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Нетрезвый муж администратора магазина в Бийске "наказал" ударом ножа припозднившегося покупателя

Нетрезвый муж администратора магазина в Бийске "наказал" ударом ножа припозднившегося покупателя (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 07:11
Сообщество : Жить в России
Метки: алтай   видео   магазин   поножовщина   происшествие   россия   
2176
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Посетитель супермаркета пришел в магазин за полчаса до закрытия и своим появлением разозлил сотрудника магазина. Муж администратора лишних слов не тратил и завершил конфликт поножовщиной.

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Метки: алтай   видео   магазин   поножовщина   происшествие   россия   
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10  комментариев
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133
Анатолий Проскурня Час назад
"Пока не ясно, написал ли пострадавший заявление в полицию, но ножевое ранение - повод, чтобы наказать обидчиков серьезнее, чем уволив их с работы"
Если попал в больничку, то больничка автоматом докладывает в полицию о таком случае - полиция соответственно тоже автоматом начинает все это расследовать.
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3k
Дмитрий Горчилин 6 минут назад
Сходил бл за хлебушком. Шел в магазин, пришел в больничку.
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7k
Антон Семёныч 12 минут назад
Конфликты с ножами станут реже, если повсеместно применение ножей в драке, будет квалифицироваться ни как хулиганка и ни как причинение вреда здоровью по неосторожности а как покушение на убийство со всей вытекающей от сюда строгостью наказания. Достал нож в драке, готовься сразу лет на 5ть и больше. Тогда и перестанут носить с собой. Нож (вне своего жилища)нужен на рыбалке, охоте, турпоходе и на приусадебном участке.
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7k
Otium7 Полчаса назад
Почему без маски?
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18k
Батончик с маком 44 минуты назад
впаять лет 20 и чтоб от звонка до звонка.
таких уродов исправлять бесполезно. знал одного подобного дрища который по-малолетке человека зарезал. ну отсидело это лет 5 или 7, а хули толку... вышел и через пару месяцев снова с ножом напал, хотел пузырь водяры отобрать. на этот раз хоть не насмерть.
так что такое неисправимое отребье надо изолировать, а лучше уничтожать
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667
Ромка Батончик с маком 13 минут назад
ну и нафига ему паять 20 лет? чтобы на наши с тобой деньги это чмо содержать?
На остров вывезти поближе к полюсу и пущай там радуется с такими же. Ведь убивать-то грех...
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870
Radugananebe Час назад
Быдло. (
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9k
Taximaxi 2 часа назад
К-клиентоориентированность.
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