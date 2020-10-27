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20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина

20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина (21 фото)

Автор:
27 октября 2020 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   люди   магазин   поведение   подборка   супермаркет   фото   
1331
21
Вот несколько фотографий от работников супермаркетов, с какими видами ада они сталкиваются ежедневно.
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Метки: забавно   люди   магазин   поведение   подборка   супермаркет   фото   
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8  комментариев
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25k
Игорь 47 минут назад
Моё глубокое убеждение, что большая ошибка нашей цивилизации - всех подряд Homo по умолчанию считать Sapiens.
В том-то и состоит прогресс, что нужно чётко разделять людей и существ своим скудным интеллектом оставшихся в средневековье. Определённая сегрегация по способности называться человеком должна быть и никаких ущемлений прав человека тут нет и быть не может. Потому что нет человека - нет и прав.
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14k
Жупел - Кипучая сера 9 минут назад
Это покупатели мстят работникам магазинов за бесконечную просрочку и несоответствие ценников!
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164
azmail 23 минуты назад
Да что вы понимаете в цивилизованном, западном, демократическом обществе !?!?!
Нам бы еще поучится у них !!1
На них ровняться следует !!1
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7k
Cornho 39 минут назад
Живу в Питере, подобного в магазинах не видел ни разу. Единственное, что встречал из этого поста - брошенные где попало телеги. Причем не только у магазина, но и во дворах соседних кварталов, ибо люди в них покупки прямо до дома везут.
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9k
Денис Cornho 6 минут назад
Странно, я пока жил постоянно в Красносельком районе на Кузнецова в Питере - в Ленте и Ашане часто очень видел такое (кроме, пожалуй, тестирования баллонов с краской - это реально перебор) :)
И сейчас, живу в Польше, ровно то же самое. Быдло есть везде, к сожалению.
Но есть ещё одна причина, кстати: отсутствие мусорок внутри бОльшей части магазинов.
Если мусорок нет - куда выкидывать мусор?
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1k
EvgeniySAN 59 минут назад
В моей сибирское провинции такие проявления ещё редки, так по мелочи. В основном воспитание людей не позволяет, но думаю скоро и такое будет.
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4k
RomaXz Час назад
Встречаю в магазинах напитки, поставленные на полки и тележки с упаковками от еды на улице. Представляю, как работники магазинов ненавидят свою работу иногда
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