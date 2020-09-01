Нетрезвый муж администратора магазина в Бийске "наказал" ударом ножа припозднившегося покупателя

Посетитель супермаркета пришел в магазин за полчаса до закрытия и своим появлением разозлил сотрудника магазина. Муж администратора лишних слов не тратил и завершил конфликт поножовщиной.
Трагедией закончилось посещение магазина для жителя города Бийска. Магазин "Аникс", по регламенту работающий до 23.00 в 22.30 был еще открыт, но там ему были не рады. Администратор и ее муж были уже нетрезвы и весьма агрессивно настроены.
Сам пострадавший рассказывает, что он зашел в магазин и "столкнулся с невменяемым персоналом в алкогольном опьянении". Посетителя с бранью попытались выпроводить за дверь. Ругалась не только дама-администратор. К ней подключился и ее благоверный - чтобы доходчивее объяснить покупателю, что его место за дверью, тот набросился на него с ножом, успев поранить грудь. Сейчас потерпевший с раной глубиной 7 см находится в больнице и, по его словам, никто из администрации магазина не пытался с ним связаться.
"Будьте аккуратны и бдительны, опасность возникает там где ее вообще не ожидаешь", - предостерег своих земляков пострадавший, описавший произощедшее в одном из местных пабликов ВК.
И хотя среди обсуждавших ситуацию в паблике нашлись те, кто решил, что покупатель просто довел мужика с ножом, основная масса интернет-пользователей была солидарна: конфликты нужно решать словесно. И вообще, большая их часть - из-за "синьки".
После обнародования видео и горячего его обсуждения в Сети представители торговой площадки решили принести раненому извинения, сообщив, что мужчина с ножом не являлся их сотрудником, а администратор магазина уволена. Впрочем, местные жители заметили, что в этой торговой сети хамство - не редкость, потому этой ситуации мало кто удивляется.
Пока не ясно, написал ли пострадавший заявление в полицию, но ножевое ранение - повод, чтобы наказать обидчиков серьезнее, чем уволив их с работы.
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Метки: алтай видео магазин поножовщина происшествие россия
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Если попал в больничку, то больничка автоматом докладывает в полицию о таком случае - полиция соответственно тоже автоматом начинает все это расследовать.
таких уродов исправлять бесполезно. знал одного подобного дрища который по-малолетке человека зарезал. ну отсидело это лет 5 или 7, а хули толку... вышел и через пару месяцев снова с ножом напал, хотел пузырь водяры отобрать. на этот раз хоть не насмерть.
так что такое неисправимое отребье надо изолировать, а лучше уничтожать
На остров вывезти поближе к полюсу и пущай там радуется с такими же. Ведь убивать-то грех...