20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина

Вот несколько фотографий от работников супермаркетов, с какими видами ада они сталкиваются ежедневно.
Можно сколько угодно говорить о том, что клиент всегда прав, но это не всегда так. Порой находятся товарищи, которые опровергают это утверждение, и ведут себя так, что переходят всякие рамки. И это раздражает всех: и других покупателей, и, конечно же, продавцов, которым приходится убирать за ними. Мы собрали примеры таких поступков.
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2. «Недавно мы установили подстаканники в наши тележки, и я уже знаю, что буду их ненавидеть»
7. «Кто-то украл последнюю бутылку дезинфицирующего средства для использования клиентами с тележками»
Надпись «Дезинфектор для вашего удобства». Очевидно, что после того, как последняя бутылка санитайзера была украдена, сотрудникам ничего не оставалось, кроме как поставить хотя бы салфетки.
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В том-то и состоит прогресс, что нужно чётко разделять людей и существ своим скудным интеллектом оставшихся в средневековье. Определённая сегрегация по способности называться человеком должна быть и никаких ущемлений прав человека тут нет и быть не может. Потому что нет человека - нет и прав.
Нам бы еще поучится у них !!1
На них ровняться следует !!1
И сейчас, живу в Польше, ровно то же самое. Быдло есть везде, к сожалению.
Но есть ещё одна причина, кстати: отсутствие мусорок внутри бОльшей части магазинов.
Если мусорок нет - куда выкидывать мусор?