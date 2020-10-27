20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина

Можно сколько угодно говорить о том, что клиент всегда прав, но это не всегда так. Порой находятся товарищи, которые опровергают это утверждение, и ведут себя так, что переходят всякие рамки. И это раздражает всех: и других покупателей, и, конечно же, продавцов, которым приходится убирать за ними. Мы собрали примеры таких поступков.