), а тот, кто получил больше всего выгоды (США).
А сильнее всех из союзников проиграли как раз Франция и Великобритания - по сути, ставшие, вассалами США. А до Второй мировой были вполне себе великими державами.
США в итоге потеряли меньше всех, а выиграли больше всех.
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10k
Яромиръ Kariya Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Tuskub Khamul Час назад
США - это отдельная тема. Государство, сидящее на части отдельного континента и ни разу не имея на своей континентальной территории последствий войны (даже тамошняя гражданская война по сравнению со Второй мировой - ни о чем) имеет смутное представление об оной. В США НИКОГДА не было настоящей ВОЙНЫ! Они просто не понимают- что такой ВОЙНА на их территории -нет у них такой прививки!!! ... а жаль... Если бы Вторая мировая война велась бы на территории континентальных штатов (т.е. реально - в США), то эта страна и ее народ были бы совершенно другими.
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1k
Kariya Tuskub Час назад
А Гражданская? Мексиканская? Индейские? Они нехило так раздирали друг друга. Но то что в дальнейшем ушли со своей территории на чужую вызывает отрицательные эмоции, это да.
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3k
Tuskub Kariya 58 минут назад
... тут главный вопрос в потерях и резонансе. Как людском, так и инфраструктурном - не стоит даже сравнивать, например, битву под Москвой в 1941 и Бородино 1812 - это абсолютно разные вещи!
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56k
Опиум для народа Khamul 44 минуты назад
Еврейцы вообще собственное государство получили.)
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