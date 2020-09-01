Нетрезвый муж администратора магазина в Бийске "наказал" ударом ножа припозднившегося покупателя

После обнародования видео и горячего его обсуждения в Сети представители торговой площадки решили принести раненому извинения, сообщив, что мужчина с ножом не являлся их сотрудником, а администратор магазина уволена. Впрочем, местные жители заметили, что в этой торговой сети хамство - не редкость, потому этой ситуации мало кто удивляется.